Museum über Flugpioniere Wright in North Carolina wieder offen

Auf die Spuren der Flugpioniere Wilbur und Orville Wright können sich Urlauber im US-Bundesstaat North Carolina begeben. Im Ostküstenort Kitty Hawk hat das Museum, in dem sich alles um das Schaffen der beiden Brüder dreht, nach langer Renovierungszeit wiedereröffnet, wie die regionale Tourismusagentur mitteilt. Besucher können unter anderem eine Reproduktion des Wright Flyers bestaunen, mit dem Orville Wright 1903 den ersten motorisierten Flug der Geschichte absolvierte. Er dauerte zwölf Sekunden.

Skigebiet Sonnenberg bleibt dem Harz erhalten

Das Skigebiet auf dem Sonnenberg im Harz bleibt erhalten. Nach dem Rückzug des bisherigen Betreibers der Skianlagen im Sommer stand die Zukunft des Skigebiets lange Zeit infrage. Die Stadt Braunlage wird dem bisherigen Betreiber die Liftanlagen auf dem 853 Meter hohen Berg nach eigenen Angaben abkaufen und neu verpachten. Der Skibetrieb im kommenden Winter soll möglich sein. Der Sonnenberg ist eines von rund einem Dutzend Skigebieten im Harz. Es gibt vier Liftanlagen und mehrere unterschiedlich anspruchsvolle Pisten.

Superhelden aus Schnee in Ischgl

Batman, Superman oder Hulk als riesige Schneemänner können Tirolurlauber vom 7. bis 11. Januar 2019 im Skigebiet Ischgl sehen. Der jährliche Schneeskulpturenwettbewerb läuft diesmal unter dem Motto Superhelden, teilte der Tourismusverband der Region Paznaun-Ischgl mit. Die bis zu zehn Meter hohen Figuren werden im Skigebiet verteilt stehen.

Mit Fan-ID bis Ende 2018 visumfrei nach Russland reisen

Um die WM-Spiele in Russland zu besuchen, brauchten Fußballfans im Sommer eine sogenannte Fan-ID. Mit dieser war auch eine visumfreie Einreise möglich. Die Gültigkeit dieser ID ist bis 31. Dezember 2018 verlängert worden. Wer sie besitzt, kann in Verbindung mit einem gültigen Reisepass also noch bis Ende des Jahres visumfrei in Russland ein- und ausreisen. Darauf weist das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für das Land hin. Im Normalfall brauchen deutsche Staatsbürger ein Visum für Russland.