Langlaufen können Wintersportler in der Region Seefeld auf 247 Loipenkilometern. (Olympiaregion Seefeld)

Seefeld. Links, rechts, links, rechts – leichtfüßig und schwungvoll gleitet Fritz Rauer durch den präparierten Schnee. Kalte Winterluft braust ihm um die Ohren, die Sonne scheint ihm ins gebräunte Gesicht. Wie ein Profi läuft der 81-Jährige im klassischen Diagonalschritt die Loipe entlang. „Ich hatte viel Zeit zum Üben“, scherzt der Wahl-Seefelder, während er zwei jüngere Langläufer geschickt überholt. Schon seit 15 Jahren lebt das gebürtige Nordlicht in der Olympiaregion und kann sich keinen besseren Ort zum Leben und Langlaufen vorstellen: „Obwohl uns der berühmte Toni Seelos den Parallelschwung beschert hat, kommt eigentlich niemand zum Skifahren nach Seefeld.“ Dass der vierfache Skiweltmeister den Slalom revolutionierte und als Pionier des alpinen Skisports in die Geschichte einging, ist auf den 26 Pistenkilometern der Seefelder Skigebiete Rosshütte und Gschwandtkopf kaum zu spüren: Hier und da ein Skifahrer, lange Warteschlangen an den Liften sind aber selten.

Vielmehr ist die 3300-Seelengemeinde zwischen Innsbruck und Mittenwald, umrahmt von Karwendel-, Wetterstein- und Mieminger Gebirge, das Aushängeschild des Langlaufsports in den österreichischen Alpen. Seefeld und die umliegenden Gemeinden Leutasch, Reith, Scharnitz und Mösern-Buchen, die sich gemeinsam als Olympiaregion Seefeld vermarkten, bestechen mit insgesamt 247 Loipenkilometern (davon 135 Kilometer für den klassischen und 112 Kilometer für den Skating-Stil). Ambitionierte Wintersportler können das weitläufige Loipennetz auch bei einem Biathlon-Schnuppertraining kennenlernen und an den Schießständen der Profis ihr Glück versuchen. Aus 50 Metern Entfernung ins Schwarze zu treffen, ist leichter gesagt als getan. „Wenn man schon nach einer kurzen Laufrunde japsend am Schießstand ankommt, kann man sich in etwa vorstellen, was die Profis im Fernsehen wirklich leisten“, kommentiert Fritz Rauer.

Die Höhenlage auf 1200 Metern, ihre geografische Ausrichtung auf einem sonnendurchfluteten, nach Süden offenen Hochplateau und die guten Wetterbedingungen machen die Olympiaregion zu einem sehr schneesicheren Gebiet. Und selbst für den Fall, dass Frau Holle im November noch keine Lust hatte, ihre Federbetten auszuschütteln, haben die Seefelder eine Lösung: Snowfarming. „Dabei wird Kunstschnee aus der vergangenen Saison über den Sommer konserviert und in der Folgesaison für die Präparierung der ersten Langlaufloipen verwendet“, erläutert Martin Tauber, Geschäftsführer der Cross Country Academy in Seefeld. „Sozusagen Schnee von gestern“, witzelt Fritz Rauer.

Der Gedanke an Schnee vom vergangenen Winter ist zwar etwas ungewohnt, doch ermöglicht das konservierte Weiß einen wetterunabhängigen und vor allem frühen Start in die Wintersaison. Seefeld ist damit weit und breit der einzige Ort, an dem schon Anfang November auf Schnee anstatt auf Skirollerstrecken trainiert werden kann. „Für langlaufbegeisterte Wintersportler wie mich könnten die Bedingungen nicht besser sein“, betont der 81-jährige Rauer. Schließlich versuche er, die 247 Loipenkilometer pro Winter mindestens einmal zu bewältigen. „Und je früher ich anfange, desto öfter kann ich zwischendurch pausieren und einkehren.“ Zum Beispiel in die urige Wildmoosalm mit ihrem ewig sprudelnden Schnapsbrunnen.

Für lange Einkehrpausen haben die Seefelder aber gerade keine Zeit. Wenn Ende Februar die Nordische Ski-Weltmeisterschaft im Langlauf, Skispringen und in der Nordischen Kombination beginnt, muss alles fertig sein: der Aufbau der WM-Anlagen, die 23 Millionen teure Sanierung des Bahnhofs, das Spuren der Wettkampf-Loipen. „Der ganze Trubel erinnert mich an die Jahre 1964 und 1976, als Innsbruck die Olympischen Winterspiele austrug und auch in Seefeld um goldene Medaillen gekämpft wurde“, sagt der Senior. So innovativ und modern wie heute ging es damals jedoch nicht vonstatten. „Eine Naturarena mit WM-Turm als Zentrale für Zeitmessung, Platzsprecher und Rennleitung gab es auch nicht.“

Dass bisher schon 120 000 Tickets verkauft wurden und die Seefelder Unterkünfte für den WM-Zeitraum restlos ausgebucht sind, freut nicht nur Bürgermeister Werner Frießer. Auch Seefelds Gastronomen feilen bereits fleißig an ihren WM-Menüs. Bei Küchenchef Patrick Wohlfarter vom Hotel Klosterbräu kommen beispielsweise nur saisonale und regionale Produkte in den Kochtopf. Egal ob Butter, Eier, Heumilch oder Joghurt, der Chef de Cuisine kennt jeden seiner Lieferanten persönlich. Auch Bierbrauer Christian Vitzthum fährt die Bierproduktion hoch, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Die neueste Kreation: spritziges Champagner-Bier.

Wie Lech, Kitzbühel, St. Moritz, Zermatt und ein paar andere Nobelorte gehört auch Seefeld zum Verbund „Best of the Alps“, zu dessen Grundwerten ein klares Bekenntnis zur Tradition gehört, verbunden mit dem Streben nach Exzellenz. Kein Wunder also, dass die Seefelder ein internationales Event wie die anstehende Ski-Weltmeisterschaft nutzen wollen, um sich von den anderen Wintersportorten abzuheben.

Umso wichtiger sei es, die Olympiaregion nicht nur auf das Langlaufen zu reduzieren, findet Tereza Nováková aus Krumau an der Moldau. Zu Fuß lasse sie sich mindestens genauso gut erkunden – besonders seit der Weitwandertrend auch den Winter erobert hat. In vier Tagesetappen legt die Tschechin den Seefelder Winterweitwanderweg zurück, den ersten seiner Art in ganz Tirol. Von Unterleutasch führt die knapp 50 Kilometer lange Strecke nach Mösern und zur Wettersteinhütte. Über Tage taucht man ein in die tief verschneite Natur, übernachtet unterwegs auf Hütten, wandert von Ort zu Ort. Der Weg ist sprichwörtlich das Ziel. Damit die frische Kleidung für den nächsten Wandertag schon in der Unterkunft wartet, hat sich die 36-Jährige einen Gepäcktransport hinzugebucht. „Ohne schweren Rucksack zu wandern, ist Urlaub in der Natur, aber mit einem kleinen Funken Luxus“, beschreibt sie. Für den Fall, dass es doch nur eine Tageswanderung sein soll, bietet Seefeld mit insgesamt 142 Kilometern an geräumten und beschilderten Winterwanderwegen genügend Auswahl für Groß und Klein.

Die Recherche wurde unterstützt von der Olympiaregion Seefeld und dem Hotel Klosterbräu.

Zur Sache

Olympiaregion Seefeld

Anreise: Der nächste Flughafen liegt in Innsbruck. Von Bremen fliegt Lufthansa über Frankfurt nach Innsbruck. Eurowings bietet Direktflüge ab Hamburg an. Mit dem Auto gelangt man über Kempten (A7) nach Seefeld. Winterreifen und Schneeketten werden empfohlen.

Langlaufen: Beleuchtete Nachtloipen gibt es in Seefeld und Leutasch. Für Hundebesitzer wird auf der A2-Loipe Lenerwiese eine spezielle Hundeloipe geführt. Loipenkarten gibt es ab fünf Euro pro Tag. Die Cross Country Academy in Seefeld bietet Biathlon- und Langlaufkurse an (www.xc-academy.com). Skiverleih bei Sport Norz (www.sport-norz.at).

Unterkunft: Das familiengeführte Hotel Klosterbräu & Spa verfügt über 90 Zimmer und Suiten, acht Restaurants, eine hauseigene Bierbrauerei und eine Pianobar. Lifestyle Basic Doppelzimmer inklusive Vital-Gourmet-Pension ab 230 Euro die Nacht. Informationen unter www.klosterbraeu.com

Winteraktivitäten: Mit Alpakas an der Leine geht es durch die Winterlandschaft (www.bioalpakas.at). Acht Naturrodelbahnen laden zu Schlittenfahrten ein, beispielsweise ab Hämmermoosalm zum Parkplatz Salzbach (Eingang Gaistal). Rodelverleih bei Sport Wedl in Leutasch (www.sport-wedl.com). Oder etwas langsamer im Pferdeschlitten (www.seefeld.com/a-pferdeschlittenfahrten-in-leutasch).

Essen: Die Hämmermoosalm ist bekannt für ihre Wienerschnitzel (www.haemmermoosalm.at). Die Wildmoosalm eignet sich zum Einkehren während einer Langlauftour (www.

wildmoosalm.com). Steaks, Tiroler Tapas und hausgebrautes Bier gibt es im Bräukeller & Grill (www.klosterbraeu.com/de/kulinarik/braeukeller-grill/).

Auskunft: Informationen über die Olympiaregion Seefeld unter www.seefeld.com

Event-Tipp: Vom 19. Februar bis 3. März findet in Seefeld und Innsbruck die FIS Nordische Ski-Weltmeisterschaft statt. Informationen unter www.seefeld2019.com.