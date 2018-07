Auch im vergangenen Jahr sorgten zahlreiche Samba-Tänzerinnen, wie diese Brasilianerin, für Stimmung in Coburg. (Sambaco)

Coburg. Diese mitreißenden Rhythmen garantieren beste Partylaune: Sambareggae und brasilianische Trommlergruppen entfachen sofort ein gemeinsames Fest getanzter Lebensfreude. Eingängige, mit Vokalen spielende Songs und die mächtige Klangfülle afro-brasilianischer Batucadaperkussion mischen sich zu einem aufputschenden Sound-Cocktail. Der rasante Takt der Caixa- und Repiquetrommeln sowie der treibende Wechselbass der großen Surdos versetzen ganz Coburg drei Tage und Nächte lang in südamerikanischen Groove; optisch garniert von den akrobatischen Kunststücken beneidenswert athletischer Capoeirameister und der, von schillernden Pailletten, Perlen und bunten Federn umrahmten Bikinischönheit aus Rio eingeflogener Sambaprinzessinnen.

Die brasilianische Trommelgruppen spielen für die Tänzer heiße Rhythmen. (Sambaco)

3000 Musiker und Künstler aus aller Welt zelebrieren in Coburg einen Samba-Event – und locken Jahr für Jahr gut 200 000 Besucher in die oberfränkische Europastadt Coburg, die selbst nur wenig mehr als 40 000 Einwohner zählt. Neben Stars und Showacts haben mehr als 80 Samba-Bands und Blocos (Rhythmusgruppen) aus fast allen Teilen Europas für dieses Jahr ihre Teilnahme zugesagt. Sie präsentieren sich auf zehn Bühnen und Spielstätten innerhalb der Coburger Altstadt. Was auf den ersten Blick wie ein Phänomen anmutet, ist, genau betrachtet, das Resultat kontinuierlicher und überlegter Arbeit.

Bei den Umzügen wird auf der Straße getanzt. (Sambaco)

Das größte Samba-Festival außerhalb Brasiliens findet in der wirtschaftlich gesund strukturierten Familienstadt Coburg statt – in diesem Jahr bereits zum 27. Mal. Wie diese ungewöhnliche Kombination brasilianischer Musik und Lebensfreude mit fränkischer Gemütlichkeit zustande kam, erläutert Rolf

Beyersdorf, umtriebiger Kopf und ordnende Hand des inzwischen mehr als 400 Helfer zählenden Festival-Teams im Gespräch mit dem WESER-KURIER: „Das Samba-Festival konnte 1992 in Coburg nur entstehen, da unsere Stadt durch Mauerfall und Wiedervereinigung Deutschlands plötzlich zentral in Europa, statt wie zuvor im Zonenrandgebiet lag“. Weitere wichtige Faktoren, so fährt Rolf Beyersdorf fort, „waren die Unterstützung des Festivals durch Norbert Kastner, dem zu dieser Zeit

– mit nur 30 Jahren – jüngsten Oberbürgermeister der Bundesrepublik und die 1986, von meinem zwischenzeitlich verstorbenen, früheren Partner Michael Häfner in Coburg gegründete Escola de Samba „Colorido“. Außerdem erinnert Beyersdorf daran, dass gerade nach dem Ende der brasilianischen Militärdiktatur 1985 ein europaweiter Trend entstand, gemischte Samba-Gruppen ins Leben zu rufen: „gemischt“ aus lernwilligen und

-fähigen Europäern und brasilianischen Meister-Musikern.

Auf vielen Plätzen zeigen die Capoeirameister akrobatische Kunststücke. (Sambaco)

„Wir wollen möglichst viel von der brasilianischen Kultur zeigen“, erläutert Rolf Beyersdorf die Zielsetzung des Samba-Festivals. „In kleiner Form nehmen sogar ‘Trios Elétricos‘ (mobile Lautsprecherwagen) am großen sonntäglichen Umzug teil; gezogen und geschoben auf den Wagen dänischer, schwedischer und Schweizer Musik-Gruppen“. Und er betont, dass alle Lautsprecher nur in Marschrichtung, ausschließlich nach vorne ausgerichtet sein dürfen, damit nachfolgende Gruppen nicht übertönt oder bei ihrer Darbietung gestört werden. Offene Ohren haben die Coburger Veranstalter traditionell auch für die Bedürfnisse der Anwohner der ehemaligen Residenzstadt der Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha. „Man muss die Sorgen der Anwohner ernst nehmen – und Abhilfe schaffen“, verrät Rolf Beyersdorf einen Erfolgsfaktor des langlebigen Coburger Samba-Festivals: Neben Anwohner-Tickets gibt es seit Jahren eine während des Events geschaltete Sorgen-Hotline, an der Psychologen sitzen, die mit allen Bereichsleitern direkt vernetzt sind. „Außerdem findet jedes Jahr Ende März ein Samba-Forum statt“, sagt Beyersdorf, eine Versammlung „bei der es um Manöverkritik, Feedback, Verbesserungen und um die Einstimmung auf Neues geht“.

Der Capoeirameister Paulo Lopes. (Sambaco)

Beim bevorstehenden Festival vom 13. bis 15. Juli gibt es neben Bewährtem in der Tat viel Neues und Innovatives: Beispielsweise den kolumbianischen Bloco „Aainjaa“, dessen Musiker brasilianische Percussion mit einer optisch spektakulären Choreografie mischen, die teils an die martialischen kraftvolle Performance japanische Taiko-Trommler erinnert. Stargast ist in diesem Jahr die arrivierte Samba-Reggae-Ikone Margareth Menezes aus

Salvador da Bahia, die in Brasilien, in Europa sowie in den USA erfolgreich ist und in Coburg in der Freitagnacht ab 22.30 Uhr auf dem Schlossplatz ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern wird.

Ganz Coburg im Samba-Fieber. (Torsten de Souza Santos)

Aus Rio de Janeiro kommen die Samba-Königinnen Letítia Guimarães und Mayara Lima, das Fahnenträger-Paar der Samba-Schule

Salgueiro – Marcello und Sidclei – und der

Choreograf und Carnevalesco Carlinhos do Salgueiro nach Coburg. Ein Heimspiel hat Nice Ferreira mit Tänzerinnen in traumhaften Kostümen und sprunggewaltigen Capoeiristas der Terra Brazil Show in der Sonnabendnacht. In alter Frische wird Tambour Osmar Oliveira das 35-jährige Bühnenjubiläum seiner Formation Sambatuque im Coburger Kongresshaus zelebrieren.

Capoeira- und Schönheitswettbewerbe, Workshops für Percussion, Samba und Salsa (Motsi Mabuse), Pop-Musik aus Barbados (Judy Bailey), Salsa aus Kuba (Azucar Cubana), DJs und brasilianische Akrobaten der Gruppe „Cores da Bahia“ sowie ein eigenes Kinderprogramm im Hofgarten sind nur einige der Facetten, die zur attraktiven Vielfalt des Festival-Programms beitragen. „Als humorige Exoten“, verrät Rolf Beyersdorf noch, werden auch eidgenössische Guggen-Musiker wie die Quastenflosser und Swiss Power Brass munter aufspielen.

Zur Sache

Samba-Festival in Coburg

Anreise und Unterkunft: In Coburgs Bahnhof halten mehrmals täglich die zwischen München und Berlin pendelnden ICE. Selbstfahrer finden in der Stadt zwar vergleichsweise preiswerte Parkhäuser, allerdings ist deren Kapazität an den Festivaltagen rasch erschöpft. Bei der kurzfristigen Hotelsuche ist es zur Festivalzeit empfehlenswert, in einem 50 Kilometer-Radius rings um Coburg zu suchen. Informationen zu Zeltplätze und Stellflächen für Wohnmobile finden Besucher auf der Website des Festivals: www.samba-festival.de

Eintritt: Festival-Tickets gibt es an der Tageskasse. Wochenendkarten kosten 28 Euro (inklusive Abendshows im Kongresshaus); Tickets für den Freitag gibt es für 21 Euro und am Sonnabend für 24 Euro (beide inklusive Abendshow im Kongresshaus); am Sonntag kosten die Tickets 14 Euro (inklusive Samba-Umzug durch die Innenstadt). Kinder bis einschließlich zwölf Jahren haben bei Vorlage eines Kinderausweises freien Eintritt.