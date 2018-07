Boston. Der Indian Summer in Neuengland zieht jedes Jahr sogenannte Leaf Peeper aus aller Welt an, Reisende, die das farbgewaltige Spektakel aus nächster Nähe erleben wollen. Wenn sich die Blätter der Bäume ab Mitte September von einem saftigen Grün in ein glänzendes Gold oder leuchtendes Rot verwandeln, wird es Zeit für einen Roadtrip durch die zu Neuengland gehörenden Bundesstaaten im Nordosten der USA. Der zweiwöchige

Roadtrip startet in Boston. Dort sollte man sich zwei oder drei Tage Zeit nehmen, um die Stadt zu erkunden. Mit dem Mietwagen geht es anschließend entlang der malerischen Küste bis nach Maine. Die Fahrt durch das herbstliche Neuengland führt etwa weiter in den Granite State New Hampshire. Auf einer der schönsten Routen Connecticuts, der Route 169, geht es in Richtung des Fischerdörfchens Wickford. Letzter Stopp der Reise durch das herbstliche Neuengland ist die erste und älteste Stadt auf der malerischen Halbinsel Cape Cod.

Informationen gibt es auf der deutschsprachigen Webseite www.discovernewengland.org.