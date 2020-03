Nicht ganz ungefährlich zu fahren: die steilen Pisten der Rockies. (Alan Heidel)

Calgary. Mit einem Ruck stößt sich Sandra Baumgarner von der steilen Kante des „Men’s Downhill“ ab. Mit scharfkantigen Slalomschwüngen prescht die Salzburgerin den 45 Grad steilen Berg hinunter. Rechts und links der Abfahrt nur die schneebedeckte Weite des Banff Nationalparks. Einmal im Leben ganz allein durch perfekten Schnee zu gleiten, davon hat Sandra schon immer geträumt. Weich, glitzernd und luftig wie Puderzucker muss er sein, damit man ihn „Champagner-Powder“ nennen darf. In Europa findet man diese Art von trockenem und sehr kaltem Pulverschnee nur selten. Umso mehr genießt Sandra die Weltcup-Abfahrt im Skigebiet von Lake Louise.

Ein gekonnter Stopp hüllt die sportliche Skifahrerin in eine weiße Wolke. „Ein Traum, Rudi“, jauchzt sie. Ski-Guide Rudi kommt mit einem breiten Grinsen neben ihr zum Stehen: „Immer schön aufpassen, die Pisten haben es in sich.“ Der gebürtige Deutsche lebt seit vielen Jahren in Kanada und kennt die Skigebiete der Rocky Mountains wie seine Westentasche. Für Skisafari-Anfänger sei das Westernstädtchen Banff in der kanadischen Provinz Alberta der optimale Startpunkt, um die drei Skigebiete des „Ski Big 3“-Verbunds zu erkunden: Lake Louise, Sunshine Village und Mount Norquay. Alle drei liegen sie im Banff Nationalpark, dem ältesten Nationalpark Kanadas, und bekommen jedes Jahr bis zu zehn Meter Pulverschnee ab. Der Grund dafür seien die idealen meteorologischen Bedingungen. Arktische Kaltluftfronten drücken Unmengen von Schnee gegen die Berge. Gleichzeitig verhindern die niedrigen Temperaturen das Verkleben und Schmelzen der Flocken beim Absinken, erläutert Rudi. Anstelle der normalen zehn Prozent besitzt Champagner-Powder nur sechs bis acht Prozent Luftfeuchtigkeit. Diese Wetterlage beschert der ganzen Region eine besonders lange Skisaison. Nichtsdestotrotz sei es nicht die Menge, sondern die Qualität des Schnees, die das Skifahren so besonders mache, betont Rudi. Die unberührte Natur und die tiefen Wälder der Rocky Mountains, in denen auch Elche zu Hause sind, tragen natürlich ihren Teil dazu bei.

Nach der Weltcupstrecke in Lake Louise geht das Skiabenteuer auf den Abfahrten von Sunshine Village weiter. Mit seinen 2730 Metern ist es das höchstgelegene und sonnenreichste Skigebiet Westkanadas. Neben breiten Carvingabfahrten finden Könner auch zahlreiche „Double Black Diamond“-Pisten, die schwerste der fünf kanadischen Pistenkategorien. Der „Delirium Dive“ ist eine dieser Abfahrten und gedacht für hart gesottene Freerider. Mit einem Gefälle von 39 bis 50 Grad zählt sie zu den steilsten Abfahrten der Rockies, die nur mit Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Lawinenschaufel, Sonde und einem Partner bestritten werden dürfen. Doch selbst das ist für Sandra kein Hindernis. Schnell schnappt sie sich Ski-Guide Rudi und jagt mit ihm die Piste hinunter.

„Heute ist hier etwas mehr los als sonst“, stellt Rudi fest, obwohl weit und breit keine Menschenseele zu sehen ist. Erst nach ein paar Minuten taucht ein weiterer Skifahrer am Horizont auf. Rudi lacht auf: „Stimmt, ihr kennt das nicht. In Kitzbühel, Sölden und Davos ist man nie alleine – weder auf, noch neben der Piste.“ Endlose Warteschlangen am Lift, überfüllte Skipisten und ächzende Schneekanonen gibt es in den kanadischen Rocky Mountains tatsächlich nicht. Von redundanter DJ-Ötzi-Musik und nonstop Après-Ski ist ebenfalls keine Spur. Stattdessen bieten die Skigebiete der Provinzen Alberta und British Columbia leere Pisten, feinsten Pulverschnee und ein grandioses Bergpanorama. So auch im kleinen, aber feinen Skigebiet von Mount Norquay. Sandra hält beim Skifahren immer wieder an, um die Stille und den atemberaubenden Panoramablick ins Bow Valley auf sich wirken zu lassen.

Im Minenstädtchen Fernie, das knapp hinter der Provinzgrenze in British Columbia liegt, steppt schon eher der (Grizzly-)Bär. Natürlich heiße Quellen, 2500 Hektar freies Skigelände und trotzdem ist das Skigebiet mit seinen fünf Talschüsseln – den sogenannten Bowls – in Europa noch nicht so bekannt. „Dem Ruf des Berges folgen aber immer mehr Skifans aus der ganzen Welt“, erzählt Rudi. Unter anderem, weil Fernie Ausgangspunkt für einen Roadtrip auf dem Powder Highway ist, der einige der besten Skigebiete British Columbias miteinander verbindet. In Golden gibt es mit dem Skiresort Kicking Horse einige der legendärsten Heliskiing-Gebiete Kanadas. Davon will Rudis Truppe nichts wissen. Für sie gibt es nur den Ausblick vom Polar Peak in Fernie, der mit seinen 2134 Metern den höchsten Punkt des Skigebiets ausmacht. Um sie herum nur Wildnis, Pulverschnee und keine Menschenseele – sogar sonntags.

Zur Sache

Skifahren in Kanada

Anreise: Air Canada fliegt von Bremen mit Zwischenstopp nach Calgary. Für die Einreise ist ein elektronisches Visum erforderlich. www.canada.ca/eta.

Skisafaris: Stumböck Club ist Marktführer für Skisafaris in Kanada und bietet diverse Ski- und Snowboardreisen an: „Cruise the Rockies“ führt in die Skigebiete Lake Louise, Sunshine Village, Panorama und Fernie. Tour inklusive Flüge ab Frankfurt, neun Übernachtungen, Skipässe, Guide und Shuttle ab 3058 Euro pro Person). Weitere Reisen unter www.stumboeck.com.

Informationen über Alberta und British Columbia gibt es unter www.travelalberta.com und www.hellobc.de.