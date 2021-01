Die Stille Wüste: Großtiere stehen hier nicht im Vordergrund. (Wilderness Safaris)

Bremen. Es ist ruhig geworden in den Dschungels und Savannen Afrikas. Nicht still, denn Elefanten, Hyänen, Löwen und Nilpferde sind laut und ihre Rufe weit zu hören. Es ist ruhig, weil die Touristen fehlen. Viele Regionen in Afrika leiden darunter. Die Menschen, die sonst in den Lodges geholfen oder als Guides Safaritouren begleitet haben, sind arbeitslos – und viele andere auch. „Die Not ist groß“, sagt Lucy Lopez vom Ökotourismus-Anbieter Wilderness Safaris. Deshalb hat das Unternehmen Dorfgemeinschaften unterstützt und gemeinsam mit den Dorfältesten 6400 Essenspakete verteilt. Mit dieser und anderen Hilfsaktionen wurden in sechs afrikanischen Ländern mehr als 39 000 Menschen unterstützt. Denn ein Essenspaket ernährt eine vierköpfige Familie mehr als einen Monat lang.

Trotz der momentanen Situation hat Wilderness Safaris Camps renoviert und will noch in diesem Jahr weitere eröffnen. Nach einem umfassenden Umbau wurde etwa Little Kulala in der Wüste Namib in Namibia wiedereröffnet. Dort stehen nicht die Wildtier-Beobachtung, sondern die Einsamkeit und die Weite im Vordergrund. Von der Lodge besteht direkter Zugang zu den Dünen des Sossusvlei-Gebiets.

Wer allerdings doch die Big Five sehen will, kann in Ruanda erst eine Safari buchen und anschließend in den Gishwati-Mukura National Park reisen. Dort baut Wilderness Safari seit einigen Jahren ein Reservat auf, das einst eine illegale Mine war und heute Schimpansen als Lebensraum dient. Dort können Gäste ab diesem Jahr die Primaten beim Trekking beobachten.