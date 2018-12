Ein Adventsausflug nach Kopenhagen lockt mit vielen Lichtern und einer ganz besonderen, entspannten stillen Nacht. (COPENHAGEN MEDIA CENTER /TY STANGE)

Kopenhagen/Malmö. Es ist ruhig in Malmö, um nicht zu sagen still, an diesem Freitagabend vor dem zweiten Advent. Die Schweden genießen ihr Weihnachtsbier, das Julebryg, ihren Prosecco oder ihren Glühwein, den Glogg, zum Wochenendauftakt, gern auch vor den Lokalen wie am Lilla Torg, dick eingemummelt und von der Wärme, die die Heizpilze verströmen, wohlig eingehüllt. Mit dem Bus geht es los, um Kopenhagen im Advent zu erleben, mit Zwischenstopps in Lübeck, Hamburg und Malmö.

Auf dem 1591 erbauten Marktplatz von Malmö summt es im Sommer nachts nur so vor fröhlichem Stimmengewirr. Unterdessen flackern Flammen auf dem großen Brunnen vor der Oper, an der auch der berühmte Regisseur Ingmar Bergman sieben Jahre lang arbeitete. Einer der Weihnachtsmärkte der 330 000-Einwohner-Stadt ist im Schloss Malmöhus zu finden. Der Lilla Torg ist jetzt durchaus stimmungsvoll geschmückt, aber mit Maßen. Lagom ist eines der Lieblingsworte der Schweden dafür. Und so ist es auch in Malmö im Advent. In den Geschäften herrscht im Gegensatz zu Deutschland kaum Weihnachtshektik. Die Menschen bleiben höflich und rennen sich nicht gegenseitig um. Auf dem Drottningtorget, einem der größten Plätze der drittgrößten Stadt Schwedens, hängen beleuchtete, bunte Geschenke und blinkende rote Herzen in den kahlen Bäumen. Die Anzahl der Holzbuden auf dem Weihnachtsmarkt ist überschaubar, das Angebot zurückhaltend.

Wie in Skandinavien überhaupt die vorweihnachtlichen Materialschlachten längst nicht so wichtig sind wie etwa in Hamburg, um nur ein Beispiel des „von Allem zu viel“ zu nennen. Sicher ist der Weihnachtsmarkt, den Roncalligründer Bernhard Paul erfunden hat, ein Hingucker. Gar nicht zu reden von der riesigen Lichtertanne auf dem Hamburger Rathausmarkt. Ein blinkendes und glitzerndes Lichtermeer, wohin man blickt, auch auf dem Weißen Zauber an der Binnenalster. Allerdings ist an diesem zweiten Adventssonnabend von Besinnlichkeit keine Spur. Vor der Dependance des New Yorker Edel-Juweliers Tiffany bildet sich im Nieselregen eine lange Schlange. Auf der Mönckebergstraße wetteifern viele um die Aufmerksamkeit der vorüber hastenden Menschen: Südamerikanische Folkloregruppen, eine Weihnachtsparade im lauten US-amerikanischem Stil mit einer Blasmusik-Formation, die „All I want for christmas is you“ schmettert. Und die Hamburger Heilsarmee versucht es mal mit der stillen Nacht.

„Solche großen Weihnachtsmärkte kennen wir hier eigentlich gar nicht. Selbst nicht in Kopenhagen mit seinen 1,7 Millionen Einwohnern“, sagt Guide Eva, als sie am frühen Freitagmorgen zu den Reisenden in den Bus steigt. Als der Bus gegen sieben Uhr morgens nach einer kurzen Nacht in Trelleborg von der Fähre „Niels Holgersson“ rollt, die nach der Titelfigur des Romans von Selma Lagerlöf benannt ist, schläft Malmö noch. Fast in jedem Fenster blinkt ein Lichterbogen oder ein Weihnachtsstern. Schade, dass die Zeit zu knapp ist für einen kurzen Besuch der bordeigenen Sauna und des Whirlpools, denn das opulente, skandinavische Buffet muss zügig eingenommen werden. Dann herrscht stille Nacht auf der Ostsee, an der Außenkabine ziehen in weiter Ferne lautlos Schiffe vorüber, die lichtergeschmückt wie Brillanten in der tiefschwarzen Nacht funkeln.

Ein ähnliches Bild an der Trave gibt es beim ersten Zwischenstopp in Lübeck. Die mit Lichtern geschmückten Schiffe liegen gegenüber der Musik- und Kongresshalle dicht an dicht im Hafen. Schnell auf einen Sprung ins Buddenbrookhaus, um sich anzuschauen, wie die von Thomas Mann verewigte Lübecker Kaufmannsfamilie festlich das Weihnachtsfest beging. Bereits seit 50 Jahren besteht der Kunsthandwerkermarkt am Heiligen-Geist-Hospital und seit 20 Jahren der St. Petri Kunsthandwerkermarkt. Ein Besuch der altehrwürdigen Marienkirche in der schönen, von sieben Türmen geprägten Altstadt, muss sein. Dort liegt einer der bedeutendsten Organisten und Komponisten des Barock begraben: der Deutsch-Däne Dietrich Buxtehude. Und der Lübecker Totentanz, ein schaurig-schöner danse macabre, ist eine eindringliche Mahnung daran, dass aller Glanz auf Erden vergänglich ist: „Sic transit gloria mundi!“ Lübeck, dessen mittelalterliches Ensemble zum Weltkulturerbe zählt, ist genau solch eine alte Kaufmannsstadt wie Kopenhagen.

Beide sind auf ganz unterschiedliche Art schön. In Hollywood wurde einst „wonderful Copenhagen“ besungen und da ist etwas dran: Die größte Stadt Skandinaviens ist wirklich wunderschön und besticht, ähnlich wie die Residenzstadt Malmö, durch einfallsreiche Architektur. So ist das Wahrzeichen des mit allein 26 Parks so lebenswerten, grünen Malmö der 2005 eingeweihte, um 90 Grad gedrehte „Turning Torso“ des Architekten, Bildhauers und Ingenieurs Santiago Calatrava. Malmö und Kopenhagen sind durch die Öresund-Brücke verbunden. Der sogenannte schwarze Diamant, Sitz der dänischen Nationalbibliothek, ist genauso am Wasser gelegen wie das futuristische Kopenhagener Opernhaus, das wie ein puristischer, asiatischer Tempel aus Glas anmutet. Finanziert wurde der ebenfalls 2005 eingeweihte Bau des Architekten Henning Larsen von dem Reeder des Maersk-Imperiums. Am anderen Ufer befindet sich gegenüber Schloss Amalienborg, die Residenz der bei den Dänen und den Schweden so beliebten Königin Margarethe, die von ihren jungen, feschen Leibgardisten bewacht wird. Die Liebe zu schönen Bauten hat in der dänischen Metropole Tradition, etwa dank des kunstsinnigen Königs Christian IV., der ein Faible für Architektur hatte und, was ihn so besonders sympathisch machte, ein eher glückloser Kriegsherr war, weil jeder seiner Soldaten neun Liter Bier pro Tag trank, wie Stadtführerin Eva mit einem Schmunzeln mit ihrem charmanten, schwedischen Akzent erzählt: „Das hat viele Menschenleben gerettet!“

Einer der Hauptboulevards der Stadt ist nach Hans Christian Andersen benannt, der aus prekärsten Verhältnissen stammend, in Kopenhagen Förderer fand. Die überlebensgroße Bronzeskulptur des berühmten dänischen Märchendichters schaut mit sehnsuchtsvollem Blick hinüber zum Vergnügungspark Tivoli. „Es war sein Liebstes“, sagt Eva. Schließlich hatte sich Andersen, gemäß des Credos des großen Theatermannes Max Reinhardt, „seine Kindheit in die Tasche gesteckt“.

Gleich vis-à-vis blinkt auf dem Rathausplatz der größte Weihnachtsbaum Dänemarks. Und der schönste und größte Weihnachtsmarkt Kopenhagens, der im Glanz von einer Million Lichtern erstrahlt, ist der im Tivoli mit seinen 60 Buden, in denen dänische Handarbeiten und Weihnachtsspezialitäten wie Reispudding mit Kirschsauce und Glücksmandeln angeboten werden. Was in Salzburg das Café Tomaselli und in Wien das Sacher ist, das ist in Kopenhagen das Café „La glace“, in der Skoubogade 3-5. Festliche Weihnachtsdekorationen schmücken die Fenster der

1870 gegründeten Konditorei. Ein wenig Geduld sollte man schon mitbringen, denn auch dort muss man anstehen. Überall in Kopenhagen sind in der Vorweihnachtszeit die rot-weiß geflochtenen Jule hjerte zu finden, deren Prototyp Andersen selbst als Scherenschnitt angefertigt haben soll. Der bildkünstlerischen Seite des „Poeten mit Feder und Schere“, so der Titel der Ausstellung in der Bremer Kunsthalle, ist ja bis zum 24. Februar eine große Sonderschau gewidmet. Was liegt also näher als jetzt eine Reise in die dänische Metropole zu unternehmen, schon allein um dem Wahrzeichen Kopenhagens einen Besuch abzustatten, der kleinen Meerjungfrau.

Diese Stippvisite hat auf jeden Fall Lust auf mehr Kopenhagen gemacht, da hat Eva recht. Denn den Reisenden aus Deutschland bleibt dann keine Zeit mehr, die besonderen Sehenswürdigkeiten, die die befreundete Dänin Anne Marie Køllgaard empfohlen hat, zu besichtigen: Das Designmuseum Denmark an der Bredgade und die Davids Samling an der Kronprinsessgade. In letzterer, der Privatsammlung eines reichen, dänischen Rechtsanwalts, ist der Eintritt gratis. Berühmt ist die Sammlung für ihre islamische Abteilung. Außerdem zu sehen: Englische Möbel, dänische Malerei, Skulpturen, Porzellan und Glas. Wonderful Copenhagen, eben!

Zur Sache

Busreise nach Kopenhagen

Drei Tage Kopenhagen im Advent mit Halbpension in der Zwei-Bett-Kabine kostet Innen 259 Euro, und in der Außenkabine 289 Euro. Die Einzelkabine Innen kostet 299 Euro, Außen 329 Euro. Die Fähre von TT-Line startet in Travemünde und kommt in Trelleborg an.

Informationen gibt es bei Janssen Reisen in Wittmund unter Telefon 0 44 62 / 8 88 40.