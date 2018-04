Sommerpause

So lagert man die Skiausrüstung bis zum Winter richtig ein

Die Saison ist in den meisten Wintersportgebieten vorbei. Zeit also, Ski, Bindung und Stiefel einzumotten. Damit die Ausrüstung im kommenden Winter wieder top in Schuss ist, gilt es einiges zu beachten.