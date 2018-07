Das Viru-Tor bildet einen Eingang in die historische Altstadt Tallinns. (Frank Arens)

Tallinn. Und zack, ist es passiert! Die alte Frau mit dem Kopftuch breitet ihre Arme aus, zieht den verdutzten Mann an sich heran und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Er hebt ein wenig hilflos die Arme und lächelt schließlich. In Tallinn stehen an vielen Stellen im historischen Stadtzentrum Frauen, die Blumen verkaufen, im Frühsommer sind das Maiglöckchen. Der Mann hat seiner Begleitung am Straßenrand nicht ein Strauß Maiglöckchen, sondern gleich zwei gekauft. Als freudige Reaktion gibt es einen Kuss. Die kleine Szene zeigt einen Teil der wechselhaften Geschichte Estlands, die dem Gast an vielen Stellen der Stadt begegnet. Estland ist seit 1991 unabhängig. Das Land hat sich recht schnell von der sowjetischen Besetzung erholt. Überall wird gebaut, und saniert, schießen kleine, hübsch designte Cafés und Start-ups aus dem Boden. Aber es gibt eben auch die, die mit der schnellen Entwicklung nicht mithalten können. Viele Frauen bessern sich mit dem Blumenverkauf ihre Rente auf. Sie stehen an den Straßen, in denen nachts die Gruppen der Junggesellen und Feiertouristen entlangziehen.

Die wechselhafte Geschichte Tallinns zeigt sich an vielen Stellen der Stadt. Da sind zum einen europäische und vor allem skandinavische Einflüsse, aber eben auch russische. Immerhin machen die Russen noch etwa ein Drittel der 1,3 Millionen Esten aus. Eine ihrer beeindruckenden Hinterlassenschaften ist etwa die reich verzierte Alexander-Newsky-Kathedrale. Von innen wirkt sie an manchen Stellen, als hätten die Kirchenmaler sie mit Gold übergossen. Die düstere Geschichte der Sowjetherrschaft zeigt sich im KGB-Museum im Hotel Viru. Dort können Gäste an einer Tour teilnehmen und erfahren etwa, dass der KGB damals über jede Person im Land eine Akte angelegt haben soll.

Die orthodoxe Alexander-Newsky-Kathedrale ist innen wie außen prachtvoll. (Frank Arens)

Trotz oder wegen der wechselhaften Geschichte wurde Tallinn lange Zeit, wie viele andere osteuropäische Großstädte auch, unterschätzt. Das hat sich seit einigen Jahren geändert. Die Stadt liegt nicht nur für viele Kreuzfahrtschiffe verkehrsgünstig an der Ostsee, sie hat außerdem ein in großen Teilen gut erhaltenes mittelalterliches Stadtzentrum, eine außerordentlich innovative Esskultur, eine mutige und moderne Architektur sowie eine lebhafte Design- und Kunstszene. Das heißt, wer nach Tallinn fährt, hat eine große Auswahl.

Betritt man durch eines der Stadttore die historische Innenstadt Tallinns, begegnen dem Gast auf Schritt und Tritt Sehenswürdigkeiten, alte Gebäude, malerische Gassen und wehrhafte Türme. Natürlich kann man sich durch die Altstadt treiben lassen, aber mit einem Stadtplan in der Hand und einer Idee im Kopf lässt sich doch einiges mehr entdecken. Denn Tallinns Altstadt ist zwar kompakt, hat aber unglaublich viel zu bieten.

Blick auf die Altstadt aus einem Turmfenster des Kiek in de Kök. (Frank Arens)

Wer wirklich tief ins Mittelalter und die wechselhafte Geschichte von Estland eintauchen möchte, sollte den 38 Meter hohen Wehrturm Kiek in de Kök besuchen, und dort eine Führung durch die Bastionsgänge, die ab den 1630er Jahren angelegt wurden, mitmachen. In einem hübsch animierten Film erfährt man, unter welcher Fremdherrschaft die Esten im Laufe der Jahrhunderte gelitten haben: Zuerst kamen die Dänen, es folgen Deutsche und Schweden und zum Schluss die Russen. Aber nicht alle Perioden unter den fremden Herren waren schlecht. So haben die Schweden beispielsweise Schulen gegründet, Religionsfreiheit garantiert – und Bastionen gebaut.

Die mittelalterliche Stadtmauer und neuzeitlichen Bastionen umgeben die Innenstadt in Teilen. Der plattdeutsche Name Kiek in de Kök – eine deutsche Hinterlassenschaft – bedeutet übrigens genau das, was er andeutet: Die Soldaten konnten vom hohen Turm durch die Schornsteine in die Küchen der Tallinner schauen. Auch heute bietet sich von dem Turm noch ein umfassender Blick über die Altstadt.

Blick auf die Altstadt Tallins, die seit 1997 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. (Frank Arens)

Vom höchsten Punkt des Turms geht es schließlich in die Bastionstunnel. Bei frühsommerlichen Temperaturen ist dort mindestens eine dicke Strickjacke angesagt oder man nutzt die Decken, die für die Führung angeboten werden. Denn im Tunnel herrschen stets nur nass-kühle zehn Grad Celsius. Das unterirdische Tunnelsystem ist nur in Teilen zugänglich und längst nicht in Gänze erforscht. Erst vor zwei Jahren wurde ein Teil saniert und für Besucher geöffnet. Zuvor waren die Gänge bis zur Hälfte überschwemmt. Ein gruseliger Nebenaspekt bei den Sanierungen: Plötzlich strömten tausende von Spinnen in die Gänge. „Die waren zwar nicht giftig, aber ekelig“, erläutert die Tourführerin. Schließlich gelang es, die Tiere in einem Teil des Tunnels auszusperren, der noch nicht renoviert ist. Dort sollen sie noch heute sein.

In den Bastionsgängen lebten zwischenzeitlich Punks. (Frank Arens)

Von den Attacken verschont geblieben sind wohl die vorherigen Nutzer. Der große Teil der geheimnisvollen Gänge der Erdfestungen

Tallinns wurde zusammen mit den Bastionen im 17. und 18. Jahrhundert gebaut. Dort wurden Munition sowie Waffen gelagert und unentdeckt verlegt, und dort konnten sich die Soldaten ausruhen. In den beiden Weltkriegen wurden die Gänge schließlich als Luftschutzkeller und Lager des Kunstfonds genutzt. Beeindruckend: Bei der Führung wird ein Film der Bombardierung Tallinns von 300 russischen Fliegern am 10. März 1944 gezeigt. Die Intensität der Bombeneinschläge wird in der Lautstärke wiedergegeben, wie sie die Eingeschlossenen in dem Bunker erlebt haben sollen. „Bedrückend“, flüstert eine Japanerin.

Architektur, die inspiriert

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg haben Obdachlose und Punks in den Bastionsgängen Unterschlupf gefunden, um sich vor Kälte und Repressalien zu verstecken. „Die Regierung war froh, dass sie nicht auf der Straße herum liefen und Touristen belästigten“, erzählt die Gästeführerin.

Zurück in der Sonne kann die historische Tour weitergehen. Wer mag, entdeckt den

Hellemann-Turm, von dem aus 200 Meter der Stadtmauer begangen werden kann. Oder er flaniert Richtung Rathausplatz. Das Gebäude ist das am besten erhaltene gotische Rathaus Nordeuropas. Oder er besucht die St. Katharinenpassage, wo allerlei Kunsthandwerk gefertigt und verkauft wird.

Das alles sollte man besichtigen und noch viel mehr. Oder man entschließt sich, die moderne Seite Tallinns etwas besser kennenzulernen. Wer durch das aus dem 14. Jahrhundert stammende Viru-Stadttor die Altstadt verlässt und sich in Richtung Hafengebiet aufmacht, lernt das moderne, das hippe, das agile und kreativ-brodelnde Tallinn kennen. Das Rotermann-Viertel war früher ein Gelände, an dem sich Fabrik an Fabrik reihte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Familie Rotermann ein lebhaftes Industrieviertel erschlossen, in dem Schnaps gebrannt, Salz gelagert oder Baumaterialien verkauft wurden. In den Jahren der sowjetischen Zwangsherrschaft wurde es heruntergewirtschaftet und die Gebäude verkamen. Mittlerweile hat sich das Areal in ein avantgardistisches Zentrum verwandelt, in dem Kreative und Künstler arbeiten und schicke Restaurants entstehen. In diesem Areal hat sich Tallinn neu erfunden. Dort werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durcheinandergewirbelt, sitzen futuristische Würfel auf alten Rotsteingebäuden, wird mit Materialien und Formen experimentiert, die von Stelzenhäusern über gequetschte historische Speicherhäuser bis zu rostig anmutenden Metallfassaden reichen. Und dort dürfen an einem Gebäude auch mal Fenster sein, die sich kaum gleichen, weil sie mal eckig, dann rund, mal hoch, mal hervorstehend sind. Lichteffekte im Dunkeln sorgen für ein übriges. Das Areal sei allen empfohlen, die sich für manche Neubaufläche in Bremen und umzu Inspiration holen wollen.

Auch am Jachthafen entstehen hypermoderne Gebäude. (Frank Arens)

Die Architekten kommen fast ausschließlich aus Tallinn und müssen sich an viele Auflagen halten, denn das Rotermann-Viertel steht unter Denkmalschutz. So müssen die alten Hallen erhalten und saniert werden. Das prägt sicher den besonderen Charme und macht den Mix aus Alt und Hypermodern aus. Höher als 24 Meter darf zudem nicht gebaut werden. Noch mehr über die estnische Architektur kann man im Architektur-Museum zwischen Rotermann-Viertel und Hafen erfahren.

Überhaupt, wer sich für Gegenwartskunst und -design interessiert, hat in Tallinn eine riesige Auswahl: In der Altstadt gibt es diverse Galerien, die Werke estnischer und europäischer Künstler ausstellen. Die Tallinner Kunsthalle beeindruckt in einer aktuellen Ausstellung mit Werken der jungen, agilen Kunstszene der Stadt. Das Kunstmuseum Kumu ist das Spitzenmuseum des Landes. Die alternative Szene trifft sich dagegen eher im Museum für zeitgenössische Kunst. Gleich gegenüber liegt das Tallinner Kreativzentrum, ein Innovationsmotor der Stadt.

Vom Hafen Richtung Westen geht es in ein weiteres Viertel, aus dem die Kreativität zu brodeln scheint: Kalamaja. Der Stadtteil liegt im Norden Tallinns und wird auch das Holzhausviertel genannt.

In Kalamaja, dem ehemaligen Viertel der Fischer und Seeleute, reihen sich 500 Holzhäuser aneinander. (Frank Arens)

Dort reihen sich etwa

500 bunte Holzhäuser aneinander, viele von ihnen verziert mit Schnitzereien. In dem Viertel lebten früher Fischer und Seeleute. Mittlerweile ist die Gegend mit alten, renovierten sowie neuen Gebäuden angesagt.

Entspannt und hip ist das Kreativzentrum Telliskivi, das auf einem alten Industriegelände entstanden ist. Dort befinden sich Ateliers, Büros von Festivalmachern, aber auch ein Flohmarkt, ein Kindergarten und das beliebte Café F-Hoone.

Entspannt lässt es sich im Café F-Hoone in Kreativzentrum Telliskivi speisen. (Frank Arens)

In einer Bäckerei gibt es Muffins aller Art, ein Eis-Café bietet Bio-Eiscreme an, eine Leder-Designerin verkauft unter dem Label Mokoko Portemonnaies oder Handyhüllen aus natürlich gebeiztem Leder. Noch hat das Areal den Charme des Unfertigen, mischen sich ökologisches Denken mit alternativer Kunst, verschönern Designer Plätze und kleine Café, die dort entstehen. Hoffentlich bleibt das trotz Bauboom noch eine Weile so.

Die Reise wurde von Ryanair und Visit Tallinn unterstützt.

Zur Sache

Auf kulinarischer und kultureller Entdeckungstour in Tallinn

Tallinn ist die Hauptstadt von Estland. In der Stadt im Baltikum wohnen mehr als 400 000 Menschen, insgesamt leben in Estland 1,3 Millionen Menschen. Das Land ist seit 1991 unabhängig. Estland ist übrigens ein Vorreiter der Internetkultur. Jeder Bürger hat per Gesetz das Recht auf kostenlosen Zugang zum Internet. Auch Gäste können sich kostenlos ins W-Lan einwählen.

Anreise: Direktflug mit Ryanair vom Bremer Flughafen. Die Fluggesellschaft fliegt die estnische Hauptstadt zweimal wöchentlich an, freitags und montags. In Tallinn geht es weiter mit der Tram 4. Die Bahn fährt regelmäßig vom Flughafen in die Innenstadt.

Sehenswürdigkeiten: In Tallinn können Gäste zahlreiche historische und kulturelle Stätten besichtigen. Am besten besorgen sie sich eine Tallinn-Card, mit der sie mehr als 40 Museen und Sehenswürdigkeiten besuchen können. Die Karte ermöglicht außerdem freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrmitteln und gewährt Rabatte auf zahlreiche Touren, in Restaurants oder Geschäften. Die Karte für 48 Stunden kostet für Erwachsene 37 Euro und für Kinder 19 Euro.

Führungen und Hinweisschilder in Tallinn sind fast immer auf Englisch. Wer eine Führung auf Deutsch mitmachen möchte, muss sich anmelden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.visittallinn.de.

Essen und Trinken: Die estnische Küche ist von den Erzeugnissen des Landes beeinflusst, die Qualität der Lebensmittel ist wichtig. Es kommen Fisch, Pilze, Beeren sowie Wild- und sogar Bärenfleisch auf den Tisch. In vielen Restaurants sind Cross-over-Einflüsse aus der skandinavischen, russischen und deutschen Küche sichtbar. Auch vegetarische Restaurants sind im Kommen, genauso wie die gehobene Küche. Empfehlenswert für Gäste sind folgende Restaurants: Olde Hansa, Platz, F-Hoone, Scheeli und Spot. Zum guten Essen gehört in Estland außerdem Bier. Die Esten sind stolz auf ihre Brautradition. In fast jedem Restaurant gibt es deshalb selbst gebrautes Hausbier.