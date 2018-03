Auf Europaletten schlafen

„Upcycling“-Hotel bei Rostock eröffnet

Der Upcycling-Trend ist auch in der Hotel-Branche angekommen. So wurden im „Alles paletti“ Couchtische aus Kabeltrommeln und Betten aus Europaletten hergestellt. Das Ergebnis können Urlauber in Rövershagen bei Rostock testen.