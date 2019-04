Fünf bis sieben Trailparks

Nordhessen will Streckennetz für Mountainbiker vergrößern

In Nordhessen soll das größte Netz an Mountainbike-Pfaden Europas entstehen. Solche Strecken gibt es in Hessen zwar schon. Legal sind aber die wenigsten.