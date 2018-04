Spektakuläre Bahnstrecke: Der Bernina Express der Rhätischen Bahn fährt durch 55 Tunnel und über fast 196 Brücken. Foto: Rhätische Bahn (dpa)

Bahnfestival in Graubünden

Schweiz-Urlauber in Graubünden können im Juni ein Festival der Rhätischen Bahn besuchen. Anlass ist, dass ein Teil ihrer Linien seit zehn Jahren zum Unesco-Welterbe zählt, wie die Bahngesellschaft mitteilt. An den Bahnhöfen Samedam und Pontresina werden am 9. und 10. Juni historische Loks und Wagen ausgestellt. Das Bahnmuseum Albula zeigt eine Sonderausstellung. Auch eine historische Zugparade ist geplant. Für das Festival bietet die Rhätische Bahn ein Spezialticket an. Es kostet zwischen 21 und 47 Euro und soll ab Mai online erhältlich sein. Die Strecken der Rhätischen Bahn, die etwa den Bernina Express betreibt, führen auf fast 400 Kilometern Länge vor allem durch die Bündner Alpen.

Binz feiert rundes Jubiläum mit Party am Strand

Das Ostseebad Binz wird im Sommer 700 Jahre alt und feiert das Jubiläum am 21. Juli mit einer großen Party am Strand zwischen Binz und Prora. Auf sieben Bühnen läuft Musik verschiedener Genres von Ostrock bis Swing und Jazz, teilt die Kurverwaltung mit.

Feier rund ums Papier in Polen

Das Papiermuseum im polnischen Duszniki-Zdrój wird 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass steigt am 28. und 29. Juli ein Papierfest, bei dem Besucher etwa selbst Papier schöpfen können. Eine Jubiläumsausstellung blickt auf fünf Jahrzehnte Museumsgeschichte zurück und stellt die wichtigsten Exponate aus diesem Zeitraum aus - von Papier über Rohstoffe bis hin zu Produktionsapparaten, teilt das Polnische Fremdenverkehrsamt mit. Das Museum ist in Polens einziger erhaltener Papiermühle beheimatet. Das Gebäude ist mehr als 400 Jahre alt.