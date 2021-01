Rund um Seronera in der Serengeti gibt es zahlreiche Löwen, die dort auch jede Menge Futter finden. Diese Löwin hält Ausschau auf einem Baum. (JUTTA LEMCKE)

Kilimanjaro. Der Talisman an der Plastikperlenkette baumelt wild am Rückspiegel. Mohamed rast über die Lehmpiste. Immer wieder rutschen die Reifen des Allrad-Landcruisers in schlammige Furchen, sodass Dreckklumpen emporspritzen und sich wie ein schwarzer Konfettiregen auf die Frontscheibe legen. Mächtige Tamarinden und Schirmakazien huschen vorbei. Rehbraune Topi-Antilopen äugen neugierig angesichts des lärmenden Blechungeheuers, das durch ihre Weidegründe kracht.

Es hat geregnet in der Serengeti im Norden Tansanias – viele Monate lang. Die

trockenen Flussbetten füllten sich, Bächlein wurden geboren und Flüsse schwollen zu mächtigen Strömen an, die Brücken und Uferböschungen mitrissen. Doch Mohamed lässt sich nicht aufhalten. Er will zum Mara-Fluss im Norden dieser endlosen Savannenweite, dem Sehnsuchtsziel vieler Safaritouristen. Der 26-jährige Guide mit dem frisch gebügelten Hemd und dem akkurat gebundenen Karo-Schal möchte seinen Mitfahrern etwas bieten. Es sind seine ersten Safarigäste seit März.

Wenn Gnus, Zebras und Gazellen bei der Migration die Flüsse überqueren, ist das ein Highlight für Safarigäste. (JUTTA LEMCKE)

Covid-19 hat dem jungen Safari-Guide einen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit im März Corona zur Pandemie erklärt wurde, ist nichts mehr, wie es war. Erst verließen die Touristen panikartig das Land, dann lag alles im Tiefschlaf. Hotels und Lodges schlossen, in den Restaurants gingen die Lichter aus, der internationale Flughafen Kilimandscharo, Einfallstor für Safarigäste und Bergsteiger, lag im Shutdown. Mohamed wurde nicht gebucht – keine Arbeit, kein Geld. Er zog zu seinen Eltern nach Arusha und half ihnen mit den Kühen. „In Afrika sind wir an Katastrophen gewöhnt. Wir sind flexibel“, sagt er und zupft an seinem Schal. Wie er haben sich viele, deren Jobs am Tropf des Tourismus hängen, nach Alternativen umgeschaut. Zum Glück war Regenzeit, der richtige Moment, um Mais, Bohnen oder Maniok anzubauen. Überall im Northern Circle mit seinen fünf Wildlife-Nationalparks leuchtet jetzt das Grün frischer Felder.

Doch Mohamed ist weder Farmer noch Rinderhirte. Er ist Guide und hofft auf eine Wiederbelebung des Tourismus. Corona, so erläutert er, sei kein umfassendes Problem in Tansania. Man achte auf Hygiene sowie Abstand und habe auf Anordnung von Präsident John Magufuli im Mai drei Tage gefastet und gebetet, um der Krankheit entgegenzutreten.

Mit dem Jeep auf Safari. (JUTTA LEMCKE)

„Ob dieses kollektive Gesuch an höhere Mächte geholfen hat, weiß ich nicht“, sagt ein deutscher Arzt, der im Norden Tansanias praktiziert. Seinen richtigen Namen kann er nicht nennen, denn auf Anordnung der tansanischen Regierung ist es verboten, über wichtige landesinterne Angelegenheiten mit ausländischen Medien zu sprechen. Doch der Arzt möchte Auskunft geben. Er ist mit Medizinern in allen Landesteilen Tansanias vernetzt und weiß, wie es in den Krankenhäusern aussieht. „Es gibt einige Fälle von Corona, doch keinesfalls von epidemischen Ausmaßen“, sagt er. Angesichts geringer Zahlen seien etliche Corona-Krankenstationen bereits wieder geschlossen worden. Eine allgemeine Reisewarnung für Tansania hält der Mediziner schlichtweg für nicht gerechtfertigt.

Ähnliches hört man überall. Es gebe kaum schwere Fälle, weder in den Krankenhäusern noch im Kreise der weitläufigen Familienverbände. Auch Mohameds Safarigäste haben sich angesichts der ruhigen Lage entspannt. Sie genießen Wildlife ohne Touristentrubel und fühlen sich angesichts der Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor Ort den Umständen entsprechend sicher. Bereits bei der Ankunft am Flughafen Kilimanjaro wird Fieber gemessen. Ein Corona-Test ist nicht erforderlich. In öffentlichen, geschlossenen Räumen gelten Maskenpflicht und ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Vor allem in touristischen Einrichtungen wird penibel auf Hygiene geachtet. Vor Restaurants und Lodges stehen Desinfektionsstationen. Auch Mohamed folgt den Regeln. Er desinfiziert das Safarifahrzeug jeden Abend und befüllt den Spender im Auto mit keimtötender Lösung. Auf Wunsch seiner Gäste trägt er eine Mund-Nasen-Bedeckung. In lokalen Restaurants, auf den Straßen und Märkten, ist allerdings schnell Schluss mit Maske. Nachdem die im März befürchtete Corona-Katastrophe ausblieb, haben viele Tansanier ihren alten Lebensstil wieder aufgenommen.

Elefanten lieben es, sich an Wasserlöchern mit Schlamm zu bespritzen. (JUTTA LEMCKE)

Mohamed fährt seine Gäste in die Serengeti. Die knapp 100 Unterkünfte im Nationalpark sind in normalen Jahren restlos ausgebucht. An den Tierbeobachtungsstellen stehen die Allradwagen Schlange. Zurzeit trifft man allerdings selbst an den Touristen-Hot-Spots nur vereinzelt auf andere Fahrzeuge. So etwa im Areal rund um Seronera, dem Lieblingsplatz der Löwen. Die großen Katzen sind dort zahlreich und wohlgenährt, denn das Büfett an Antilopen, Gnus und Zebras ist reichhaltig. So entdeckt man die Könige der Tiere zuverlässig mit dickgefutterten Bäuchen im Schatten der wenigen Bäume oder bei der Siesta im hohen Gras. Die Safarigäste lichten ab, was immer sich zeigt: Löwinnen beim Schmusen, Babys beim tapsigen Herumtollen und Männchen, die beim herzhaften Gähnen zeigen, mit welchem Werkzeug sie ihren Opfern den Garaus machen. Doch Mohamed drängt es weiter.

Es ist die Zeit der berühmten River Crossings hoch im Norden dieses Nationalparks von der Größe Schleswig-Holsteins. Knapp 1,5 Millionen Zebras, Gnus und Gazellen ziehen in einer ewigen Kreisbewegung über das offene Grasland der Serengeti – immer auf der Suche nach Wasser und frischem Futter. Dabei machen sie auch einen Ausflug nach Kenia und müssen den Mara überqueren. Zu Tausenden haben sie sich bereits am Fluss versammelt. Das hohe heisere Bellen der Zebras und das missmutige Schnaufen der Gnus komponiert ein auf- und abschwellendes Wildlife-Konzert, das auf das bevorstehende Großereignis hinweist.

In Flüssen in der Serengeti gibt es viele Nilpferde. (JUTTA LEMCKE)

Die Landcruiser lauern unter Bäumen auf den richtigen Moment. Plötzlich quäkt es aus den Funkgeräten und die Allrad-Wagen preschen Richtung Ufer. Eine endlose Woge dunkelbrauner Leiber drängt machtvoll nach vorn. Die Gnus in vorderster Reihe haben keine Chance – sie springen in die lehmigen Fluten. Manche drehen waghalsige Pirouetten, andere klatschen ungelenk ins Wasser. Der Fluss schäumt und manches Krokodil macht leichte Beute. Jetzt in Corona-Zeiten genießen alle Safarigäste die Pole-Position. „Wer schon immer von der Serengeti geträumt hat, sollte jetzt kommen. Noch nie habe ich es so menschenleer gesehen“, sagt Mohamed. Bis zu 500 Autos sind gewöhnlich im Nationalpark am Tag unterwegs, jetzt sind es keine 20.

Auch der Afrika-Reiseveranstalter Akwaba Afrika rät zum Buchen. „Unter Beachtung der gängigen Corona-Schutzmaßnahmen halten wir Afrika-Reise für sicher und empfehlenswert“, sagt Geschäftsführer David Heidler. „Wir nutzen größere Fahrzeuge, um den Mindestabstand zu gewährleisten, und trennen Gäste nach Haushalten.“ Maskenpflicht und regelmäßiges Desinfizieren in Hotels und Autos sind Standard. Viele Gäste konnte der Veranstalter aus Leipzig allerdings seit März nicht überzeugen. „Die Reisewarnung für die meisten Länder Afrikas schreckt ab.“ Verheerend sind auch die Regelungen bezüglich Testpflicht und Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Eine längere Zwangsquarantäne ist vor allem für Berufstätige ein Ausschlusskriterium. Um die Buchungssicherheit zu erhöhen, entfällt bei Akwaba die Anzahlung für alle Reisen, die bis zum 31. Dezember festgemacht werden. Außerdem können diese Touren bis vier Wochen vor Antritt kostenfrei auf später verschoben werden.

Eine Gepardin und ihr Junges. (JUTTA LEMCKE)

Der Veranstalter Go’n Joy Africa schließt für seine Gäste sogar eine Versicherung ab, in der alle Stornokosten übernommen werden, falls die Reisenden noch in Deutschland in Quarantäne müssen und nicht losfahren können. Trotz allem berichtet Geschäftsführerin Jenny Strumpf von starken Buchungsrückgängen. Sorgen bereitet ihr auch die Lage vor Ort in Afrika. „Der Artenschutz bleibt auf der Strecke. Viele Nationalparks haben derzeit nur etwa ein Zehntel der Besucher im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, da fehlt einfach das Geld.“

Ähnlich schätzt es der World Wildlife Fund (WWF) Deutschland ein. Die Wilderei in Tansania habe mit dem Einbruch des Tourismus massiv zugenommen, sagt Johannes Kirchgatter, Afrika-Referent des WWF Deutschland. Sorgen bereite vor allem die Bushmeat-Wilderei, also das Jagen von Tieren zum Verzehr. Viele Tansanier haben ihre Jobs im Tourismus und angrenzenden Wirtschaftszweigen verloren und verlegen sich nun aufs Jagen, um ihre Familien zu ernähren. Noch bedrohlicher für den Naturschutz sei die Ausweitung von Acker- und Weideflächen. Das Statement des WWF-Referenten ist eindeutig: „Ohne Tourismus geht der Naturschutz in Tansania und anderen afrikanischen Staaten den Bach runter. Wir empfehlen allen Interessierten, wenn irgend möglich zu reisen.“

Caspar Venter, Geschäftsführer von Venter Tours, ein gebürtiger Südafrikaner, hatte von März bis Mai keine einzige Afrika-Neubuchung. „Ab Juni ging es ganz langsam wieder los. Viele Stammkunden fiebern nur darauf, dass es Flüge gibt und die Länder ihre Grenzen öffnen.“ Zugute kommen ihm seine engen, zum Teil familiären Kontakte in den afrikanischen Reiseländern. „So weiß ich unabhängig von den offiziellen Zahlen, was vor Ort wirklich los ist.“ Die Reisezeit sei jetzt perfekt, da man die Natur für sich alleine habe. Venter wirbt dafür, nach Afrika zu fahren. Viele seiner Partner vor Ort stehen finanziell vor dem Nichts und sind dringend auf die Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen.

Hyänen und Geier streiten sich um den Aas, der übrig geblieben ist. (JUTTA LEMCKE)

So wie Mohamed, der glücklich ist, überhaupt eine Tour ergattert zu haben. Er verlässt mit seinen Gästen die Serengeti und steuert den Ngorongoro-Krater an, jene gigantische Caldera, in der Afrikas wilde Tiere wie in einer Riesenschüssel dem Circle of Life ausgesetzt sind.

Bei der Einfahrt in das Naturschutzgebiet warten schon die Maasai, hochgewachsen und mit ihren weithin leuchtenden Karo-Decken in Rot und Blau gekleidet. Sie verweigern sich bis heute weitgehend einem westlichen Lebensstil. Hosen, Hemden, T-Shirts gehören nicht zu ihrer Ausstattung – Masken ebenso wenig. „Habt ihr schon von Corona gehört?“, fragt Mohamed auf Geheiß seiner Gäste. Fragende Augen, Schulterzucken. Sie wenden sich ab – vielleicht auch angesichts der merkwürdigen Fremden, die neuerdings mit Mund-Nasen-Bedeckungen unterwegs sind, und ziehen davon ins Nirgendwo der Savanne, die sich am Horizont im Blau des Himmels verliert.

Zur Sache

Tansania

Anreise/Einreise: Empfehlenswerte Flugverbindungen bieten Qatar Airways über Doha und KLM über Amsterdam nach Kilimanjaro Airport. Das erforderliche Visum erhält man gegen Zahlung von 50 US-Dollar oder 50 Euro in bar bei der Einreise am Flughafen.

Afrika-Reiseveranstalter für Tansania: Akwaba Afrika, Telefon: 03 41 / 22 38 71 60, www.akwaba-afrika.de; Preisbeispiel: 14-tägige geführte Privatrundreise zum Wunschtermin mit privatem Guide, inklusive Flügen und Übernachtungen in Mittelklasse-Lodges, Badeverlängerung auf Sansibar, ab 3500 Euro. Go’n joy Africa, Telefon: 0 30 / 12 02 85 15, www.gonjoy-africa.com; Preisbeispiel: 14-tägige Jeep-Safari in der Kleingruppe im Norden Tansanias, inklusive Inlandsflügen und Übernachtungen in Mittelklasse-Lodges, Badeverlängerung Sansibar, ab 2679 Euro. Venter Tours, Telefon: 03 95 / 5 55 31 85, www.ventertours.de; Preisbeispiel: neuntägige private Fly-In-Safari im Süden Tansanias, inklusive aller Flüge, Transfers, Vollpension und Aktivitäten, ab 3595 Euro.

Unterkünfte: African View Lodge (am Arusha Nationalpark), Tarangire View Camp (Tarangire Nationalpark) und Serengeti View Camp (Serengeti Nationalpark), www.african-view.com. Chanya Lodge bei Moshi, www.chanyalodge.co.tz

Badeverlängerung Sansibar: Blue Oyster Hotel, www.blueoysterhotel.com

Corona-Regelungen: Tansania gilt derzeit laut Robert-Koch-Institut als Risikogebiet. Das Auswärtige Amt warnt wegen Covid-19 vor nicht notwendigen Reisen in das Land. Bei der Einreise nach Tansania werden weder Test noch Quarantäneaufenthalte gefordert. Vor Ort gilt keine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Wer aus einem Risikogebiet wie Tansania nach Deutschland zurückkehrt, muss sich zunächst fünf Tage in Quarantäne begeben und kann dann einen Coronatest machen. Liegt das negative Ergebnis vor, ist die Quarantäne aufgehoben. Ohne Test gilt eine Quarantänedauer von zehn Tagen. (Anmerkung: Stand 17. Dezember)