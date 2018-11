Wenn es das Wetter zulässt, fährt der Viermaster „Star Clipper“ unter vollen Segeln durch die Andamanen-See. (Fotos: Peter Hanuschke)

Phuket. Einsame Strände, atemberaubende Sonnenuntergänge, eine exotische Tierwelt und dazu noch eine mobile Unterkunft unter weißen Segeln, die einen auf eine besondere Art entlang der Westküste Thailands zu ganz unterschiedlichen Inselparadiesen bringt – das sind Aussichten, die einen elfstündigen Flug nach Asien schon im Vorfeld ein wenig erträglicher werden lassen. Vor allem in dem Wissen, auf einem Segel-Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein und keinem anderen Schiff zu begegnen, vor allem nicht im Hafen – das ist Urlaub mit Seltenheitswert.

Denn je kleiner das Schiff ist, desto größer ist die Chance, dass die Routen fernab des Kreuzfahrt-Massentourismus verlaufen. Die „Star Clipper“ gehört zu dieser Kategorie. Und in einem Fahrtgebiet ist der Viermaster sogar garantiert allein unterwegs: Der 115 Meter lange Großsegler fährt auf verschiedenen siebentägigen Touren durch die Andamanen-See. Die „Star Clipper“ ist das einzige kommerzielle Kreuzfahrtschiff, das von den thailändischen Behörden die Erlaubnis hat, die Nationalparks mit ihrer beeindruckenden und einzigartigen Inselvielfalt zu befahren.

Die Gefahr, dass sich die Inseln ähneln und Langeweile aufkommt, besteht nicht: Die Inselgruppen wie Ko Butang - kurz vor der malaiischen Küste -, Ko Adang, ein Archipel von 51 Inseln, oder Ao Phang Nga, deren steile Kalkfelsen im Meer scheinbar nur durch die Wurzeln der wildwuchernden tropischen Vegetation zusammengehalten werden, haben ihre jeweiligen Besonderheiten: Mal ist es die Tierwelt – Vorsicht: der eine oder andere Affe hat sich aufs Stibitzen von Sonnenbrillen und Kameras spezialisiert –, ein ganz besonders Korallenriff oder die Felsformationen, die schon von weitem deutlich als überdimensionierte Schildkröte zu erkennen sind. Eines haben die Inseln allerdings gemeinsam: schneeweiße Strände und kristallklares Wasser – allerbestens geeignet zum Schnorcheln oder Tauchen.

Und wenn gegen Abend oder am späten Nachmittag das letzte Tenderboot zur „Star Clipper“ fährt, wird‘s kurze Zeit später romantisch: Der Anker wird gelichtet, die Segel werden gesetzt und aus den Lautsprechern ertönt das Lied „Conquest of Paradise“ – die Musik zum Kolumbus-Film „1492 – die Eroberung des Paradieses“. Und das ist nicht einmal kitschig oder aufdringlich, auch nicht wenn im Hintergrund ein atemberaubender Sonnenuntergang die Segelpracht auch noch besonders hervorhebt.

Und das Schöne ist: Das Segelsetzen wird nicht als Show inszeniert, sondern es geht dabei wirklich darum, die „Star Clipper“ fortzubewegen. „Wenn wir die Chance zum Segeln haben, dann nutzen wir sie auch“, sagt Kreuzfahrtdirektor Peter Kisner. Und wer will, kann beim Segelsetzen, das größtenteils automatisch erfolgt, in der Gruppe ein bisschen mithelfen. Wem das nicht reicht, der kann auch ganz alleine segeln: Bei den Strandausflügen ist immer eine Optimisten-Jolle dabei, die von den Gästen genutzt werden darf. Auch andere Wassersportarten wie Stand-Up-Paddling (Stehpaddeln) oder Wasserski werden angeboten.

Passend zur Segel-Atmosphäre westlich von Thailand bietet die „Star Clipper“ das entsprechende Ambiente: Der schnittige Rumpf, die Teakholz-Decks, poliertes Messing und die mächtigen Masten ermöglichen das Einfühlen in die traditionsreiche Vergangenheit der Windjammer, die vor mehr als 100 Jahren der stolz jeder Schiffsnation waren und über die Weltmeere fuhren, als das Wort Tourismus noch gar nicht existierte. Mit dem Alltag aus dieser Zeit, als es vor allem nur um neue Geschwindigkeitsrekorde ging, und die Mannschaft entsprechend hart arbeiten musste, hat ein Urlaub auf der „Star Clipper“ aber nichts zu tun: Urlaub hier bedeutet Entspannung in einem traditionsreichen Umfeld gepaart mit Komfort, Luxus und Meerblickgarantie.

Der Blick aufs Meer erfolgt sinnigerweise nicht von der Kajüte, die in den meisten Kategorien nur eine Sicht durchs Bullauge ermöglicht. Nein, wer das Meer und den Blick auf die Inselgruppen erleben möchte, der genießt das von Deck aus. Es gibt dort reichlich schönste Plätze: Auf einer der zahlreichen Liegen, in einem der beiden Pools, angelehnt am 63 Meter hohen Hauptmast, auf einem Barhocker an der offenen Tropical Bar oder im Klüvernetz, das am Bug unterhalb des Klüverbaums angebracht ist – ein besonderer Ort, der sonst auf anderen Segelkreuzfahrtschiffen eher tabu für Passagiere ist.

Dass die „Star Clipper“ schnell zum Zuhause wird, zeigt sich daran, dass sich nach ein, zwei Tagen ein Gefühl einstellt, dass das Abschließen der Kabine überflüssig ist. Vielleicht tragen dazu auch die Sätze bei, die Kapitän Yuriy Slastenin gleich zu Beginn der Reise in seine Begrüßungsrede einbaut: „Wir möchten Ihnen das Gefühl geben, dass das Ihr Schiff ist. Und das leben wir auch so.“ Man könne im Grunde genommen überall hingehen, auch auf die Brücke. „Es ist immer jemand da, der ihre Fragen beantwortet. Wir sind eine große Familie hier an Bord mit über elf Nationen.“ Das funktioniere sehr gut. „Tun Sie mir aber einen Gefallen, wir können über alles reden, aber nicht über Themen wie Politik und Religion.“

Das Ein- und Ausschiffen auf die „Star Clipper“ erfolgt in Patong Bay – einem Vorort von Phuket. Das Publikum ist international – die meisten Reisenden kommen aus Deutschland, England, Australien und den USA. Nach kurzer Zeit kommen einem die Gesichter bekannt vor, schnell ergeben sich Gespräche, die häufig an der offenen Tropical Bar beginnen – gerade abends ist sie der Treffpunkt auf der „Star Clipper“ – und sich am nächsten Tag fortsetzen, am Strand, im Tenderboot oder bei einem der Ausflüge – etwa, wenn es mit dem Speedboot zur Bucht von Phang Ngaim geht und dort zum Nagelfelsen (Ko Tapu), der als James-Bond-Felsen Berühmtheit erlangte, als dort der Film „Der Mann mit dem goldenen Colt“ mit Roger Moore gedreht wurde, der 1974 in den deutschen Kinos erschien.

Damit sich der Flug nach Thailand von den Strapazen her leichter ertragen lässt, kombinieren viele der Star-Clipper-Reisenden den siebentägigen Segeltörn. Entweder sie bleiben gleich an Bord für die nächste Tour, oder machen Urlaub auf dem Festland – Gelegenheit, Thailand kennen zu lernen, ein Land, das vor allem durch seine Landschaft, Kultur und Küche fasziniert, weniger durch die sehr ausgeprägten Rotlichtviertel, die es vor allem in den Tourismushochburgen gibt.

Wer einen Urlaub erwartet, der umfangreiches Animationsprogramm bietet und Party rund um die Uhr, der wird enttäuscht sein. Das Unterhaltungsprogramm ist bewusst minimalistisch ausgelegt. Abgesehen davon, dass das Schiff und die Umgebung für genügend Unterhaltung sorgen, gibt es dennoch abends ein paar Shows. Sie haben aber mehr den Charakter von Spieleabenden in der Familie oder mit Freunden bei einer Runde Tabu – dem Spieleklassiker, bei dem manchmal ganz unterschiedliche Talente zum Vorschein kommen. Und es gibt zahlreiche Talente an Bord: Da zeigt der Barkeeper, dass er nicht nur Cocktails in sämtlichen Variationen mixen kann, sondern auch eine tolle Gesangsstimme hat, oder die Bootsjungen und die Kochcrew zeigen ihr schauspielerisches Talent. Das eine oder andere Mal muss oder darf auch einer der Reisenden zeigen, dass er für Sketche tauglich ist. Es geht dabei nicht um Professionalität auf höchstem Niveau, sondern in erster Linie um Spaß, der aber nicht auf Kosten der Protagonisten geht.

„Wir haben kein Casino, wir haben keine Las-Vegas-Show“, sagt Kreuzfahrtdirektor Kisner, der jeden Tag auch Geschichten in kleiner Runde erzählt – etwa in der Bibliothek über die Entstehung der Windjammer und Clipper oder am Großmast über die Bedeutung der Flaggen. Und diese kleine Auswahl an Programm hat seinen Grund: „Schließlich wollen wir Ihnen in erster Linie das Segeln mit einem Großsegler näherbringen.“

Das Konzept von Eigner Mikael Krafft geht auf: Vor 26 Jahren gründete der Schwede seine Reederei Star Clippers und gab mit dem Schwesterschiff „Star Flyer“ seinen ersten Großsegler in Auftrag. Das größte Schiff ist die „Royal Clipper“ – ein 134 Meter langes Fünf-Mast-Vollschiff. Außerdem soll bald mit der „Flying Clipper“ ein noch größeres Schiff zur Flotte stoßen. Segeltouren bietet Star Clippers seitdem im Mittelmeer, in der Karibik und in Asien an.

Doch auch auf so „einsamen“ Touren wie durch die Andamanen-See hinterlässt der Massentourismus seine Spuren und lässt erahnen, dass die Entwicklung längst noch nicht abgeschlossen ist: Die Bucht von Ko Similan, nur eine Stunde Bootsfahrt von der Küste entfernt, ist traumhaft.

Davon ist an diesem Vormittag allerdings nur wenig zu sehen. Wie aus dem nichts tauchen zwölf Boote auf, die jeweils mit mindestens 100 Ausflüglern – überwiegend Chinesen – gefüllt sind. Die Bucht ist mehr als voll. Doch genauso plötzlich wie sie aufgetaucht sind, verschwinden die Boote gegen mittag wieder – das Paradies ist jetzt wieder sichtbar und erlebbar.

Die Segel-Kreuzfahrt wurde unterstützt von der Reederei Star Clippers und dem Reiseveranstalter Star Clippers Kreuzfahrten.

Zur Sache

Segel-Urlaub in der Andamanen-See

Die „Star Clipper“ hat Platz für maximal 170 Passagiere in sechs Innenkabinen, 70 Außenkabinen, acht Deluxe-Deckkabinen mit direktem Zugang zum Deck und einer großzügigen Eigner-Kabine. Die Kabinen sind mit Marmor-Duschbädern und Klimaanlage ausgestattet. Im Restaurant gibt es freie Sitzordnung und keine Krawattenpflicht. Der Viermaster „Star Clipper“ bietet ganzjährig Routen ab Bali, Phuket und Singapur an. Die identische Route durch die Andamanen-See steht mehrfach im März und April sowie von Oktober bis Dezember auf dem Fahrplan. Der Reisepreis pro Person inklusive voller Verpflegung beginnt ab 2105 Euro in der Außenkabine. Weitere Infos gibt es unter www.star-clippers.de im Internet.