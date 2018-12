150 Meter hoch hat der Wind die Binnendünen am Lake Michigan aufgeschoben. (Martin Wein)

Montreal. Und da sollen wir durch? Beinahe im Schritttempo aber unaufhaltsam schieben die schweren Dieselmotoren die MS „Hamburg“ auf das Lock 8 bei Port Colborne zu. Es ist die erste von acht Schleusen im

Welland-Kanal, der auf dem Weg vom Eriesee zum Ontariosee die Niagarafälle umschifft. Bei schwachem Wind aus Südwest steuert Kapitän Vladimir Vorobyov zusammen mit dem einheimischen Lotsen von der Außenbrücke die „Hamburg“ ohne Kollision in die Schleusenkammer. Eine ruhige Hand ist dafür unerlässlich: Zwischen dem 144 Meter langen Schiff und der Schleusenwand liegen gerade einmal 1,5 Meter. Und das bei einem Bremsweg von über einem Kilometer.

Eine Fahrt über die Großen Seen Nordamerikas sei navigatorisch ebenso anspruchsvoll wie eine Reise in die Antarktis, sagt der Kapitän, nachdem er zwischen zwei Schleusengängen zum Besuch auf der Brücke eingeladen hat. Zahllose Untiefen, Klippen Unterströmungen und reichlich Verkehr zwischen den Industriemetropolen Chicago, Detroit, Cleveland, Toronto und Montreal machen einen Lotsen auf der ganzen Route obligatorisch. Die Landschaft an den Ufern mag von weitem unspektakulär wirken: Die 15 Schleusen und die Passage durch die Thousand Islands bei Kingston bieten Seeleuten jedoch noch immer einen gewissen Nervenkitzel. Die mit 144 Metern Länge und rund fünf Metern Tiefgang verhältnismäßig kleine „Hamburg“ ist das einzige Schiff, auf dem Deutsch gesprochen wird, und das diese Route regelmäßig befährt. Dabei könne es durchaus einmal hoch hergehen, warnt Kreuzfahrtdirektor Peter Schulze Isfort. Und er meint damit bei dem durchweg etwas älteren Publikum weniger die Abende an der Bar, wie sich zeigen wird.

Unterwegs wartet manche Überraschung auf aufmerksame Passagiere. Ganz im Westen liegt Chicago mit seinem Ensemble architektonisch beispielhafter Wolkenkratzer an der Magnificent Mile aus dem 20. Jahrhundert. An der Fassade des 1925 vollendeten Tri-

bune-Buildings ließ der Zeitungsverlag neben Steinen von der Chinesischen und der Berliner Mauer an prominenter Stelle ein Fragment des Kölner Doms einmauern. Die Frage, wie der Verlag daran gekommen sei, lässt Fremdenführer Bob lieber unbeantwortet und zieht seinen Cowboyhut tief ins Gesicht.

Millionen Kirschbäume

Am nächsten Tag setzen Tender-Boote die

350 Passagiere bereits in der Einsamkeit der Wälder Nord-Michigans an Land. Das Künstlerdorf Glen Arbor wirkt bei Schneegriesel im Herbststurm wie ausgestorben. Selbst die „Cherry Republic“ ist geschlossen, wo sonst ein kleiner Teil der von Millionen Kirschbäumen geernteten Früchte als Marmelade oder in Schokolade veredelt verkauft wird. Besitzer Bob Sutherland habe seinen Angestellten einen „Leaf Day“ spendiert, einen Urlaubstag, damit sie die Farbenpracht der Ahorn- und Birkenwälder genießen können, ist von einer Buchhändlerin im Nachbarladen zu erfahren.

Kein Grund zum Ärger für Martina Dorn. Die 58-jährige Bremerin ist 1991 ihrem Ehemann Falk nach Michigan gefolgt und bei einem Zeltwochenende im winzigen Ort Empire – dort gibt es 3000 Einwohner und einen Schokoladenladen – hängen geblieben. Eine Rückkehr komme für sie nicht in Frage, sagt die Norddeutsche mit hörbarem Akzent. Ihr Sohn Max findet es spannend, wenn das Haus ab November in mächtigen Schneestürmen versinkt und umgeknickte Strommasten bisweilen stundenlang das elektrische Licht ausgehen lassen. Und die Region sei ganzjährig überwältigend, findet Dorn. Zum Beispiel auf der Spitze der 150 Meter hohen Binnendüne am Seeufer im Sleeping Bear Dunes National Lakeshore. Der Sturm treibt dort oben eine Mischung aus Hagel und Sand in Augen und Kleidung der Kreuzfahrer. Später an Bord wird das mehrere Wechsel der Bettwäsche nötig machen. Als aber die Sonne zwischen den Unwetterwolken das Wasser türkisblau einfärbt, folgen magische Momente.

Später auf dem Schiff berichtet Lektorin Heike Fries, dass winzige Korallen in dem geologischen Zeitalter Devon das leuchtend weiße Sediment hinterließen, das heute für die spektakuläre Farbe der Seen sorgt. Fries ist von Haus aus Geografin. An der Universität Bonn hat die Aachenerin zusätzlich Stadtplanung studiert. Die 50-Jährige nutzt die Arbeit auf dem Schiff als Grundlage für ihre eigenen Forschungsvorhaben. So sei das Sediment in Michigan zur gleichen Zeit entstanden wie die Kalkgesteine der Eifel, erzählt sie. Die Welt ist ein Dorf, in vieler Hinsicht.

212 Seemeilen weiter erinnert das Städtchen Alpena an der Thunder Bay mit einem eigenen Museum am Hafen an die vielen Schiffsunglücke, die sich in der Vergangenheit an den Großen Seen ereignet haben. Bei der letzten großen Havarie setzte der Lotse in einer klaren Novembernacht 1966 trotz Radar an Bord den deutschen Hochsee-Frachter „Nordmeer“ unweit Alpenas auf Grund. Binnen Minuten lief der Rumpf voll Wasser. Nachdem ein Sturm das Schiff weiter auf das Riff gedrückt hatte, konnten die letzten Besatzungsmitglieder nur noch von einem mutigen Hubschrauber-Piloten geborgen werden.

Die Burg des Nähmaschinenfabrikanten

Romantische Kehrseite der Medaille sind zahlreiche Leuchttürme, die seit dem 19. Jahrhundert die Gewässer der Großen Seen sicherer machen sollten. Viele wie die weißen Türme auf Presque Ille unweit von Alpena sind heute zeitgenössisch möbliert für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Kamin prasselt ein Feuer. Und vor der Tür vertreiben Kürbisse und Strohpuppen rund um Halloween böse Geister. Passend dazu frischt abends der Wind kräftig auf. Ein bis zwei Meter hohe Wellen lassen die „Hamburg“ trotz ihrer Stabilisatoren tanzen und klatschen gegen die großen Rundfenster auf den unteren Kabinendecks. In der lichtlosen Nacht vergisst man beinahe, dass die „Hamburg“ nicht gerade den wilden Atlantik überquert.

Am Morgen scheint zwar wieder die Sonne, aber starke Seitenwinde zwingen die Besatzung vor der Einfahrt in den Sankt-Lorenz-Strom einen halben Tag zum Abwettern. So können die Passagiere später bei Tageslicht die Passage der Thousand Islands genießen. Das Schärengebiet, nach dem auch ein

Salat-Dressing benannt ist, war vor 100 Jahren die Sommerfrische der New Yorker High Society. Zahllose Luxusimmobilien schauen aus dem Dickicht der Bäume hervor. Vor allem der deutschstämmige Nahmaschinenfabrikant Issak Singer – er hatte mit einem revolutionären Leasingmodell Millionen gescheffelt – ließ sich eine Burg errichten.

Am etwas wärmeren Ufer der Seen hat die Laubfärbung Ende Oktober ihren Höhepunkt erreicht. Im Herbst, wenn der Jäger mit seinem Hund am Sternenhimmel den großen Bären erlegt, färbt dessen Blut die Blätter der Welt und lässt sie zu Boden fallen. So erklären sich die Irokesen den Indian Summer. Auch wenn Biologen das Naturphänomen eher mit den ersten Nachtfrösten und den kürzer werdenden Tagen in Zusammenhang stellen, hat es nichts von seiner Faszination eingebüßt.→

Zur Sache

Die Großen Seen

Anreise: Lufthansa fliegt Montreal von München nonstop an (www.lufthansa.com), Air

Canada von Frankfurt (www.aircanada.com).

Reisezeit: Von Mai bis Mitte Oktober. Die Laubfärbung beginnt meist ab Anfang Oktober.

Kreuzfahrt: Die MS „Hamburg“ befährt im Auftrag der Bremer Reederei Plantours auch

2019 vom 15. September bis 2. Oktober und vom 1. bis 18. Oktober als einziges deutschsprachiges Schiff die Großen Seen zwischen Montreal und Chicago. Preis in der Doppelkabine innen inklusive Flug ab 4299 Euro, Informationen unter www.plantours-kreuzfahrten.de

Informationen: www.greatlakes.de