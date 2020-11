Corona

Thailand führt Touristenvisum ein - mit Quarantänepflicht

Zum Urlaub nach Thailand, aber erst einmal zwei Wochen vor Ort in Quarantäne? Das beliebte Reiseland in Südostasien hat ein neues Touristenvisum aufgelegt, das genau so etwas vorsieht.