Odyssee in Grönland. (AVANT-VERLAG)

Eine puderzuckerweiße Landschaft – damit wird vermutlich auch in diesem Winter nicht zu rechnen sein. Seine Sehnsucht nach Schnee und Eis kann man nun ganz wunderbar mit einem neuen Buch aus dem Avant-Verlag stillen: „Grönland Odyssee“ heißt es, ist eine Graphic Novel, also eine Art Comic für Erwachsene, und es ist noch doch zu richtig lustig, anheimelnd und macht Lust auf die Arktis.

Der dänische Autor Jörn Riel ist eine Art moderner Jack London. Er hat in den 1950-er und 1960er-Jahren fast zwei Jahrzehnte im arktischen Teil Grönlands gelebt, aber auch so die Welt bereist. Er hat mehr als 40 Romane verfasst, etliche davon Geschichten über seine arktischen Jahre. Diese Erzählungen haben die beiden Franzosen Gwen de Bonneval (Text) und Hervé Tanquerelle (Zeichnungen) zu der Graphic Novel „Grönland Odyssee“ verarbeitet. Sie haben warmherzige, humorvolle, nachdenkliche und irrwitzige arktische Geschichten über Jäger und Schlitzohren, Seemänner und Halunken, einsame Philosophen und Falschspieler gefunden, die einem immer mal wieder in den unterschiedlichen Kapiteln begegnen. Nach der letzten Seite hat man fast das Gefühl, gute Bekannte zu verlassen.

Etwa Herbert, der nach langer Suche endlich einen idealen Gefährten findet, nämlich den Hahn Alexander. Den hatte er nach einer durchzechten Nacht auf dem Seelenverkäufer „Veslemari“ einfach mitgenommen. Der Hahn gewöhnte sich an die Sonne und krähte nur zweimal am Tag und Herbert hatte endlich jemanden, mit dem er bei gemeinsamen Spaziergängen über allerlei Themen plaudern konnte. Alexander schien an allem Interesse zu haben. Doch der Winter und die Dunkelheit setzten ihm zu, sodass er starb.

Die Suche nach Gefährten – gern auch weiblich – ist es, die die Jäger im arktischen Eis umtreibt. Eine besonders charmante Geschichte erzählt von Emma, einer Fantasiefigur, die für die Männer in den langen, kalten Nächten Wirklichkeit wird, bis Emma an einen Jäger weitergereicht wird, der eben keine Fantasie besitzt, und sie schließlich für immer verschwinden muss.

Was die Männer in dem Comic außerdem eint: Sie wollen feiern – und ohne ihren Selbstgebrannten geht auch sonst nichts – aber sie benötigen auch geradezu existenziell ihre Ruhe. Die bringt eines Tages der Leutnant durcheinander, der die Jäger wie wild exerzieren lässt. Erst machen sie mit, doch dann machen sie ihm sozusagen eiskalt klar, was sie davon halten. Auch den Leutnant kuriert das arktische Leben, das von der Jagd, langen, einsamen Nächten in den Hütten und der Furcht vor den Eisbären geprägt ist.

Die Abenteuer und zum Teil absurden Erlebnisse der nordischen Männer reißen mit, geben Einblick in das Leben der Jäger im arktischen Grönland – und ja, sie machen mit der Kraft der anschaulich gezeichneten Bildern Lust auf Arktis, sogar Kälte, Eis und Schnee.

Weitere Informationen

Die Graphic Novel „Grönland Odyssee und

andere arktische Erzählungen“ ist im Berliner Avant-Verlag erschienen. Das Buch hat 364 Seiten und kostet 39 Euro.