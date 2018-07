Die beiden Surfer haben oft mit anderen zusammen gekocht. (Thomas Kosikowski)

Hamburg. Ein Jahr lang surfen. Das war der Plan, als Johannes Riffelmacher und Thomas Kosikowski sich 2014 nach Südamerika aufmachten. Die Jobs als Art Director der Werbeagentur Jung von Matt und als Fotograf und Kameramann hatten sie zuvor gekündigt. Neben zwei Surfbrettern packen sie ein scharfes Messer ein und die Idee im Hinterkopf, die besten Rezepte Lateinamerikas zu finden – und natürlich die besten Wellen.

Während ihrer Zeit in Südamerika haben die beiden aber längst nicht nur gesurft, sondern auch gesammelt: Eindrücke, Erlebnisse, Essbares. Herausgekommen ist dabei ein Buch, das längst nicht nur Kochbuch ist, sondern Reiseanekdoten mit Rezepten verbindet. So beginnt das Buch mit einer Geschichte über die Ankunft in Kuba – ohne Geld (weil sie dafür in Deutschland noch Bier und Bratwurst gekauft hatten und der Geldautomat in Havanna außer Betrieb ist). Durch einen Zufall lernen sie erst einen Fotografen kennen, der sein letztes Geld mit ihnen teilt und treffen schließlich zufällig einen Freund – und der weiß, welche Geldautomaten in der Stadt funktionieren und welche Leute sie unbedingt kennenlernen müssen. So oder so ähnlich lesen sich die Anekdoten der beiden Wahl-Hamburger. Amüsant und locker-leicht kommen die Geschichten daher, die so gar nicht nach Bericht klingen, aber doch den ein oder anderen Reisetipp enthalten.

Das locker-leichte Konzept zieht sich wie ein roter Faden – auch bei den Rezepten – durch das Buch, das Fusionküche mit lateinamerikanischen Einflüssen mixt. Mal sind es Tacos, die sie mit Lammfleisch und Hummus füllen, dann sind es Linsen oder Avocados, die sie mit ungewöhnliche Zutaten vermengen. Für Gemüse, Fleisch und Co, das in Deutschland schwer zu bekommen ist, gibt es immer einen Tipp, was als Alternative verwendet werden kann. Die Inspiration zu ihren Rezepten haben die Surfer übrigens in Restaurants, bei anderen Surfern, aber vor allem in ihren Unterkünften von Einheimischen bekommen.

Das Reisekochbuch „Reisen Surfen Kochen“ hat 300 Seiten und kostet 29,95 Euro.