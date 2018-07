Fribourg. Seit Jahrhunderten feiert man im Schweizer Kanton Freiburg das Erntedankfest Kilbi mit einem großen Festmahl. Lamm-

gigot, Büschelibirnen und Anisbrötli – was bisher eher im Familienkreis auf den Tisch kam, können jetzt auch Besucher genießen. Ab Ende August wird bei Kilbis in der ganzen Region getafelt und getanzt. Das Menü kann bis Ende Oktober in Bauernhöfen und Gaststätten probiert werden. Das Festmahl in sieben Gängen dauert etwa sechs Stunden.