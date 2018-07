Wegen angekündigten Sanktionen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Viele Airlines streichen ihre Iran-Flüge

Iran-Reisende werden ab Herbst voraussichtlich eine geringere Auswahl an Flug-Möglichkeiten haben. Viele Airlines haben angekündigt, ihre Flüge in das Land am persischen Golf zu streichen.