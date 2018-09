Für Tagestrips

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Thailand testet Zugverbindung von Bangkok nach Pattaya

Erst Bangkok erkunden, dann am Strand erholen - das gehört bei vielen Thailandurlaubern zum Programm. Per Zug sollen sie an den Wochenenden nun schneller zum Badeort Pattaya gelangen.