Ostsee- und Nordseewasser noch unterhalb der 20-Grad-Marke

Wer in den kommenden Tagen einen Sprung in deutsche Gewässer wagen möchte, für den wird es eine kühle Angelegenheit. Eher zu empfehlen sind die Strände am Mittelmeer, wo das Wasser über 20 Grad warm ist.