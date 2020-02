Menschenleere Traumstrände – wie der Petite Anse auf La Digue – gibt es auf den Seychellen zuhauf. Lisa Hein aus Bremen (rechts) arbeitet als Freiwillige auf der Vogelinsel Aride und erläutert Gästen botanische Besonderheiten und interessante Vögel. (Marie-Chantal Tajdel)

Victoria. In einem eleganten Bogen schwimmen die gelben Schnapper um den Granitfelsen in 15 Metern Tiefe. Die drei Taucher lassen sich von der Strömung mit ihnen hin und her wiegen. Gelb, wohin das Auge reicht. In einiger Entfernung gleiten zwei kleine Weißspitzenriffhaie vorüber. Und nur einige Meter weiter ruht sich eine riesige Wasserschildkröte unter einem Felsvorsprung aus. „Der Panzer war so groß wie das Dach eines VW-Käfers“, erzählt Evan Martin, ein Taucher aus der Nähe von Portland in Oregon später.

Nun ja, auch unter Wasser entsteht manchmal Seemannsgarn. Allerdings wirkt unter Wasser auch alles ein wenig größer. Als die Taucher schließlich nach einer Dreiviertelstunde auftauchen, sagt Evan Martin, dass das bisher sein bester Tauchgang war. Er hat einige Tage zuvor auf der Seychelleninsel Mahé seinen Tauchschein gemacht. Drei weitere Tauchschüler – darunter auch die Autorin – machen ihren Schein auf der 42 Meter langen Segeljacht „Sea Bird“ der Reederei Silhouette Cruises.

Beim Start des einwöchigen Segeltörns regnet es heftig im Hafen Victoria von Mahé. Dichte Wolken hängen in den grünen Bergen. Als der Kapitän die „Sea Bird“ Richtung Praslin steuert, werden die Wolken weniger und am Abend haben sie sich soweit zurückgezogen, dass sie einem tropischen Sonnenuntergang, der die Inseln und das Wasser in rotes Licht taucht, Platz machen.

Die Tauchanzüge und -utensilien an Bord. (Marie-Chantal Tajdel)

Für die Tauchneulinge steht am nächsten Morgen der erste Tag mit Übungen an. Tauchlehrer Ludovic Beauger übt mit ihnen über und unter Wasser das Basiswissen: die Tauchflasche fertig machen, Gewicht anlegen, Wasser aus der Maske entfernen oder einem anderen Taucher mit dem alternativen Automaten Sauerstoff anbieten. Immer wieder lässt der Franzose seine Tauchschüler die Übungen wiederholen, bis sie wirklich sitzen.

Am Nachmittag geht es zum ersten Landausflug nach Praslin ins Vallée de Mai, dem Zuhause der berühmten Kokosnuss Coco de Mer. Sie ist in einem Urwald aus einer Zeit übrig geblieben, als die Erde noch nicht von Menschen bewohnt war. Nur dort auf der Granitinsel Praslin und der kleinen Schwesterinsel Curieuse wächst die Coco de Mer, die Meeresnuss. Aufgrund ihrer ausgeprägten, sinnlichen Form – sie erinnert an einen weiblichen Popo – hat die einzigartige Meeresnuss schon immer zu Seemannsgarn angeregt: Jahrhunderte lang war die Herkunft der wundersamen Riesenfrucht unbekannt. Die Bewohner der Malediven fanden sie angeschwemmt am Strand. Seeleute aus Europa und China sammelten sie an den Küsten Indiens, Indonesiens und Südafrikas auf. Und der portugiesische Weltumsegler Ferdinand Magellan berichtete bereits um 1520 von schwimmenden Nüssen, die an einem riesenhaften Baum auf dem Grunde des Meeres wüchsen. Auch wegen der Meeresnuss gilt die Natur der Seychellen als einzigartig und besonders. Und ozeanische Granitinseln wie dort findet man sonst nirgendwo auf der Welt.

Der Regen vom Vortag hängt als feuchter Nebel im Dschungel des Valée de Mai und macht das Atmen schwer. Die Sonne scheint durch das Dickicht, lässt das Grün leuchten und Wasser sammelt sich in abgestorbenen Blättern am Boden. Dort unten schießen auch kleine weiße Pilze in die Höhe.

Es ist nicht nur die explodierende tropische Natur auf den Seychellen, sondern auch die von rund gewaschenen Granitfelsen eingerahmten Traumstrände sowie die überbordende Tier- und Pflanzenwelt, die viele Besucher der Inselwelt entzücken.

Bevor der Kapitän an dem Tag den Anker lichten lässt, springen die meisten Gäste noch einmal kurz in das türkisblaue, 29 Grad warme Wasser; die Tropenhitze abspülen. Putzerfische schwimmen um ihre Beine und hoffen darauf, vielleicht doch noch eine Banane von der Staude abzubekommen, die seit der Abfahrt von Mahé an der Bordwand hängt.

Die Bananenstaude an der Bordwand der „Sea Star“: Am Ende des Törn war sie aufgegessen. (Marie-Chantal Tajdel)

La Digue (3) heißt der nächste Halt der „Sea Bird“. Wer mag, geht vor dem Frühstück schwimmen, schnorcheln oder tauchen. Auch die Tauchneulinge gehen mit Ludo Beauger wieder auf einen Tauchgang, um ihr Basiswissen zu vertiefen. Zum ersten Mal rollen sie sich mit ihren Flaschen auf dem Rücken vom Dingi ins Wasser. Kein Problem. Und dann geht es erst einmal etwas tiefer unter die Wasseroberfläche. Lernen sollen sie an diesem Tag vor allem eines: die Balance beim Tauchen zu halten und mit ihrer Atmung zu kontrollieren. Das klappt allerdings nicht bei allen.

La Digue, die Insel, auf der das Haupttransportmittel Fahrräder und Ochsenkarren sein sollen, ist längst nicht mehr so ursprünglich. Kein Wunder, denn die Insel ist berühmt für ihre Traumstrände: Grand Anse, Petite Anse und natürlich Anse Source d’argent. Und so wirken die Strände für Seychellen-Standard fast schon überlaufen – vor allem, wenn ein Kreuzfahrtschiff in der Nähe ist. Dann werden die Reisenden mit offenen Lastwagen über die Insel von Strand zu Strand gekarrt oder radeln in riesigen Gruppen über die hügelige Insel. Da hilft es nur, die Traumstrände zu meiden und den Norden der Insel ein wenig zu erkund

Ganz anders geht es da auf Grand Soeur (4)zu. Die Vogelinsel ist unbewohnt und nur in der Inselmitte gangbar. Links und rechts von einer kleinen Ebene, auf der Kokosnusspalmen in den Himmel ragen und er von steilen Granitfelsen begrenzt wird, liegt am Ende ein traumschöner Strand. Dazwischen wachsen Hibiskus, Takamaka- und Eisenholzbäume, Albizien, Zimt-, Brotfrucht- und Drachenblutbäume. Sie lassen das Herz von Pflanzenfreunden höherschlagen.

An Tag vier stehen für die Tauchschüler drei Tauchgänge an; der erste bereits um sieben Uhr vor dem Frühstück. „Heute wollen wir Spaß bei den Tauchgängen haben“, sagt Ludo Beauger. Und tatsächlich klappt die Balance schon viel besser. Ein Fledermausfisch schwimmt um die Taucher herum und scheint ihre Aufmerksamkeit zu genießen. Eine kleine Muräne schießt mit offenem Maul aus ihrer Höhle und zieht sich dann langsam wieder zurück. Nur einige Meter weiter wechselt ein Oktopus seine Farbe in ein dunkleres Braun und ist kaum noch auf dem Felsen zu erkennen. Ein aufgeblasener Kugelfisch schwimmt herum und immer wieder die wunderschönen blau-grün schimmernden Napoleonische. Beim letzten Tauchgang an diesem Tag vor der kleinen Felseninsel Coco tauchen schließlich die ersten, etwa ein bis anderthalb Meter langen Haie auf. Ein Erlebnis, von dem auch später an Bord noch schwärmerisch erzählt wird. „Das waren doch nur Babyhaie“, kommentiert Ludo Beauger lachend. Egal, die ersten Haie, die ein Taucher sieht, bleiben eben die ersten Haie; egal wie groß.

Die Vogelinsel Aride (5) ist ebenfalls ein ruhiger Ort, der vom aufstrebenden Tourismus auf den Seychellen weitestgehend verschont geblieben ist. 1972 hat der britische Schokoladenfabrikant Christopher Cadbury die Insel gekauft und bis 1975 in ein Naturreservat umgewandelt – vorausschauend für seine Zeit. Cadbury galt in Bezug auf den Naturschutz als fortschrittlich. Die Insel zählt mittlerweile zu einem der weltweit wichtigsten Naturschutzgebiete. Nirgendwo soll es mehr einheimische Vogelarten geben, darunter etwa die weltweit größten Populationen von Schlankschnabelnoddi, Audubon-Sturmtaucher sowie Seychellenrohrsänger.

Auf der Insel leben keine Säugetiere. Schweine, Ziegen, Katzen und Hunde wurden nach der Umwandlung in ein Naturreservat wieder entfernt. Auch Ratten gibt es keine. Ein Segen für die vielen Bodenbrüter. Um den Zustand zu halten, werden Gäste deshalb mit den inseleigenen Dingis abgeholt. An dem Tag ist die See unruhig, und die Wellen türmen sich hoch auf, bevor sie an den weißen Sandstrand kippen. Die Überfahrt gleicht dementsprechend einer Fahrt mit der Wasserbahn auf dem Bremer Freimarkt. Der Skipper dreht drei Runden, bis er endlich mit Vollgas auf den Sandstrand schießt. Noch bevor die Freiwilligen, die auf der Insel arbeiten, das Dingi erreichen, schwappt eine Welle ins Boot und durchnässt die Insassen vollständig. Egal, bei 30 Grad trocknet alles schnell wieder ab.

Lisa Hein aus Bremen ist eine der zehn Freiwilligen, die auf der Insel arbeiten. Sie studiert Landschaftsplanung in Freising bei München und führt die Gäste über die Insel. Sie weist auf die Seychellen-Drossel hin, das ist ein eher unauffälliger, schwarzgefiederter Vogel. „Weltweit gibt es nur noch ungefähr 400 Exemplare“, sagt sie. Auf Aride finden sich noch neun Vögel – ihnen gilt deshalb die besondere Aufmerksamkeit der Mitarbeiter. Nur wenige Meter weiter hat sich ein tropisches Weißschwanzjunges unter eine Wurzel gekuschelt. Die Vögel schießen mit hoher Geschwindigkeit ins Wasser, um Fische zu jagen. Luftkissen in Kopf und Hals helfen ihnen bei der Jagd, den Druckausgleich hinzubekommen.

Mittlerweile weitgehend ungefährdet lebt die Hochseeschwalbe auf Aride. Bevor die Insel Naturreservat wurde, sammelten menschliche Räuber etwa 225 000 Eier im Jahr. Ihr Raubgut wurde als Delikatesse verschifft. „Auch heute werden die Eier noch gestohlen“, berichtet Lisa Hein. Allerdings sorgt zur Brutzeit mittlerweile ein bewaffneter Wachdienst dafür, dass die meisten Eier auf Aride bleiben.

Lisa Heins besonderes Interesse gilt der Botanik auf Aride. Sie plant sogar, ein Buch über die essbaren Früchte und Pflanzen auf der Insel zu schreiben. So wird aus der indischen Mandel etwa Nugat gemacht. Alle paar Meter weist sie beim Gang über die Insel auf eine besondere Pflanze hin. Da ist etwa die Wright Gardenie, die mittlerweile nur noch auf Aride endemisch ist. Der Banyanbaum ist bei den Vögeln als Brutort besonders beliebt. Manche Vögel fressen allerdings auch besonders gern die Früchte des Banyanbaums. Das bekommt ihnen allerdings nicht. 60 bis 70 Tage sind sie betrunken und können während dieser Zeit nichts fressen. Ohne Hilfe verhungern sie. Besonders hübsch blüht der Fischgiftbaum. „Früher haben die Einheimischen die Blätter und Früchte des Baum zerkleinert und in Wasserbassins Fische gefangen“, erzählt die Bremerin. Die Mixtur hat die Fische betäubt, und die Fischer brauchten sie nur noch von der Wasseroberfläche aufsammeln.

Die Crew holt am Abend die Segel ein. Dann wird in einer Bucht geankert. (Marie-Chantal Tajdel)

Da die See rau bleibt, geht es am Abend weiter in eine kleine Bucht vor Curieuse (6). Die Insel ist vor allem als Reservat für Aldabra-Riesenschildkröten bekannt. Die gemütlichen Tiere lassen sich gern mit Bananen füttern. In einer Aufzucht werden außerdem die Jungtiere herangezogen. Von dort geht es über einen Steg durch einen Mangrovenwald. Die dicken, schwarzen Wurzeln der Bäume ziehen sich über den weißen Sand. Mit etwas Glück sieht man junge Zitronenhaie, die zwischen den Wurzeln Schutz suchen. Was man aber definitiv sieht, sind Krebse, die in Löchern auf dem Waldweg Höhlen gegraben haben. Die massiven, roten Tiere verstecken sich, sobald man sich ihnen zu sehr nähert und lassen nur ihre Vorderscheren aus dem Dunkeln ragen. Durch die grünen Berge hindurch endet der steinige Weg am Strand.

Auch an diesem und am folgenden Tag sind die Tauchschüler mit Ludo unterwegs. Haie sehen sie zwar nicht mehr, aber dafür Rochen, Wasserschildkröten und fast träumerisch wirkende Schwärme von gelben Schnappern, die sich im Wasser hin und her wiegen lassen. Die Prüfung haben übrigens alle drei Tauchschüler bestanden.

