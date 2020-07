Jetzt freigeschaltet

Strandticker in Lübecker Bucht zeigt volle Strände

Massenandrang an dem einen Strandabschnitt, leere Strandkörbe am anderen - mithilfe einer Ampel im Internet können sich Ostseeurlauber vorab informieren, wo sie den Tag verbringen möchten. Am Starttag war die Entscheidung einfach.