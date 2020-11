Ein Braunbär liegt im Freilichtmuseum Skansen in seinem Gehege. Das Museum schließt als Folge der Corona-Pandemie erstmals in seiner 129-jährigen Geschichte seine Tore. Foto: Steffen Trumpf/dpa (Steffen Trumpf / dpa)

Das Stockholmer Freilichtmuseum Skansen schließt

wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals in seiner 129-jährigen

Geschichte seine Tore. Ab nächstem Freitag bleibt der Park im

Stadtteil Djurgården bis auf Weiteres zu, auch die traditionellen

Weihnachtsfeierlichkeiten werden eingestellt, wie das Museum mitteilte. Man hoffe, im Frühjahr 2021 wieder öffnen zu

können, schrieb das Museum an seine Besucher gerichtet.

Bislang konnte das Freilichtmuseum mit seinen Rentieren, Bären, alten

Holzhäuschen und weiteren Attraktionen offen gehalten werden, weil es

eine Anlage unter freiem Himmel ist. Zugleich wurde aber die Anzahl

an Besuchern begrenzt, um das Corona-Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Nach den Ankündigungen verschärfter Maßnahmen durch den schwedischen

Regierungschef Stefan Löfven sehe man nun keine andere Möglichkeit,

als den Betrieb einzustellen. Man befinde sich in einer extrem

schwierigen wirtschaftlichen Situation, sei aber zu dem Schluss

gekommen, dass man weiter zu einer Verringerung der Infektionen

beitragen müsse.

Löfven hatte in dieser Woche unter anderem verkündet, dass sich ab

nächsten Dienstag nur noch acht Personen für öffentliche

Zusammenkünfte und Veranstaltungen versammeln dürfen. Grund dafür

sind die rapide steigenden Infektionszahlen in Schweden.

Skansen zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Stockholms.

Kinder und Erwachsene können in dem Park in unmittelbarer Nähe zu

anderen Einrichtungen wie dem Vasa-Museum und dem Abba-Museum die

schwedische Kultur sowie Bräuche, Traditionen und auch die

skandinavische Architektur näher kennenlernen. Besonders die

nordischen Tiere des Parks ziehen viele Besucher an.

© dpa-infocom, dpa:201120-99-403270/2 (dpa)