Ab auf die Piste: Zahlreiche Wintersportausflügler dürften am Wochenende die Alpen- und Mittelgebirgs-Routen füllen. Foto: Sven Hoppe/Archiv (Sven Hoppe / dpa)

Stuttgart (dpa/tmn) - Die Straßen zu den klassischen Wintersportgebiete der Alpen oder den Mittelgebirgen füllen sich am kommenden Wochenende (18. bis 20. Januar).

Autofahrer müssen zusätzlich mit Verzögerungen wegen des Winterwetters rechnen, teilen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC mit. Über die Befahrbarkeit der Alpenpässe informieren die Clubs online.

Während sich viele Wochenendausflügler und von Ferien unabhängige Wintersportfans auf den Weg machen, dürften sich Autofahrer abseits der Winterrouten über wenig Verkehr auf den Autobahnen freuen. Ausnahme: Pendlerstaus vor allem rund um die Ballungsgebiete sorgen ab Freitagmittag bis etwa 18.00 Uhr für Verzögerungen und Staus.

Behinderungen und Störungen können demnach vor allem auf folgenden Strecken auftauchen:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg A 3 Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt/Main - Karlsruhe - Basel A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A 9 Berlin - Nürnberg - München A 93 Inntaldreieck - Kufstein A 95 München - Garmisch-Partenkirchen A 99 Autobahnring München

Auch in Österreich und in der Schweiz dürften lange Verzögerungen abseits der Skirouten nur vereinzelt auftreten. Das höchste Verkehrsaufkommen erwarten die Clubs dort und auf den Transitrouten. Am meisten dürfte demnach Samstag und Sonntag jeweils vormittags und am späten Nachmittag los sein.

In Österreich können folgende Autobahnen betroffen sein: A 1 (West-), A 10 (Tauern-), A 12 (Inntal-), A 13 (Brenner-) und A 14 (Rheintalautobahn). In der Schweiz müssen Autofahrer insbesondere auf der A 1 (St. Gallen - Zürich - Bern) und der A 2 (Gotthardroute) mit Behinderungen rechnen.

Bei der Rückreise von Österreich nach Deutschland können zudem Grenzkontrollen für Verzögerungen sorgen.