Texas ist Cowboyland: Pferd und Reiter haben ihr Ziel fest im Blick. (picsol)

Amarillo. So eine Kuh einzufangen, ist gar nicht so einfach: Sie bockt, sie springt, sie windet sich, sie tritt und keilt aus, sie zieht und zerrt immer weiter. Das hört auch nicht auf, als ein Cowboy endlich sein Lasso über ihren Hals geworfen hat und sein Pferd sich gegen die Widerspenstige stemmt. „Das ist wirklich eine verrückte Kuh“, kommentiert der Sprecher das Geschehen in der mit 5000 Menschen ausverkauften Halle im texanischen Amarillo. Denn der wilde Wiederkäuer macht sich wieder los, zum Vergnügen der angereisten Farmer und Rancher.

Texas ist Cowboyland. Es geht schließlich um die Weltmeisterschaft im Rodeo, um eine ernsthafte Sache. Denn die kleinen und großen Dramen, die sich auf dem knöcheltiefen Sandboden abspielen, haben mit Show wenig zu tun. Es sind noch echte Cowboys, die in Amarillo um den Sieg kämpfen, die mit ihren Quarterhorses, einer Pferderasse, so wendig wie eine Katze, auf einer Ranch ihr Geld verdienen.

Clint West füttert Longhorn-Rinder auf der Wildcatter-Ranch. (picsol)

Pferde und Rinder, Stiefel und Cowboys, das sind Dinge, denen niemand aus dem Weg gehen kann, der sich auf den Weg in den Norden des zweitgrößten US-Bundesstaates aufmacht. „Mit den Longhorns fing alles an“, sagt Clint West. Auf der Wildcatter-Ranch, anderthalb Autostunden westlich von Dallas, nahe dem kleinen Ort Graham, füttert er ein paar Exemplare der Rinderrasse mit den Riesenhörnern, die ein erwachsener Mann mit ausgespannten Armen so gerade noch an den Enden berühren könnte. Millionen von Rindern wurden nach dem Bürgerkrieg in Herden von mehreren Tausend Stück durch Texas hoch nach Kansas zur Eisenbahn getrieben, um die großen Städte mit Fleisch zu versorgen, erzählt er. Die Legende wird gepflegt, und sei es durch die alten Schwarz-Weiß-Western, die schon morgens zum Frühstück im Fernsehen laufen.

Um den Llano Estacado allerdings haben die Viehtriebe lange einen Umweg gemacht. Eine Stunde von Graham entfernt beginnt die auf etwa 1200 Meter gelegene Hochebene, baumlos, arm an Niederschlägen, bis ins 19. Jahrhundert von den Komantschen beherrscht, auf der es schon im September empfindlich kalt werden kann. Llano Estacado oder „Staked Plains“ wird sie genannt, angeblich, weil mit Pfählen Fixpunkte in die Landschaft gesteckt wurden, um Orientierung zu bieten.

Der Llano Estacado war „der letzte Platz in den USA, der besiedelt worden ist“, erläutert Sue Jones. Die ehemalige Pressechefin der Universität von Lubbock, einer Kleinstadt im Texas-Panhandle, führt Besucher heute durch das große Freilichtmuseum, in dem Farms und Ranches aus mehreren Jahrhunderten aufgebaut sind. Der Förderkreis des Museums hat sie aufgekauft, restauriert und wieder aufgebaut. Alle Ranches stammen aus Texas, „aber im Grunde erzählen wir hier die Geschichte der Besiedelung des Wilden Westens“, sagt Jones, es sei das „nationale Erbe“ der USA, dem die Ausstellung gewidmet ist.

Es ist die Geschichte der Sieger, daraus macht sie keinen Hehl. Den Preis haben die Komantschen bezahlt, ein kriegerisches Volk, dem man mit dem Abschlachten der Büffel und dem Töten ihrer Pferde die Lebensgrundlage raubte. Millionen von Büffeln grasten noch vor 150 Jahren auf den „Staked Plains“, wo sich heute Weideland für Rinder mit Quadratkilometer weiten Baumwollfeldern abwechselt.

„Texas loves beef“, auch das ist ein Teil des nationalen Erbes. Es steht selbst auf den Gummiüberzügen, die übers Dosenbier gestreift werden, um es kalt zu halten. Dass rotes Fleisch, kurz gebraten als Sirloin, Rib Eye oder T-Bone die Speisekarten dominiert, macht Vegetariern das Überleben in diesem Staat schwer. Um die „Big Texan Steak Ranch“ an der Ausfallstraße von Amarillo in Richtung Dallas sollten sie gleich einen großen Bogen machen. Dort verfüttert Bobby Lee seine Steaks an etwa 500 000 Gäste jährlich. In seinem groben Jeanshemd und mit der Baseballkappe sieht er so gar nicht nach einem Restaurantchef aus. Sein Vater hat das Steak-Restaurant 1960 gegründet, das damals noch direkt an der Route 66 lag, der ersten durchgehend befestigten Straße vom Osten der USA in den Westen, nach Kalifornien.

Bobby Lee, Chef des Big Texan in Amarillo. (picsol)

Als der Highway parallel dazu gebaut wurde, ging das Geschäft zurück, doch Lee und sein Bruder Danny bauten es dennoch auf 600 Plätze aus. Heute ist es eine international bekannte Institution, nicht zuletzt weil Bobby Lee den Appetit seiner Gäste herausfordert. Jeder darf versuchen, ein mehr als zwei Kilogramm schweres Steak innerhalb einer Stunde samt Beilagen zu verspeisen, oder sollte man besser sagen: zu verschlingen. „Jeden Tag versuchen es drei bis vier Leute“, sagt Lee, besteigen die Bühne direkt neben dem großen Grill und greifen zu Messer und Gabel, während über ihren Köpfen die Uhr läuft. Gewinnen sollen sie möglichst alle, „denn das spricht sich herum“ und ist gut fürs Geschäft. Ist der Teller innerhalb einer Stunde leer, geht die Rechnung aufs Haus.

Über dem Palo-Duro-Canyon: Ally (links) und Jessica mit einem Gast. (picsol)

Ally und Jessica zeigen den Besuchern ein anderes Texas. Auf der Ranch ihrer Chefin Phyllis Nickum nahe Amarillo schwingen sich die beiden jungen Frauen – gekleidet in Jeans, Stiefel, Lederschürzen und mit Cowboyhüten – auf ihre Pferde und reiten mit Gästen durch den Palo-Duro-Canyon. Unter 15 Bewerbern haben sich die Frauen bei Nickum durchgesetzt. Wen wundert’s. Als Kleinkind hat ihr Vater sie aufs Pferd genommen, erzählt Ally. „Ich konnte eher reiten als laufen.“ Von der Ranch aus ist der steile Abbruch des Canyons schnell erreicht. Dort, wo es hinab an den Red River geht, nimmt die Vegetation zu, es wachsen Bäume und Sträucher. Wieder einmal beweisen die Quarterhorses, wie geländegängig sie sind. Es gab Jahre, in denen ihre Cowboys sich für die Rodeo-Weltmeisterschaft qualifiziert haben, erzählt Phyllis bei der Rückkehr. An diesem Abend aber werden Ally und Jessica nur Zuschauer sein. „Klar gehen wir zum Rodeo“, sagt Ally. Keine Frage.

Die Reise wurde unterstützt von Visit Lubbock und Visit Amarillo.

Zur Sache

Tipps für Ausflüge und Sehenswürdigkeiten in Texas

Anreise: etwa vom Flughafen Bremen mit KLM und zwei Zwischenstopps in Amsterdam und Atlanta nach Dallas. British Airways von Hamburg über London nach Dallas. Direktflüge gibt es etwa mit Finnair vom Flughafen Frankfurt.

Beste Reisezeit: Im Sommer kann es auf dem Llano Estacado heiß werden, die Luftfeuchtigkeit ist jedoch längst nicht so hoch wie in Dallas. Ab Ende September drohen die ersten Nachtfröste bei Tagestemperaturen mit häufig mehr als 25 Grad Celsius. Die werden auch noch im November erreicht.

Die Wildcatter-Ranch ist vom Flughafen in Dallas aus in etwa anderthalb Stunden mit dem Auto zu erreichen. Empfehlenswert, selbst für Anfänger, ist ein Ausritt zu den Ufern des

Brazos-River, der einen ersten Einblick in die Lebenswelt der Texaner bietet. Weitere Infos unter www.wildcatterranch.com.

Das National Ranching Heritage Center in Lubbock ist ein Freigelände mit Ranches, die in ganz Texas aufgespürt, restauriert und wieder aufgebaut wurden. Die Ausstattung einiger Ranches geben einen lebendigen Eindruck, unter welch unwirtlichen Bedingungen die ersten Siedler auf dem Llano Estacado lebten und arbeiteten. Weitere Infos unter www.depts.ttu.edu/nrhc. Direkt nebenan befindet sich das große Gelände der Universität von Lubbock, das offen für Besucher ist. Lubbock ist die Geburtsstadt von Buddy Holly. Dem Sänger, der im Alter von 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, ist ein kleines Museum gewidmet. Sein Markenzeichen, die markante Brille, die er an seinem Todestag trug, ist dort ebenso ausgestellt, wie die Gibson-Gitarre, die er bei seinen ersten Auftritten spielte. Weitere Infos unter www.buddyhollycenter.org.

Das World Championship Ranch Rodeo in Amarillo ist gewiss keine echte Weltmeisterschaft, aber auf jeden Fall ein Rodeo und ein harter Wettbewerb mit echten Cowboys, die noch auf einer Ranch arbeiten. Es findet in diesem Jahr vom 12. bis 15. November statt. Weitere Infos unter www.wrca.org. Der Palo-Duro-Canyon, eine halbe Autostunde von Amarillo entfernt, ist nach dem Grand Canyon die zweitgrößte Schlucht der USA. Vom Besucherzentrum aus lässt sich die Schlucht mit dem Auto durchqueren. Im Canyon selbst gibt es mehrere Wanderwege mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Infos unter www.palodurocanyon.com. Wer mit den „Cowgirls in the West“ ausreiten will, muss auf die andere Seite des Canyons. Infos: www.cowgirlsandCowboysintheWest.com.

Restaurant: Wer sich vor dem Rodeo-Besuch im „Big Texan“ stärken möchte, nimmt die Interstate 40 in Richtung Dallas. Weitere Infos unter www.bigtexan.com.