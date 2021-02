Wintersport

So findet man die richtige Breite für Tourenski

Tourengehen passt in die Corona-Zeit: Wintersportler sind hier an der freien Luft abseits der Massen unterwegs. Bei der Wahl der richtigen Tourenski kommt es darauf an, welcher Typ man ist.