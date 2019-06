Für Sportfans

Ticketverkauf für Olympia in Tokio beginnt am 24. Juni

Wer im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen in Japans Hauptstadt dabei sein will, kann in Kürze Tickets für die Wettkämpfe erwerben. In Deutschland gibt es nur einen offiziellen Anbieter.