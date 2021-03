Himmelszelt über Nordsee

Pellworm und Spiekeroog wollen bei Sternenguckern punkten

In Städten ist auch in klaren Nächten kaum ein Stern zu sehen. Die Nordseeinsel Pellworm wirbt nun als dunkler Ort um Sternengucker und auch Spiekeroog will zum Sternenpark werden.