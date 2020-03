Von wegen Pistenautobahnen: links der Wander-, rechts der Skiweg. (Birgitta von Lehn)

Schatzalp. Eigentlich müsste dank Greta, die es während des Weltwirtschaftsforums auch schon dorthin verschlagen hatte, mehr los sein. Denn im Davoser Skigebiet „Slow Mountain Schatzalp Strela“ gibt es keine von Umweltschützern kritisierten Schneekanonen zur künstlichen Beschneiung und damit auch keinen künstlich angelegten Speichersee. Stattdessen kurvt man mit seinen Hightech-Brettern auf reinem Naturschnee. Auch hat man dort oben bewusst auf schnellere und komfortablere Lifte mitsamt Sitzheizung, Schneehaube und größeren Transportkapazitäten verzichtet. Eine von manchem erträumte Wiederbelebung der Verbindungsbahn zum benachbarten Skigebiet Parsenn ist ebenfalls kein Thema. Im Gegenteil: Die alten Stützen der früheren Verbindungsbahn wurden abgebaut. Denn die Verbindung würde die Besucherströme automatisch erhöhen, und das will man auf der Schatzalp nicht.

Zu verdanken ist diese nostalgische Ski-Oase dem Schweizer Visionär und Multimillionär Pius App, ein Mittsechziger, der als Informatiker und Ingenieur mit einem Patent auf fälschungssichere Bankunterschriften sehr viel Geld verdient hat. So konnte er sich einen Traum erfüllen und den kompletten Berg mitsamt Liften, Hütten und historischem Berghotel – ein Areal von gesamt

470 000 Quadratmetern – kaufen.

App zielt auf Entschleunigung. Er will die Schatzalp, auf der viele Einheimische das Skifahren lernten, so erhalten, wie sie früher einmal war. Wer sich in das elf Pistenkilometer große Skigebiet mit nur einem Doppelsessel- und einem Ankerlift verirrt, glaubt tatsächlich, der Zug der Zeit sei dort vorbeigerauscht. Wo gibt es sonst noch Liftboys, die einem freundlich in den Sessel helfen oder zuvorkommend den Bügel reichen? Die Pistenraupe präpariert nur das Nötigste, und das ist für die wenigen Enthusiasten völlig ausreichend. Zumindest für Kinder und die Generation 55 plus, die überwiegend vertreten ist.

Bei Bilderbuchwetter Anfang Februar gibt es auf der Schatzalp mehr Platz als genug: Man wähnt sich teilweise mutterseelenallein im Schneeparadies. Fahren wie anno dazumal bedeutet für viele allerdings auch Mütze statt Helm. Das Faible für Nostalgie mit Sorglosigkeit zu verwechseln, dürfte dann doch leichtsinnig sein.

Absetzen kann man seinen Skihelm dann aber gern zur Einkehr bei der Strela Pass Hütte auf 2352 Metern Höhe. Dort servieren Andrea und Klausi Gerstensuppe, Flammkuchen, Apfelstrudel und Bündner Nusstorte auf der angeblich „schönsten und ruhigsten Terrasse über Davos“; oder drinnen in der urgemütlichen Arvenstube hinter den rot-weiß-karierten Gardinen der liebevoll mit Strickzwergen dekorierten Fenster samt Bilderbuchaussicht auf die Davoser Bergkette. Den Liegestuhl für das Mittagsschläfchen zum Krafttanken für die Weiterfahrt oder den Abstieg gibt’s gratis dazu. Ein gut präparierter Winterwanderweg schlängelt sich bis nach oben, sodass fast mehr Wanderer als Skifahrer bei der Hütte ankommen.

Entschleunigung, Gemütlichkeit und Genuss heißen die Schlüsselworte des „Zauberbergs“, dem Thomas Mann in seinem gleichnamigen Roman über tausend Seiten widmete. Bei seinem fiktiven Luxussanatorium „Berghof“ hatte der norddeutsche Schriftsteller das heutige Hotel an der Bergstation Schatzalpbahn vor Augen, in dem bis ins Jahr 1952 Tuberkulose-Kranke kurten und ihr eigenes Leben führten, das ihnen zum großen Teil durchaus gefiel. Schließlich war für die Patienten bestens gesorgt, man musste spazieren gehen, lesen, schreiben, gut und reichlich essen und vor allem liegen, liegen, liegen und die klare Bergluft atmen. Die Rattanliegen auf den Sonnenbalkonen stehen noch heute.

Die hochansteckende Krankheit galt damals als unheilbar. Allerdings waren die Diagnosemöglichkeiten beschränkt, sodass es zu vielen Fehldiagnosen kam. Auch Thomas Manns Gattin war betroffen, berichtet der Lokalhistoriker Klaus Bergamin. Sie hätte lediglich an einem Lungenspitzenkatarrh gelitten, der ähnliche Symptome zeigte wie Tuberkulose. Der Gästeführer war als 16-Jähriger selbst Lungenpatient in einem – allerdings deutlich schlichteren – Davoser Sanatorium.

Heute gibt der 75-Jährige zweimal wöchentlich interessante wie amüsante Einblicke in die vielen Facetten des imposanten Jugendstilhotels, etwa die Fußbodenheizung im Belle-Epoque-Speisesaal mit seinen wuchtigen Spiegeln und Gemälden oder die elektrischen Laternen draußen auf der weitläufigen Sonnenterrasse. Für die Zeit um 1900 sei das alles geradezu hypermodern gewesen. Auch der Stahlbetonbau mit seinem Flachdach sei im Vergleich zu dem bis dahin üblichen Steinbau revolutionär, erzählt Bergamin.

Wer heute die sogenannte Kaiser-Suite im dritten Stock des Hotels betritt – Kaiser Wilhelm II. hatte das Zimmer mit Bad und Balkon sieben Jahre lang „vorsichtshalber“ gemietet, falls er oder ein Familienmitglied an Tuberkulose erkranken würde –, staunt über die relative Bescheidenheit der Räume. Benutzt hat der Kaiser die Suite mangels Erkrankung dann aber doch nicht, sie wurde stets anderweitig vermietet. Was die Heilung der Tuberkulose betrifft, so hat sich die „Davoser Therapie“ übrigens nie wissenschaftlich nachweisen lassen. Mit Erfindung des Antibiotikums war sie dann eh passé.

Die Zauberberg-Romantik wurde derweil gewinnbringend erhalten. Gewinnbringend für den Gast, wohlgemerkt. Man fühlt sich in eine Zeit zurückversetzt, in der es noch Zeit gab. Wer keine Lust auf Skifahren hat, verbringt den Tag in der weitläufigen Kaminhalle mit bester Fernsicht und guter Lektüre. Oder man spaziert auf dem „Eichhörnli-Weg“ in die höchstgelegene Stadt Europas – alternativ geht’s per Schlitten und Rodelbahn abwärts – und lässt sich mit der gut 120 Jahre alten Schatzalp-Standseilbahn bequem wieder heraufziehen. Die ist für alle Hotelgäste gratis, genau wie der Skipass für die Schatzalp-Lifte.

Zur Sache

Schatzalp

Anreise: ab Bremen mit der Bahn via Basel und Landquart bis Davos-Platz (zwei Umstiege). Alternativ per Flugzeug mit Swiss von Bremen nach Zürich, von dort weiter per Bahn via Landquart nach Davos-Platz. Von Davos-Platz mit dem Postbus bis zur Haltestelle „Schatzalpbahn“ (zwei Haltestellen) und von dort mit der Standseilbahn hoch zur Schatzalp.

Übernachtung: Das Doppelzimmer zur Einzelnutzung kostet bei Buchung über das Hotel Schatzalp knapp 300 Euro die Nacht. „Snowtrex“ und „Aldi Suisse“ bieten günstigere Arrangements: Dort gibt es drei Nächte im Hotel inklusive Vier-Tage-Skipass, Wellness und Halbpension für etwa 500 Euro. Die Wintersaison auf der Schatzalp endet am 29. März.