Zahlreiche Olivenbäume wie bei Brist säumen den Weg. (Thomas Sbikowski)

Vodnjan. Schwungvoll gießt Paul O’Grady das leuchtende Santa Margeritha in drei kleine Becher und präsentiert den Besuchern seines kleinen Shops im kroatischen

Vodnjan die dunkle Flasche. „Wisst ihr, wie man Olivenöl richtig verkostet“, fragt der gebürtige Ire. Die deutschen Gäste Birgit und Markus Rudnik schütteln den Kopf. Paul nimmt den kleinen Plastikbecher in die rechte Hand, bedeckt ihn mit der Linken und schwenkt das Öl vorsichtig hin und her. „Wir wärmen das Olivenöl leicht an, sodass es sein ganzes Aroma entfalten kann“, erläutert der Wahl-Kroate.

Gesagt, getan. Die Gäste befolgen den Rat und bringen die gold-grüne Flüssigkeit auf Temperatur. Dann geht es weiter wie bei einer Weinprobe. Erst riechen, dann einen Schluck nehmen, kurz im Mund lassen und genießen. Birgit Rudnik stellt den leeren Becher ab und unterdrückt ein Husten. „Ein wenig Schärfe zum Abgang ist ein Muss für fehlerfreie Öle mit der Bezeichnung Extra Vergine“, schmunzelt Paul. Das sind die Polyphenole, die das Öl vor dem Ranzigwerden und den Menschen vor ungesunden, freien Radikalen schützen. „Viele kennen diesen Geschmack jedoch gar nicht, denn das extra-native Olivenöl ist eines der in Europa am häufigsten gefälschten Lebensmittel.“ Unklare EU-Regeln und ein kompliziertes Kontrollsystem machen es möglich.

In Istrien setzt man hingegen kompromisslos auf Qualität. Bereits zu Zeiten der Römer galt das Olivenöl der kroatischen Adria-Halbinsel als das Beste der damals bekannten Welt, heute hat die Region diesen Ruf wieder erlangt. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde sie von der italienischen Olivenölbibel „Flos Olei“ zur besten Olivenölregion gekürt. Die Bemühungen Istriens haben sich also gelohnt.

Noch vor 20 Jahren wurzelten dort keine 100 000 Ölbäume, heute prägen anderthalb Millionen das Landschaftsbild. Auch alte Terrassenplantagen und traditionelle Olivensorten wurden rekultiviert. Mit modernster Technik nutzen Istriens Olivenölproduzenten heute ihre Boden- und Klimavorteile und bieten beste Qualität.

Gute Öle findet man direkt bei den Erzeugern, aber auch in Supermärkten und Restaurants. In der urigen Konoba Cok in Novigrad beispielsweise beträufelt Chefkoch Sergio Jugovac den fangfrischen Fisch mit ein wenig goldenem Olivenöl vom Weingut Clai. Das deutsche Ehepaar Rudnik ist von dem Geschmack so begeistert, dass es sich am nächsten Morgen auf den Weg ins 20 Kilometer entfernte Krasica macht.

Straße des Olivenöls

Dort bewirtschaftet die Familie Clai nach alter Tradition acht Hektar Wein mit vorwiegend lokalen Rebsorten und drei Hektar mit Olivenbäumen. Verkostet wird mit Blick über die typische Hügellandschaft des istrischen Hinterlands. Entlang der ausgeschilderten „Straße des Olivenöls“ fahren die Rudniks weiter in das mittelalterliche Bergstädtchen Buje. Inmitten sonniger Hügel gelegen ist der Ort auch ein Eldorado für Weinliebhaber. Schon der kaiserliche Hof in Wien soll Kutschen mit leeren Weinflaschen gesandt haben, die mit Muskateller befüllt auf die Rückreise geschickt wurden. Heute haben sich gut zwei Dutzend Winzer rund um Buje angesiedelt, dazu zählt auch das Spitzenweingut Kabola.

Bereits 1891 begann die Familie Markežić mit dem Anbau von Muskat-Trauben, heute ist das Weingut international für Orange Weine bekannt. „Wir waren die ersten in Kroatien, die Weine in Tonamphoren ausbauten“, erklärt Kristina Županić und schenkt den Rudniks den bernsteinfarbenen Malvazija Amphora ein. „Wir geben dem Malvazija in unseren acht Tonamphoren einen ganz neuen Geschmack und lassen heute sogar den roten Teran einige Monate in der Amphore reifen.“

Wie auf vielen istrischen Weingütern gedeihen auch bei Kabola zahlreiche Olivenbäume und zum Abschluss der Weinprobe serviert Kristina Županić zwei kleine Plastikbecher mit gold-grünem Öl. „Es wird aus der alten, einheimischen Sorte Istarska Bjelica gewonnen und mit Leccino sowie Pendolino gemischt“, erläutert die junge Frau. Birgit und Markus Rudnik schwenken gekonnt ihre Becher, wärmen das Öl leicht an und verkosten die leicht grasig duftende Spezialität. Sogar an die leichte Schärfe im Abgang haben sie sich inzwischen gewöhnt.

Zur Sache

Olivenöl in Istrien testen

Ein gutes extra-natives Olivenöl zeichnet sich durch extreme Frische aus und sollte grüne Aromen nach frisch geschnittenem Gras oder unreifen Oliven aufweisen. Daran erkennen Experten, dass gesunde Oliven zum richtigen Zeitpunkt geerntet wurden. Bei günstigen Olivenölen werden oft überreife Oliven verarbeitet, die für Fehlaromen sorgen. Da Billigöle den Markt beherrschen, haben sich viele an die falschen Aromen gewöhnt, die oft sogar von bereits verdorbenen Oliven herrühren. Gute extra-native Öle hingegen sind fruchtig, Bitterkeit und leichte Schärfe gehören dazu.

Weitere Informationen gibt es beim Tourismusverband Istrien, Pionirska 1, 52440 Poreč-Parenz, Internet: www.istra.hr

Übernachtung: Das zentral gelegene Familienhotel Villa Cittar im Zentrum von Novigrad ist ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in

Istrien. Doppelzimmer kosten ab 85 Euro. Villa Citar, Sv. Anton 4, 52466 Novigrad, Internet: www.cittar.hr

Gut essen: Fangfrischer Fisch wird in der urigen Konoba Cok, Sv. Anton 2, 52466 Novigrad, serviert. Traditionelle Fisch- und Fleischgerichte am offenen Feuer werden unter der gusseisernen Peka gekocht: Konoba Astarea, 52474 Brtonigla. Feine und traditionsreiche istrische Küche in familiärer Atmosphäre genießen Gäste in der Konoba Bušćina, Buščina 18, 52470 Umag, Internet: konoba-buscina.hr/de.

Genuss-Tipps: Weinshop Brist, Trgovačka 40, 52215 Vodnjan, Internet: www.brist-olive.hr. Weingut Clai, Brajki 105, 52460 Krasica, Buje, Internet: www.clai.hr. Weingut Kabola, Kanedolo 90, 52462 Momjan, Internet: www.kabola.hr.

Reiseführer: Baedeker Istrien: die schönsten Seiten Istriens auf 350 Seiten nach konkreten Orten sortiert. Dazu gibt es Tourenvorschläge, Empfehlungen zu Genuss und Aktivitäten sowie Informationen zur Geschichte und praktische Reisetipps. Erhältlich für 21,99 Euro.

111 Orte in Istrien: Ausflugsziele und Sehenswertes abseits der Touristenpfade. Erschienen im Emons Verlag, Preis: 16,95 Euro.