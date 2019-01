Spaß an Bord: Mitflugzentralen bieten eher Freizeitausflüge, als dass sie ein ernstzunehmendes Verkehrsmittel wären. Foto: David Haase/Wingly (David Haase / dpa)

Braunschweig (dpa/tmn) - Ein spontaner Trip nach Sylt oder ein Rundflug über das Ruhrgebiet - mit Mitflugzentralen ist das kein Problem mehr. Das Modell: Piloten nehmen Passagiere auf ihrer Strecke mit und finanzieren so ihren Flug.

In Deutschland ist das Konzept noch eher unbekannt. Die wichtigsten Plattformen für Flüge hierzulande sind Wingly, Flyt.Club und Coavmi. Fragen und Antworten für interessierte Mitflieger im Überblick:

Wer eine Mitflugzentrale nutzt, sitzt nicht in großen Flugzeugen - sondern in kleinen Maschinen. Foto: Daniel Jakobs/Wingly (Daniel Jakobs / dpa)

Wer bietet bei den Plattformen Flüge an?

In der Regel stellen Hobbypiloten über die Mitflugzentralen Plätze auf ihrem Flug zur Verfügung. Viele haben gar kein eigenes Flugzeug, sondern leihen eines, zum Beispiel von Vereinen. Fliegen ist teuer, die Piloten wollen die Kosten für ihr Hobby reduzieren und nehmen deshalb Gäste mit. Kommunikation und Abrechnung laufen über die Zentralen. „Um Flüge anbieten zu können, ist eine aktuelle Fluglizenz und ein medizinisches Flugtauglichkeitszeugnis von uns verifizieren zu lassen“, erklärt Kim-Julian Becker, Mitgründer von Flyt.club. Außerdem müssen die Piloten mindestens drei Starts und Landungen innerhalb der letzten 90 Tage vorweisen.

Was sonst nicht geht, ist bei den Angeboten der Mitflugzentralen möglich: direkt neben dem Piloten sitzen. Foto: David Haase/Wingly (David Haase / dpa)

Wie sicher sind die Flüge bei Mitflugzentralen?

Neben den Piloten müssen auch die Flugzeuge vor jedem Start ausgiebig geprüft werden. „Die Wartungsvorschriften sind sehr streng“, sagt Klaus Rogge, Vorsitzender der Bundeskommission Motorflug beim Deutschen Aero Club. Die Flieger müssen sich in den Luftverkehr einreihen. Sie fliegen in anderen Höhen als Linienflugzeuge, stehen aber trotzdem in Kontakt mit den Lotsen der Flughafen-Tower.

Kim-Julian Becker ist Mitgründer von Flyt.club. Flyt.club Foto: Flyt.club (Flyt.club / dpa)

Welche Strecken und Routen werden angeboten?

Einen Flug im Airbus nach Dubai gibt es bei den Mitflugzentralen nicht. Es handelt sich fast immer um kleine Motorflugzeuge mit zwei bis vier Plätzen. In der Regel gibt es bei den Mitflugzentralen drei Möglichkeiten für Flüge. Erstens sind das Rundflüge, zum Beispiel über das Ruhrgebiet oder Berlin. Zweitens gibt es Streckenflüge, etwa von Augsburg nach Kiel, und auch ins nahe Ausland. Die dritte Kategorie sind Ausflüge auf in der Regel kürzere Strecken. Es geht hin und zurück - oft verbunden mit einem Aufenthalt am Zielort. „Europaweit kann jeder beliebige Flug angeboten werden“, erklärt Melanie Engl, Sprecherin von Wingly.

Auf der Webseite der Mitflugzentrale Flyt.club können Nutzer nach Flügen von Hobbypiloten suchen. Foto: Flyt.club (Flyt.club / dpa)

Wer haftet, wenn der Flug ausfällt?

Hat der Passagier bereits bezahlt, bekommt er sein Geld vollständig erstattet, wenn der Flug ausfällt. Eine Entschädigung gibt es aber nicht. „Das Wetter entscheidet bei Sichtfliegern. Nebel oder Gewitter sind gefährlich“, sagt Rogge. Der Pilot kann kurzfristig absagen. „Zur Einschätzung der Piloten kann der Nutzer auf die Bewertungen und die Flugstunden der letzten Monate achten“, rät Becker von Flyt.club. Die Piloten bekommen ihr Geld erst nach dem Flug ausgezahlt. Kunden können in der Regel bis 24 Stunden vor dem Flug stornieren.

Wie teuer sind die Flüge bei den Mitflugzentralen?

Die Kosten richten sich nach Größe des Flugzeugs, Flughafengebühren und natürlich der Distanz. Einen Streckenflug von München nach Oslo bietet ein Pilot bei Wingly für knapp 400 Euro an, ein Rundflug über Köln kann man bei Flyt.club für etwa 50 Euro finden.

Für wen sind Mitflugzentralen interessant?

Der Spaßgedanke steht bei Mitflugzentralen klar im Vordergrund. Die Piloten betreiben das Fliegen als Hobby, und auch die meisten Passagiere sehen den Flug eher als besonderen Ausflug. Auch Flüge zu verschenken, ist beliebt. „Es ist gut, dass es das gibt. Man hat Spaß oder es ist schneller als die Bahn“, findet Rogge.

Ein Verkehrskonzept sind die Mitflugzentralen eher nicht. Die Piloten fliegen nicht gewerblich, das Wetter hat großen Einfluss. Wer zum Geschäftstermin als Mitflieger anreisen will, geht ein großes Risiko ein. Auch der Familienurlaub ist über die Mitflugzentralen schwierig. Die Flugzeuge sind oft zu klein und haben kaum Platz für Gepäck. Ein kleiner Städtetrip zu zweit wäre aber durchaus denkbar. In Europa gibt es laut Wingly rund 3000 Flugplätze.