Beeindruckende Kulisse: Bunte Häuser vor blauem Meer und Eisbergen. (Reinhard Pantke)

Oeqertarsuaq. In diesen Zeiten wünscht man sich vielleicht auf eine Insel, die coronafrei, so weit weg wie nur irgend möglich ist, noch dazu möglichst dünn besiedelt und die man am besten nur mit dem Flieger oder Hubschrauber erreichen kann.

Reinhard Pantke war im vergangenen Sommer in Grönland unterwegs und hat eine Insel erkundet, die diesen Ansprüchen mehr als gerecht wird. Der Globetrotter aus Braunschweig war im vergangenen Jahr ausnahmsweise mal ohne Fahrrad zwei Monate mit Rucksack, Schiff und anderen Verkehrsmitteln unterwegs auf einer einzigartigen Insel an der Westküste Grönlands.

Die rote Insel

Vier Stunden dauert die Bootsfahrt von Ilullisat nach Qeqertarsuaq (Anmerkung des Autors: früher Godhavn). Die kleinen, knapp 30 Personen fassenden Boote fahren vorbei an gewaltigen Eisbergen über die Disko-Bucht. Immer wieder reduziert der erfahrene Kapitän die Geschwindigkeit, um Zusammenstöße mit dem „schwarzen Eis“, dem fast unsichtbarem Treibeis, zu vermeiden. Irgendwann taucht dann aus dem dichten Nebel eine Insel auf, die klar vulkanischen Ursprungs ist. Das teils rote Gestein und die Basaltformationen stehen in starkem Kontrast zu den riesigen Eisbergen, die direkt vor der Insel im relativ flachen Wasser der Bucht festhängen.

Der Autor am Strand der Disko-Insel. (Reinhard Pantke)

Der Hauptort Qeqertarsuaq war seit dem 18. Jahrhundert Ausgangspunkt für Expeditionen und Walfänger, außerdem Minenort und später zeitweise Verwaltungsort für weite Teile der grönländischen Westküste. Die Insel ist mit ihren mehr als 8500 Quadratkilometern fast dreimal so groß wie das Saarland und hat nur circa 900 Einwohner, die überwiegend in einer Siedlung leben. Weit abseits auf der anderen Seite gibt es noch eine kleine abgelegene Siedlung mit 30 Grönländern.

Huskys sind in Grönland Arbeits- und Haustier. (Reinhard Pantke)

Im Winter, wenn die Eisdecke der Disko Bay geschlossen ist, erreicht man das Eiland monatelang nur mit dem Helikopter und bei schlechtem Wetter tagelang überhaupt nicht. Die Insel ist übrigens der einzige Ort, an dem man auch im Sommer Hundeschlittentouren machen kann. Deren Ausgangspunkt erreicht man nach einer langen Tageswanderung über den Gletscher. Übernachtet wird danach auf dem Gletscher in einer einfachen Unterkunft.

Eine raue Welt

Der aus Walknochen geformte Torbogen, den man durchläuft, wenn man mit dem Boot auf der Disko-Insel ankommt, wirkt wie das Tor zu einer anderen Welt. Auch dort sieht man vor den vielen bunten Holzhäusern noch die Schlittenhunde, deren Anzahl aber insgesamt rückläufig ist.

Bitte diese Hunde nicht verwechseln mit Haushunden: Schlittenhunde sind halbwild und ganzjährig draußen, egal ob es minus 30 Grad Celsius oder 20 Grad Celsius sind. Die Hunde werden von den Grönländern als Arbeitstiere betrachtet, sie lieben ihre Tiere, aber man sieht sie ebenfalls als unnütze Esser an, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Viele werden kaum älter als zehn Jahre alt. Für Europäer ist das oft eine vielleicht schwer zu verstehende und zu ertragende Einstellung. Auch, wenn sie einem leidtun, man sollte den Hunden nie zu nahe kommen.

Stühle vor imposanter Kulisse. (Reinhard Pantke)

Hinter den Häusern dümpeln die riesigen Eisberge wie Raumschiffe einer fremden Invasionsarmee in der weiten Bucht. Die umliegenden Gletscher an der Westküste sind noch heute Geburtsstätte von Eisbergen, die von der Strömung im Sommer weit nach Süden getragen werden und es bis zu den Küsten Neufundlands schaffen. Einer dieser Eisberge soll einst der „Titanic“ zum Verhängnis geworden sein.

Es gibt einen großen Supermarkt, der fast alles verkauft, von Lebensmitteln über Bekleidung bis hin zu Waffen, die für die Jagd eingesetzt werden. Luxus und eine große Auswahl sucht man dort vergeblich. Wer sich darüber wundert, dass Waffen im Supermarkt verkauft werden, sollte bedenken, dass eine Robbe oder ein Moschusochse eine willkommene Abwechslung zum – besonders im Winter – monotonen Speiseplan sind. Denn im Winter ist der Ort, wie bereits beschrieben, monatelang nur per Helikopter erreichbar, und die Versorgungsschiffe kommen erst wieder im April durch das aufbrechende Packeis. Auch dort werden die Zeiten, in denen die Schiffe nicht durchkommen, aber wegen des Klimawandels immer kürzer.

Noch vor ein oder zwei Generationen ging es den Menschen auf der Disko-Insel eher ums Überleben. Noch heute findet man frisches Obst und Gemüse nur in der wärmeren Zeit des Jahres, da das Einfliegen von Obst oder Gemüse viel zu teuer wäre. Der Chef der kleinen Herberge erzählt, dass eine eingeflogene Banane oder ein Apfel einen Stückpreis von zwei bis drei Euro hätten.

Im Sommer blühen auch Blumen auf der Disko-Insel. (Reinhard Pantke)

Vieles auf der Insel fühlt sich so surreal an, dass man an den Film „Truman Show“ denken muss, in dem der Hauptdarsteller irgendwann bemerkt, dass die gesamte, ihm bekannte Welt nur eine Filmkulisse ist. Am nächsten Tag zeigt das Thermometer 20 Grad Celsius im Schatten an und man kann im T-Shirt kilometerweit am schwarzen Sandstrand entlanglaufen. Auf dem Strand liegen große Eisstücke, die bei jeder Flut stranden. In den Nächten hört man, wie Eisbrocken unter donnerndem Getöse ins Meer fallen.

Hinter dem Ort ist auch der Friedhof: In Grönland sind Friedhöfe oft die buntesten Orte und die Gräber sind mit zahllosen Kunstblumen – weiter im Süden auch mit Naturblumen – geschmückt. Man ehrt die Toten in einer schwarz-weißen Welt, indem man ihnen Farbe gibt. Ein paar hundert Meter weiter liegt unweit des Strandes ein Kunstrasenplatz. Für die kickende Dorfjugend sind die Eisberge dahinter Alltag. Als Tourist überlegt man, ob man die kleine Tribüne nicht besser in Richtung Meer gedreht hätte werden sollen und ob dort ab und zu auch mal Eisbären zuschauen.

Nach knapp 2,5 Kilometern endet der einzige Fahrweg der Insel, und Wanderwege führen tiefer in die Wildnis. Auf Wanderwegen geht man am Roten Fluss entlang, der seine Färbung durch das Vulkangestein bekommt, immer weiter in die Berge hinein. Die relative Vielfalt an Pflanzen, die man hier noch findet, erstaunt: Zwergbirken, arktische Weidenröschen und einige andere Arten sieht man in Miniaturformat in den kurzen Sommermonaten. So gibt es dort auch eine dänische Forschungsstation, die die Pflanzenwelt und Geologie der Insel seit dem Jahr 1906 erforscht.

Am nächsten Tag überzieht dichter Nebel die Insel und ein Grönländer bringt den Gästen, als sie ihn fragen, ob das Boot zurück nach Ilulissat fährt, das meist genutzte grönländische Wort bei: „Immaqa“ bedeutet soviel wie „Vielleicht“. Nichts ist sicher und als Mitteleuropäer lernt man, dass die Natur noch heute oft jeden Plan zunichtemachen kann und man geduldig sein muss.

Die Disko Insel ist, auch wenn ich im Lauf meiner vielen Reisen einiges gesehen habe, ein ganz besonderer Platz weit abseits von Massentourismus, der so surreal ist, das er sicher zu den schönsten Erlebnissen der Reise gehört. Dort lernt man jenes kindliche Staunen wieder, das uns nur allzu oft verlorengegangen ist.

Zur Sache

Grönland

