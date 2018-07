Schwerin. Einmal im Jahr kann in Schwerin mit Blick auf das Schloss geschlemmt werden. Diesmal findet das Gourmet-Festival vom

13. bis 15. Juli statt. Im historischen Schlossgarten, wo schon zu Großherzogs Zeiten stilvoll gespeist wurde, tischen 14 Köche, Gastronomen und kleine Manufakturen aus der Region drei Tage lang unter freiem Himmel auf. Die Tische werden mit Blumen und Kräutern dekoriert, es gibt ein Bühnenprogramm und spätestens an den Probierstationen kommt der große Appetit. Es reisen auch Anbieter von weiter her zum Gourmet-Garten an. Informationen unter www.schwerin.info