Konstanz. Das Internationale Sandskulpturenfestival im schweizerischen Rorschach feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Vom 11. bis 18. August bauen und schnitzen internationale Künstler direkt am Bodenseeufer unter dem Motto „All you need is love“ ihre Kreationen. 20 Tonnen Sand liegen für

18 Künstler bereit, um daraus Skulpturen zu formen. In Zweier-Teams arbeiten die Sandkünstler aus Holland, Lettland, Russland und der Ukraine an ihren Werken. Sie bezeichnen sich selbst als Carver, weil sie aus der perfekten Wasser-Sand-Mischung Kunstwerke herausschnitzen. Dabei lassen sie sich auch auf ihr Werkzeug schauen. Das Rorschacher Sandskulpturenfestival ist das Älteste in Europa. Es wird seit 1998 in der Hafenstadt am Bodensee veranstaltet und zieht jährlich Tausende von Besuchern an. Jung und Alt können sich in einem großen Sandkasten ebenfalls im Sandskulpturenbau versuchen.