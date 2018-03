Der Changi Airport in Singapur hat seine Spitzenposition verteidigt. Foto: EPA/Archiv (dpa)

London (dpa/tmn) - Der Flughafen Singapur-Changi behauptet im Ranking der Beratungsgesellschaft Skytrax den Titel als bester Airport der Welt. Das sechste Jahr in Folge liegt er auf dem ersten Platz.

Vier weitere asiatische Flughäfen folgen auf den Rängen zwei bis fünf: Incheon (Seoul), Tokio-Haneda, Hongkong und Doha-Hamad in Katar. Auf Platz sechs liegt München als bester deutscher und europäischer Flughafen.

Auf den weiteren Plätzen folgen Centrair Nagoya, London Heathrow, Zürich und Frankfurt. Skytrax befragt für seine jährliche Rangliste mehrere Millionen Flugreisende.

Der Flughafen Changi in Singapur ist einer der größten Drehkreuze in Asien und Basis von Singapore Airlines. 2017 wurden an dem Airport 62,2 Millionen Passagiere abgefertigt. Rund 100 Fluggesellschaften bedienen von dort mehr als 100 Ziele.

Tokio erzielte im Ranking die Spitzenposition in den Kategorien sauberster Flughafen und beste Sicherheitskontrolle. Die besten Shopping-Möglichkeiten bietet demnach London Heathrow. Der Flughafen Kansai in Japan hat die beste Gepäckabwicklung. Hongkong wurde als bester Transit-Airport ausgezeichnet.