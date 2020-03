Skara Brae ist Teil der neolitischen Orkney in der Bucht Skaill. (visitscotland)

Kirkwall. Eben noch strahlende Sonne, tiefblauer Himmel, dann wild jagende Wolkenformationen, heftige Regenschauer – Jacke an, Jacke aus: Auf den Orkney Islands macht man täglich mit allen Wetterlagen Bekanntschaft.

Schnell wird klar, dass auf den saftig grünen Wiesen vom Mainland nicht nur Schafe und Kühe dem steten Wind und der Brandung standhalten, sondern ebenso prähistorische, imposante Steinriesen und andere neolithische Hinterlassenschaften. So gilt zunächst die Neugier dem zwar unscheinbaren, aber sehr bedeutenden, sieben Meter hohen Grashügel Maes Howe, zehn Kilometer nördlich der Hauptstadt Kirkwall. Eine kurze Feldwegwanderung führt zu diesem „Chambered Cairn“, ein sorgfältig geschichtetes Grab, angelegt vor 5000 Jahren, aus Lehm, Torf und Bruchgestein. Ganz klein muss man sich für die ersten Meter machen, um in die Hauptkammer zu gelangen. Der Eingang ist ausgerichtet zum Sonnenuntergang der Wintersonnenwende. Nur dann fällt das Licht exakt auf die hintere, gegenüberliegende Innenwand. Runenforscher geraten dort aus dem Häuschen über die Spuren von Wikingern und Kreuzfahrern aus dem 11. Jahrhundert. Die etwa 30 Zeichen sind die größte Ansammlung von Runeninschriften, die bisher gefunden wurden. Von den Ritzzeichnungen ist eine heute ein beliebtes Motiv bei den Künstlern und Schmuckdesignern der Insel: ein Drache mit einem Schwert im Rücken. Das neolithische Weltkulturerbe Maes Howe gilt als das schönste in Nordwesteuropa.

Steinriesen und Naturgewalten

Beinahe in Sichtweite: die „Standing Stones of Stenness“. Einst waren es zwölf Monolithen, sie mögen etwa 3100 vor Christus aufgestellt worden sein. Heute stehen nur noch vier, angeordnet in einer Ellipse, mit einer Feuerstelle in der Mitte. 5,7 Meter hoch ist der höchste, und sie strahlen eine majestätische Faszination aus. Anhand der Ausgrabungen nimmt man an, dass dort regelmäßig gekocht und gegessen wurde. Eineinhalb Kilometer nördlich und dreihundert Jahre früher errichteten Menschen den „Ring of Brodgar“. Da bildeten 60 Monolithen einen gigantischen Steinkreis von 104 Meter Durchmesser, 27 stehen noch unerschütterlich im Wind. Vor diesen über vier Meter hohen, leicht bemoosten „Riesen“ zu stehen, inmitten des dunklen Heidekrauts versetzt in geheimnisvolle, mystische Highland-Stimmung. Forscher vermuten, dass die Menschen von dort aus Sonnen- und Mondstand verfolgten.

Ganz im Westen bei Yesnaby tosen die Naturgewalten besonders stark und laut. Meterhohe Klippen, das ins Meer ragende Cliff und der „Yesnaby Castle“ Brandungspfeiler aus rotem Sandstein halten im Nebel der Gischt der Brandung stand. Aus Spalten und Ausbuchtungen im Gestein – sogenannten Blowholes und Geos – spritzt es viele Meter hoch. Naturliebhaber und Biologen, die dort anzutreffen sind, sind auf der Suche nach Wildblumen wie Seeastern, Moltebeeren, sogenanntem Augentrost, nach Milchkraut oder Sumpforchideen und der nur dort gedeihenden, seltene schottischen „Primula scotia“. Ein Glücksfall ist es, wenn sich ein Orcawal in der Ferne zeigt, die sympathischen Papageientaucher halten sich hörbar in großen Kolonien dicht an den Klippen auf.

Der Ring of Brodgar zählt zu den größten Steinkreisen auf den Britischen Inseln und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. (visitscotland)

Die Wohnsiedlung „Skara Brae“ aus der Jungsteinzeit wurde 1850 von einem Unwetter freigelegt. Mittlerweile direkt am Atlantik liegend erstaunt dieses weitgehend unerforschte prähistorische Volk der Pikten, die von 3100 bis 500 vor Christus lebten, mit enorm wohnlichen Erdhöhlen unter Graskuppeln mit allem Komfort: Steinbetten, -regalen, -backöfen und Abwasserleitungen. Angelegt im Rund, als Schutz und vermutlich sehr kommunikativ. Schriften haben sie noch nicht hinterlassen, jedoch auffällig kunstvoll gestaltete Stelen. Paläontologen fanden heraus, dass es sich um ein kulturell sehr hochstehendes Volk gehandelt haben muss.

Weiter geht es ins 20. Jahrhundert: Auf der mit Mainland durch einen Damm verbundenen Insel Lambholm steht, einsam zwischen Schafwiesen, die Italienische Kapelle. Während die weiße Fassade mit dorischen Säulen und Dreiecksgiebel noch sehr massiv erscheint, besteht das sakral anmutende Innengebäude aus zwei schmalen, aneinandergereihten Wellblech-Nissenhütten – mit einem beeindruckenden Altar. Im Zweiten Weltkrieg erhielten italienische Kriegsgefangene die Erlaubnis, diese Stätte für ihren katholischen Glauben zu errichten. Überraschung beim näheren Hinsehen: Gemäuer, Wölbungen und Fresken sind als sogenannte Trompe l’oeils’ gemalt – täuschend ähnlich mit großer Hingabe, Kreativität und Sorgfalt per Hand gearbeitet.

Jahr der Küsten und Gewässer

Ein Heißgetränk ist auf den Orkney Islands jederzeit willkommen. Viele Künstler haben sich auf Mainland angesiedelt, schaffen bemerkenswert schöne Kunstwerke aus Stein, Silber, Holz, Wolle, aus Stoffen und Keramik, inspiriert von Ausstrahlungskraft und Mustern der neolithischen Ureinwohner. Gleichzeitig betreiben einige neben ihrer Werkstatt ein Café oder Bistro. Auf den Fahrten über die Landstraßen bekommt man zusätzlich einen Eindruck von den Talenten orcadischer Farmer. Weil einer begann, die schwarzen Plastikplanen über den Heuballen mit Augen, Ohren, Beinen oder Flügeln zu verzieren, liegen nun auf den Feldern zum Beispiel Marienkäfer, Hummeln, Spinnen oder Löwen herum. Daraus hat sich ein reger, fröhlicher Wettbewerb entwickelt, eine wunderschöne Aussage über die kunsthandwerkliche Gesinnung der Orcadier.

2020 begeht ganz Schottland das „Year of Coasts and Waters“, der Küsten und Gewässer. In den Aktivitäten rund ums Thema geht es natürlich auch um das „Wasser des Lebens“, den Whisky. In der vielprämierten, düster wirkenden Highland-Park-Distillery am Stadtrand von Kirkwall stellt man mit uraltem Wissen aus 220 Jahren Distilleriehistorie sicher, dass kein anderer Whiskyhersteller ihnen „das Wasser reichen“ kann, also kein Whisky wie der ihre schmeckt. Tatsächlich haben die Single Malts Thor, Freya oder +Odin aus der „Valhalla-Collection“ oder ein zwölf Jahre alter Viking Honour rauchiges, meersalziges, seelenvolles Orkney-Aroma mit Wikinger-Seele, die zudem großartig durchwärmen.

Blauer Strom für alle

Komplett durchgerüttelt, aufgewühlt von Windstärken, Wellen- und Brandungsfaszination kommt die Überlegung auf, ob diese Naturkräfte nicht über Windräder hinaus nutzbar gemacht werden könnten. Und siehe da: Schon seit Jahren wird das nahe Stromnetz wissenschaftlich und technisch höchst professionell durchdacht. Seit 2003 läuft bei

Billia Croo mit dem „European Marine Energy Centre“ (EMEC) ein kaum sichtbares, aber zukunftsweisendes Forschungsprojekt zur nachhaltigen Energiegewinnung durch Wellen- und Gezeitenkraft. Willkommen im

21. Jahrhundert. Verborgen in den Klippen steht die Messstation. Für menschliche Augen unsichtbare Turbinen liefern lautlos zusätzliche Daten. Sie sind befestigt am Meeresboden in einer Tiefe von etwa zehn Metern und etwa einen halben Kilometer vom Ufer entfernt. Unter ihnen rauschen die Wellen hindurch. Die Vor- und Zurückbewegungen der Klappen treibt die Hydraulikkolben an, die ihrerseits Hochdruckwasser an Land drücken, um eine herkömmliche Wasserkraftturbine anzutreiben. Mit diesem „blauen Strom“ möchte man in naher Zukunft die Orkadier auf den knapp 70 Inseln versorgen, nach und nach die Ölbohrinseln abbauen und zu nachhaltigen Energien übergehen.

Am Ausgangspunkt Kirkwall steht ein Besuch in einem ehemaligen Lagerhaus von 1880 an, das einst unter anderem für das Trocknen von Heringen genutzt wurde: Judith Glue und David Spence machten daraus – unter Erhalt der Raumaufteilungen, alten Hölzern und Planken von Großseglern – engagiert ein „Restaurant mit Zimmern“. Im „The Leonards“, dessen Name eine Reminiszenz an den einstigen Besitzer ist, wechselt Chef David täglich seine köstlichen orcadischen Speisen, die er auf eigens entworfenem Keramikgeschirr serviert, das seinerseits von Inselkünstlern stammt. Genauso wie übrigens die Ausstattung der acht luxuriösen Zimmer, die mit orcadischen Materialien und Mustern verziert ist. Wie angenehm, nach einem opulenten Mehrgangmenü und kurzem Weg in die Kissen zu sinken und sich noch einmal auf Zeitreise durch die Jahrtausende zu begeben, während es draußen stürmt.

Zur Sache

Die Orkney Inseln

Anreise: mit der Fähre ab Aberdeen bis nach Kirkwall auf den Orkney Islands.

Übernachtung: Direkt am Hafen liegt das Ayre Hotel Kirkwall. Infos unter www.ayrehotel.

co.uk. Klassisch ist das The Kirkwall Hotel. Infos unter www.kirkwallhotel.com. Eine Überraschung ist das Storehouse Hotel mit dem angeschlossenen Restaurant „The Leonards“, in dem orcadische Küche serviert wird. Infos unter www.thestorehouserestaurantwithrooms.co.uk.

Informationen zur Highland Park Whisky Distillery gibt es unter www.highlandparkwhisky.com/distillery und zu den Standing Stones unter whc.unesco.org/en/list/514.