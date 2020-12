Ab zum Corona-Test: Die Reiseindustrie setzt für 2021 vor allem auf Tests von Urlaubern, um wieder mehr Reisen zu ermöglichen. Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn (Boris Roessler / dpa)

St. Gallen (dpa/tmn) - Reisen ist Sehnsucht - in diesen Zeiten mehr denn je. Viele hoffen darauf, im kommenden Sommer wieder weitgehend unbesorgt Urlaub machen zu können, weil die Impfungen dem Coronavirus seinen Schrecken nehmen und die Fallzahlen sinken. Doch ist das nur eine schöne Illusion? Und wie kann das Reisejahr 2021 gelingen?

Es ist der Blick in die Glaskugel, ein Denken in Szenarien. Vieles wird von den Impfungen abhängen. Um die Pandemie zu stoppen, müssten nach Schätzung von Experten etwa 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden - in Deutschland bis zu 58 Millionen Menschen.

Frau mit Atemschutzmaske vor dem Schloss Charlottenburg in Berlin: Viele Corona-Einschränkungen werden auch im Reisejahr 2021 vorerst erhalten bleiben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn (Christin Klose / dpa)

Sommerurlaub mit angezogener Handbremse

Tourismusforscher Prof. Christian Laesser von der Universität in St. Gallen sagt: „Ein unbeschwerter Reisesommer, das ist Wunschdenken.“ Seine Prognose: „Bremse bis zum Frühsommer, vielleicht eine leicht gelockerte Bremse im Sommer und im Herbst und Winter dann hoffentlich eine deutlich gelockerte Bremse im Vergleich zu jetzt.“

Mann mit Mundschutz auf dem Gipfel des Zuckerhuts in Rio: Fernreisen werden im Reisesommer 2021 noch keine große Rolle spielen. Foto: Ian Cheibub/dpa/dpa-tmn (Ian Cheibub / dpa)

Michael Faber ist Reisebüro-Inhaber sowie Geschäftsführer Touristik des Beratungsunternehmens Tourismuszukunft und schätzt: „Die Reiseeinschränkungen werden vermutlich in den nächsten Monaten anhalten. Wir werden erleben, dass sich Destinationen öffnen und wieder schließen.“ Das konnte man zuletzt bei den Kanaren beobachten.

Faber sieht mehrere Hürden, die aufeinander folgen: zunächst das Infektionsgeschehen, dann die Reisebeschränkungen, schließlich die Reiselust der Menschen und das Gefühl der Sicherheit. Sie alle hängen natürlich miteinander zusammen.

Ein kleiner, wichtiger Pieks: Die Corona-Impfungen werden maßgeblich darüber entscheiden, wann wir wieder unbesorgt reisen können. Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn (Marijan Murat / dpa)

Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef bei DER Touristik, geht von einem Spätbucher-Trend aus. „Der Buchungsschub, der sonst im Januar kommt, dürfte 2021 im Frühjahr kommen.“

Die Touristik setzt auf Tests statt Impfungen

Ab in den Süden? Der Flugverkehr dürfte 2021 auf der Kurz- und Mittelstrecke wieder mehr Schub bekommen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/dpa-tmn (Daniel Reinhardt / dpa)

In der Reisebranche selbst setzt man offenbar nicht darauf, dass flächendeckende Impfungen schon die Wende für den Sommer bringen. So gründet etwa Tui-Chef Fritz Joussen seine Hoffnungen eher auf breit angelegte Corona-Tests. „Um eine höhere Sicherheit für Reisende und Bereiste zur gewährleisten, wird es vermehrt zu Testungen vor Anreise und nach Rückreise kommen“, glaubt auch Michael Faber.

Auch der Airline-Verband IATA setzt auf Schnelltests - und wünscht sich zusätzlich einen digitalen Reisepass. Darin sollen Coronatest- oder Impfnachweise gespeichert sein. Derzeit wird dafür eine App entwickelt. Ziel ist, die Quarantänepflichten überflüssig zu machen - derzeit ein schwerer Hemmschuh für Auslandsreisen.

Nahziele werden im Trend bleiben

Ohnehin spricht einiges dafür, dass die Menschen urlaubstechnisch auch 2021 eher kleine Brötchen backen. „Fernreisen werden im kommenden Jahr eine untergeordnete Rolle spielen“, glaubt Prof. Christian Laesser. „Vor dem Sommer wird überhaupt nichts laufen.“

Auch Kreuzfahrten seien noch mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbunden. „Bevor wir keine nachhaltige Lösung für die Pandemie gefunden haben, werden Kreuzfahrten nicht richtig laufen“, schätzt Laesser. Zuletzt fuhren kaum Schiffe. Viele Reedereien haben bereits die Testpflicht für die Passagiere vor Abreise etabliert.

Für halbwegs realistisch halten viele Sommerurlaub in Deutschland, aber auch am Mittelmeer und in Europa - ähnlich wie 2020. „Die Nahziele werden auch 2021 ein Trend sein“, sagt Michael Faber.

Buchen am besten nur mit Absicherung

„Für den Sommer sehe ich das Potenzial, dass Badeurlaub am Mittelmeer wieder besser möglich sein wird“, sagt Faber. So waren im vergangenen Sommer etwa die Balearen, Griechenland, Zypern, Malta und Portugal, aber auch die Türkei zwischenzeitlich recht gut bereisbar.

Kann man folglich schon jetzt eine Sommerreise ans Mittelmeer buchen? „Wenn ich das wieder kostenlos stornieren kann, würde ich das schon machen“, sagt Laesser. Viele Veranstalter und Fluggesellschaften bieten diese Möglichkeiten inzwischen an. Denn mit kurzfristigen Änderungen der Reisepläne müssen Urlauber wohl auch 2021 rechnen.

Einreise nur mit Impfnachweis?

Langfristig stellte sich die Frage, ob man für internationale Reisen zwingend einen Corona-Impfnachweis brauchen wird. Befürchtet wird eine „Impfpflicht durch die Hintertür“. So kündigte die australische Fluggesellschaft Qantas an, auf Interkontinentalflügen eine Impfpflicht für ihre Passagiere einzuführen. Lufthansa erteilte solchen Plänen dagegen bereits eine Absage.

Ob die Antigen-Tests jedoch bei der Einreise ins Zielland reichen werden oder doch ein Impfnachweis erforderlich ist, wird sich zeigen. „Es wäre nicht neu, dass ich für die Einreise in bestimmte Länder eine Impfung brauche“, sagt Prof. Laesser.

Fazit: Wann genau die Pandemie vorbei ist und die Reisebeschränkungen fallen, ist derzeit nicht seriös vorherzusagen. Allerdings besteht gute Hoffnung auf einen ausgedehnten Sommerurlaub - auch im Ausland.

