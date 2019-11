Eine Nacht in einem Glashaus ist keine normale Nacht, sondern ein Abenteuer. (Sheila Schönbeck)

Vaasa. Der Anblick ist magisch: Tiefschwarz zeigt sich der Himmel, durchbrochen von Millionen hell leuchtender Sterne. Dieses Phänomen kennen Städter hierzulande in den lichtdurchtränkten Nächten nicht mehr. Im westlichen Finnland ist der Blick in den Nachthimmel ungetrübt. Im Glashaus von Kalle’s Inn lässt sich dieser wunderbar vom Bett aus beobachten. Der Schlafraum, bestehend lediglich aus zwei Betten, ist rundum aus dickem Glas. Auch bei ungemütlichem Wetter können Gäste so warm eingekuschelt gen Firmament sehen und genießen. Ab September wächst auch die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter zu beobachten. Trotz Müdigkeit fesselt dieser Anblick so sehr, dass die Augen immer wieder aufgehen. Diese grandiose Aussicht muss unbedingt gespeichert werden. Da ist es verzeihlich, dass diese Nacht ohne Nordlichter verstreicht. Am Morgen kitzeln die ersten Sonnenstrahlen die Sternegucker wach. Und welch Glück, für den Sonnenaufgang muss niemand das warme Bett verlassen.

Kalle’s Inn ist der westlichste Ort Finnlands, der mit dem Auto zu erreichen ist. Die Unterkunft mit ihren acht Glashäusern befindet sich auf einer Insel am Rand des Kvarken Archipels. Als Freddi Skott vor acht Jahren das Grundstück kaufte, gab es noch keine Brücke vom Festland. „Ich dachte damals, wie verrückt kann man sein“, sagt Skott, der aus der Region stammt. Aus der ganzen Welt seien die Leute immer wegen der Aussicht hierhergekommen. Man bräuchte also eine Unterkunft mit Ausblick. So entstand die Idee mit den Glashäusern. Auch das Design stammt von ihm. Und wie es sich für eine Unterkunft in Finnland gehört, darf eine Sauna nicht fehlen. Davon hat Skott gleich drei. Gern würde er noch weitere Glashäuser bauen, auch für ­Familien. „Aber die Infrastruktur und die Elektrizität sind hier eine Herausforderung“, sagt der Finne, der zuvor in Thailand ein ­Hotel führte.

Das Kvarken Archipel erstreckt sich über 80 Kilometer an der nördlichen Ostseeküste Finnlands. Der finnische Name ist ­Merenkurkku, was wortwörtlich „Seekehle“ bedeutet. Kvarken ist die schwedische Bezeichnung, die sich durchgesetzt hat. Jedes Jahr erhebt sich die Küstenlinie des Schärengebiets um einen Zentimeter aus dem Bottnischen Meerbusen. Das hat der Region 2006 die Aufnahme in das Unseco Weltnaturerbe beschert. In 2500 Jahren wird man trockenen Fußes von diesem Teil Finnlands hinüber wandern können zur Hohen Küste Schwedens, Weltnaturerbe seit dem Jahr 2000.

Wie sehr Meer und Eis die Landschaft geformt haben, lässt sich auf der Insel Valas­saaret beobachten. Der Naturpfad schlängelt sich über eine felsige Landschaft mit Heidekraut und Wäldern. Im Sommer bewohnen blökende Schafe die verlassene Insel, mit ­etwas Glück lassen sich Seeadler erspähen. Bis 2009 war dort die Küstenwache stationiert.

Das feuerrote Wahrzeichen der Insel entstand 1886 nach den Plänen von Henry ­Lapaute, der für Gustav Eiffel tätig war. Seit den 1960er- Jahren wird der 36 Meter hohe Leuchtturm automatisch betrieben. Für Besucher ist er seit jeher gesperrt. Damals sei der Turm sehr ­bekannt gewesen, sagt Erkki ­Laakso. Viele Touristen kamen, weil es der kleine Bruder des Eiffelturm ist. „Das hatte die Bewohner im Dorf ­verärgert. Also sagten sie, der Turm sei heiß. Und die Leute glaubten das“, berichtet der Gästeführer.

Von Mai bis Oktober bietet Fredric Sandvik Bootstouren zu Leuchtturminseln im Kvarken Archipel an. Gekonnt fährt er das kleine ­Motorboot mit bis zu 30 Stundenkilometern durch die Schären. Wasser spritzt, der Wind pustet die Passagiere ordentlich durch. „Ich kenne nicht jeden Stein, aber ich weiß, wo sie nicht sind“, sagt der 50-Jährige schelmisch, der schon mit neun Jahren sein erstes Boot besaß. In den Wintermonaten lassen sich die Inseln zu Fuß oder mit dem Schneemobil erreichen.

Sandvik ist zwar gebürtiger Finne und spricht doch besser Englisch als Finnisch – in seinem kleinen Dorf auf der Insel ­Björkö spricht jeder schwedisch. Dort am Hafen Svedjehamn endet schließlich der Bootausflug. Sofort sticht der Saltkaret ins Auge. Der 20 Meter hohe Aussichtsturm hat die Form eines Salzstreuers. Rund 40 000 Menschen hätten ihn im vergangenen Jahr besucht, sagt Sandvik. Von dort oben haben die Besucher einen Rundumblick über das flache Land. Langgestreckte Landmassen ragen aus dem Kvarken hervor. Die Kämme und Rücken werden als De-Geer-Moränen bezeichnet. Im Wasser wimmelt es nur so von Heringen, Barschen und Hechten. Der frische Fang kommt im dortigen Restaurant Salteriet (Salzhaus) gleich auf den Teller. Ausgewiesene Wanderwege führen stellenweise quer über die Moränen. Auch mit dem Kanu lässt sich die Landschaft prima erkunden.

Wen es nach so viel Natur nach Abwechslung gelüstet: In 20 Minuten erreicht man über Finnlands längste Brücke (1045 Meter) das Festland mit der Stadt Vaasa. Es ist die sonnigste Stadt Finnlands. „In der Region leben erwiesenermaßen die glücklichsten Menschen der Welt“, fügt Laakso hinzu. Er muss es wissen, denn er ist einer von ihnen. Der Name Vaasa Name stammt vom schwedischen Königshaus Wasa ab. Gegründet wurde die Stadt 1606 sieben Kilometer vom heutigen Ort entfernt, denn 1852 zerstörte ein Großbrand alle ­Gebäude. Das neue Vaasa wurde an der Küste aufgebaut. Jeder fünfte der rund 67 000 Einwohner ist Student. Etwa 100 Sprachen werden in der Hafenstadt gesprochen.

Direkt am Hafen liegt zum Beispiel das ­Museum für Moderne Kunst. Im Winter ist das Wasser im Hafen gefroren, und die Menschen fahren Schlittschuh. Im Sommer ziehen die Segel- und Motorboote vorbei. Baden und Stehpaddeln ist am Strand einen Kilometer vor der Innenstadt möglich. Im Zentrum gibt es viele Geschäfte, Restaurants und Cafés. „In den vergangenen Jahren hat sich eine Cafékultur entwickelt. Grund dafür sind auch die internationalen Firmen, die sich hier angesiedelt haben“ sagt Max Jansson, Tourismuschef der Region. Früher habe man von Oktober bis April wegen der Dunkelheit niemanden auf der Straße gesehen. Das habe sich geändert.

So geht es zu dunkler Stunde im Bock’s noch zur Sache. Das urige Restaurant mit eigener Brauerei ist für kleine bis sehr große Gruppen ausgelegt. Das Haus mit seinen dicken Steinmauern stammt aus dem Jahr 1860. Dreißig Jahre später wurde dort das erste Bockbier gebraut. „1982 hat man hier alles dicht gemacht. Ab da lag Vaasa trocken“, erläutert Braumeister Alexander Maier. Der Deutsche aus Hannoversch‘ Münden ist der Liebe wegen nach Finnland gekommen. Auf die Brauerei sei er durch einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden. Seine Schwiegermutter hatte ihm den Bericht damals geschickt. Schnell wurde der gelernte Braumeister eingestellt. So setzt der 37-Jährige seit 2015 wurde die Brauhis­torie in Vaasa fort. Etwa 2000 Liter in der Woche braut er. „Das ist ein schönes Spielzeug für mich. Ich kann mich ordentlich austoben“, sagt der großgewachsene Mann und lächelt. Und das schmeckt dem Gast. Seine Eigenkreation Sahti, ein Weizenbock mit Wacholder, kann man sich durchaus schmecken lassen. Zu jeder Jahreszeit.

Zur Sache

Vaasa

Anreise: Finnair fliegt ab Hamburg und Hannover mit Zwischenstopp in Helsinki nach Vaasa. Der Flughafen Vaasa ist 17 Kilometer von der Stadt entfernt. Wer spät abends ankommt, sollte vorab ein Taxi gebucht haben.

Reisezeit: Die schlechteste Zeit für Reisen nach Finnland ist von Mitte Oktober bis Ende Januar. In der Zeit gibt es maximal acht Stunden Licht am Tag. Dann lassen sich aber Nordlichter beobachten. Um Mittsommer geht die Sonne erst um 2 Uhr unter.

Unterkunft: Original Sokos Hotel Vaakuna, direkt am Marktplatz in Vaasa: Das Doppelzimmer kostet inklusive Frühstück ab 127 Euro pro Nacht. Mehr Informationen unter www.sokoshotels.fi/en/vaasa/sokos-hotel-vaakuna.

Kalle’s Inn im Archipel: Eine Nacht im Glashaus mit Frühstück und Sauna kostet 500 Euro. ­Weitere Infos: www.kallesinn.com.

Infos: Weitere Informationen rund um die Region Vaasa gibt es unter www.visitvaasa.fi.

Die Reise wurde unterstützt von Visit Finland und Visit Vaasa.