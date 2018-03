Wie hart an Bord gearbeitet wurde, erfahren Besucher im Museum Windstärke 10. (MARTIN ELSEN)

Cuxhaven. „Da drüben habe ich immer gestanden, wenn das Schiff eingelaufen ist“, sagt die Frau mit der roten Mütze. Sie zeigt mit ihrer Hand auf die Molenkante. Gerade läuft die „Fair Lady“, die Helgoland-Fähre, in den Fährhafen ein. „Mein Mann ist zur See gefahren und hat diese Arbeit geliebt.“ Er ist an dem Tag nicht dabei, aber die ältere Dame trifft sich weiterhin mit ihren Freunden in dem Café am Meer, schaut aufs Wasser und auf die Schiffe, die die Elbe

hinunterschippern.

Wer im Winter in Cuxhaven Urlaub macht, trifft immer wieder auf maritime Geschichten und auf Orte, die fest mit der Seefahrt verbunden sind. Und die Stadt an Elbe und Meer hat im Winter einen weiteren Vorteil: Es herrscht viel weniger Trubel als im Sommer, und die Bewohner sowie die vielen Mitarbeiter in Gastronomie und Hotels sind weitaus entspannter, sie lassen sich gern einmal auf ein kleines Pläuschchen ein.

Kein Mensch unterwegs: Wer im Winter von Duhnen Richtung Sahlenburg wandert, kann die Stille von Wattenmeer und Geestlandschaft genießen. (Marie-Chantal Tajdel)

Immer einen Platz am Fenster

Urlauber, die einfach nur stundenlang am Strand und am Wattenmeer entlanglaufen wollen, können sich am besten von der Kugelbake aufmachen und über Döse und Duhnen bis nach Sahlenburg wandern – und wer es schafft – noch weiter. Im Winter wirkt Sahlenburg fast ausgestorben. Die meisten Dauercamper behaupten zwar ihre Standplätze, doch auf dem Campingplatz rührt sich nichts. Auch die meisten Hotels haben geschlossen, an der Promenade lädt eine Gaststätte zu warmen Getränken und Speisen ein. Dort kann man sich nach einem langen Spaziergang am Meer wieder aufwärmen. Auch ergattert man – wie im Winter in Cuxhaven in fast allen Restaurants und Cafés – einen Platz am Fenster und kann den dicken Pötten hinterherschauen, die die Elbe herunter- oder hinaufgleiten. Denn Cuxhaven liegt am Weltschifffahrtsweg Elbe und damit an einer der meist befahrenen Wasserstraßen der Erde.

Backbord- und Steuerbordtonnen auf der Seebäderbrücke: Im Winter zieht oft Nebel von Elbe und Wattenmeer an Land. Die Sicht ist dann zwar eingeschränkt – das tut der maritimen Atmosphäre aber keinen Abbruch. (Marie-Chantal Tajdel)

Wer mehr über Watt und Heide mit Geestkliff erfahren möchte, besucht am besten das Wattenmeer-Besucherzentrum, direkt am Sahlenburger Strand. Kinder erhalten einen speziell auf sie zugeschnittenen Audioguide oder können in einer für sie gestalteten Kinderhöhle im Ausstellungsraum unterschiedlichen Geschichten lauschen.

Auf dem Rückweg passiert man zwischen Duhnen und Sahlenburg ein urgeschichtliches Phänomen: Die Ringwälle von Duhnen ragen zwar nicht als spektakulärer Steinkreis in den Himmel wie die Felsblöcke im englischen Stonehenge, aber sie sind zumindest nicht minder rätselhaft. Die beiden konzentrischen Ringwälle liegen etwa

300 Meter von der Nordsee entfernt. Sie sind vermutlich mehrere Tausend Jahre alt. Warum sie gebaut wurden, und welche Funktion sie haben, ist trotz archäologischer Untersuchungen bis heute ungeklärt. In der Umgebung der Ringwälle befinden sich außerdem mehrere Hügel. Zumindest bei dem größten handelt es sich nach Angaben von Archäologen der Universität Tübingen um einen Grabhügel.

Vom ehemaligen Schiffsanleger „Alte Liebe“ haben die Besucher einen schönen Ausblick auf die dicken Pötte. (Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH)

Wer bei seinem Spaziergang entlang von Strand und Promenade etwas mehr städtisches und maritimes Leben bevorzugt, wandert am besten von der Kugelbake in Richtung dem ehemaligen Schiffsanleger Alte Liebe. Die Kugelbake ist übrigens nicht nur das Wahrzeichen von Cuxhaven, sondern trennt die Nordsee von der Elbe. Nach dem Marsch um die Grimmershörner Bucht erreicht man zunächst den Fähr- und dann den Jachthafen. Dort bietet sich übrigens ein Abstecher ins Stadtinnere von Cuxhaben an: Hinter dem Seedeich beginnt das Lotsenviertel, eines der älteren Stadtteile. Früher wohnten dort die Lotsen. Denn sie durften nicht weiter als einen Kilometer entfernt von der Lotsenversetzstelle an der „Alten Liebe“ leben. Heute lockt das Viertel mit kleinen Cafés und Restaurants, mit inhabergeführten Geschäften und pittoresken Häusern. Außerdem leben und lebten viele Künstler im Lotsenviertel.

Vom Lotsenviertel geht es zurück an die Elbe. Die Alte Liebe steht im Hafen von Cuxhaven. Von dort haben Besucher einen guten Blick auf die Elbe und die vorbeifahrenden Containerriesen – wenn die Elbe im Winter nicht in dichten Nebel gehüllt ist. Im Sommer werden die Besucher auf der Aussichtsplattform per Lautsprecher über Größe und Herkunft der Schiffe informiert.

Das Semaphor war Seemanns Hilfe

Ganz in der Nähe der Alten Liebe steht ein technisches Denkmal: das Windsemaphor. Ein ähnliches Gebilde steht übrigens auch an der Wesermündung in Bremerhaven. Das Semaphor, ein Signalmast, hat den Seeleuten in früheren Zeiten geholfen, das Wetter draußen auf See besser einzuschätzen. Vom Fluss aus konnten sie sehen, wie stark der Wind auf den Inseln Borkum und Helgoland weht und aus welcher Richtung.

Vom Hafen lohnen sich Abstecher in den Alten sowie in den Neuen Fischereihafen mit der Möglichkeit, entweder ein Fischbrötchen für den weiteren Weg mitzunehmen oder sich in einem der gemütlichen Restaurants, ein Drei-Gänge-Menü zu gönnen. Ganz in der Nähe liegt ein Museum, das sich für die ganze Familie anbietet: Im „Windstärke 10“ dreht sich alles um das Meer und die Schifffahrt, aber auch darum, wie gefährlich es mitunter auf See sein kann, und wie hart die Arbeit an Bord eines Fischtrawlers heute noch ist.

Die Ausstellung befindet sich in zwei ehemaligen Fischpackhallen. In den originell ausgestatteten und interaktiven Bereichen erfährt der Besucher von mal berührenden, mal packenden und mal unerhörten Geschichten; er kann sich selbst als Funker versuchen und Morsezeichen in den Orkus schicken; er lauscht den Erzählungen eines Seemannes, der einen Schiffsuntergang in der Nordsee überlebte und tagelang nichts anderen als Wellen um sich herum sah; oder der Besucher erlebt, wie schwer die Ausrüstung eines Wracktauchers ist. Für Kinder gibt es an der Kasse kostenlos ein Seefahrtsbuch. Damit können sie auf Erkundungstour gehen und Stempel sammeln. Die „künftigen Matrosen“ lernen Seemannsknoten oder müssen die Schiffsseiten richtig benennen. Für die ganz kleinen Besucher gibt es außerdem eine maritim gestaltete Spielewelt.

Das Museum „Windstärke 10“ bietet sich übrigens durchaus für einen Sonntagsausflug an.