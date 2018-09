Wassertemperaturen weltweit

Nord- und Ostsee kühlen sich ab

Langsam wird es wieder kälter: Die sinkenden Temperaturen in Nord- und Ostsee kündigen in Deutschland bereits den Herbst an. Richtig warm bleibt das Wasser im Mittelmeer.