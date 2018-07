Tipp für die Flugreise

Reiseapotheke gehört ins Handgepäck

Am Urlaubsort befindet sich nicht immer eine Apotheke in der Nähe. Wie gut also, wenn man die wichtigsten Medikamente mitbringt. Doch wo verstauen Flugreisende sie am besten?