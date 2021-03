Das Literaturhotel „Die Wasnerin“ mit Blick zum Dachstein. (Tina Reiter)

Wie hilft Literatur Ihren Gästen durch die aktuelle Krise?

Petra Barta: Menschen sind dankbar, wenn sie an Dingen festhalten können. Das haben wir in der jetzigen Krise festgestellt. Deshalb bieten wir auch weiterhin Lesungen an, nun aber online. Wir versorgen unsere Gäste auch regelmäßig mit einem Podcast. Allgemein ist es vermutlich so, dass sich jeder seinen Weg sucht, auch wenn der momentan steiniger ist. Vielleicht hilft die Literatur, ihn zu beschreiten.

Ja, schon immer. Mein Vater hat mich als Kind häufig auf eine Buchmesse mitgenommen, und dort konnte ich mir immer ein Buch aussuchen.

Die Region Ausseerland war schon Anfang des vergangenen Jahrhunderts ein Anziehungspunkt für Literaten und Künstler. Sie sind in die Berge gefahren und haben hier die Sommerfrische verbracht, das waren zum Beispiel Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler oder Jakob Wassermann. Die Schriftsteller haben über den Sommer an ihren Werken weiter geschrieben. Der Ort, an dem sich „Die Wasnerin“ befindet, ist ein ausgewiesener Kraftplatz und hat vielen Schriftstellern neue Inspiration für ihre Werke geliefert. Friedrich Torberg hat „Die Wasnerin“ in einem Gedicht verewigt. Darin geht es um die Sehnsucht nach Altaussee. Als wir das Hotel übernommen haben, sind wir auf die literarische Tradition gestoßen. Wir wollten diesen Ort aber nicht nur als Denkmal weiterführen, sondern die künstlerische Kreativität weiterleben lassen.

Ja, genau. Aber nicht nur wir sagen, dass das Hotel ein besonderer Ort ist, das bestätigen uns übrigens auch die Autoren. Viele sagen, dass sie hier bei uns gut schreiben können und im Werk weitergekommen sind. Viele sind begeistert von der Kulisse und vom Publikum. Hier finden sie ein Klientel vor, das wirklich interessiert ist. Und die Gäste haben die Möglichkeit, berühmte Autoren als normale Menschen – etwa beim Frühstück oder in der Sauna – zu erleben. So ist Kultur, so ist Literatur greifbar.

Wir arbeiten mit einem Literaturagenten zusammen. Anfangs ist er auf die Verlage zugegangen, mittlerweile muss er das nicht mehr. Die Literaturszene ist ein kleiner Kreis, und wir werden weiterempfohlen. Das läuft recht gut. Deshalb müssen wir aber auch immer wieder mal Autoren absagen. Denn wir haben uns auf gehobene Literatur fokussiert. Mittlerweile arbeiten wir sogar mit einem österreichischen Kultursender zusammen.

Hoteldirektorin Petra Barta (rechts) mit Autorin Marjana Gaponenko. (Die Wasnerin)

Ja, das stimmt. Wir hatten bei unserem Literaturfestival im Frühjahr schon mehrfach Schriftsteller hier, die anschließend den deutschen Buchpreis gewonnen haben. Ich denke, das liegt daran, weil unser Literaturagent langjährige Erfahrung und gute Kontakte hat und mit Herz dabei ist. Ich mische mich in die Programmgestaltung nicht ein. Mein Herzenswunsch ist, dass es allen bei uns so richtig gut geht – und dafür sorge ich.

Das kommt darauf an. Wenn Schriftsteller für eine Lesung hierher kommen, dann bleiben sie für ein Wochenende. Wenn sie ein Stipendium haben, sind sie einen Monat bei uns. Sie bekommen dann eine schöne Suite und Verpflegung.

Wir ersuchen die Schriftsteller, dass sie uns eine kleine Geschichte, einen Kurztext oder ein Gedicht schreiben. Das Thema geben wir nicht vor, es soll nur einen regionalen Bezug haben – es ist also egal, ob es sich in der Geschichte um einen Kraftort, die Natur oder eine Begegnung handelt.

Wir bekommen immer mal wieder Bücher zugeschickt, in denen wir etwa in den Danksagungen erwähnt werden. Die gesammelten Texte der Schriftsteller, die hier waren, würden wir gern irgendwann einmal in einem Buch veröffentlichen. Das ist aber noch nicht passiert, da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Ja, vergangenes Jahr wollte eigentlich die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk kommen. Das Literaturfestival findet im Frühling statt, fünf Mal haben wir es bereits ausgerichtet. Es läuft über drei Tage mit bis zu acht Autoren. Die Lesungen finden an unterschiedlichen Plätzen statt, etwa am See, im Salzbergwerk in einem Stollen oder im Wald. Die Natur gibt Kraft und macht die Literatur auf eine andere Weise spürbar.

Zwei meiner Lieblingsautoren, die ich auch persönlich sehr gut kenne, sind Thomas Raab und Robert Seethaler. Beide kommen auch gern privat zu uns in „Die Wasnerin“, und von beiden kann ich die Bücher wärmstens empfehlen.

Zur Person

Petra Barta

ist Direktorin des Hotels „Die Wasnerin“ im Ausseer Land in Tirol. Das Haus ist aus einer langen Tradition heraus Schriftstellern eine Heimat und versteht sich daher als Literaturhotel.