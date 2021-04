Ein Naturparadies wie das der Seychellen muss geschützt werden – auch im Meer. (Fregate Island Private)

Man stelle sich vor, ein Fisch – sagen wir mal ein Thunfisch – schwimmt im Meer vor Südafrika. Vielleicht ist er schon oft durch die Maschen eines Netzes geflutscht. Nun ist er ein stattlicher Fisch, frisst kleinere Artgenossen und ist vor den größeren auf der Hut. Doch eines Tages landet er doch im Netz und schließlich an Deck eines kleinen Fischkutters. Über ihn gebeugt steht ein Fischer mit grüner Gummihose. In der Hand hält der ein Handy.

Warum der Fischer und das Handy eine Rolle spielen, hat einen Hintergrund: Serge Raemakers, Abongile Ngqongwa and Nico Waldeck haben 2015 das Forschungsprojekt Abalobi an der Universität Kapstadt gestartete. Das Projekt sollte den Fischern mit kleinen Booten helfen, ihr Leben und ihr Management zu verbessern sowie ein soziales Unternehmen zu kreieren. Um noch besser Daten sammeln zu können, statteten sie die Fischer mit Technologie-Kits aus.

Doch die Gründer stellten schnell fest, dass ihre Datensammlung mehr Potenzial hatte, als ein reines Forschungsprojekt. Sie entwickelten eine App, mit der Fischer nicht nur Daten sammeln, sondern auch ihren Fisch verkaufen konnten. „Denn wer den Preis beherrscht, beherrscht auch den Markt“, sagt Chris Kastern, Leiter der Geschäftsentwicklung von Abalobi.

Der Name Abalobi ist für die App und die dazugehörige Non-Profit-Organisation, die es mittlerweile seit etwa drei Jahren in Südafrika gibt, bestehen geblieben. Die App ermöglicht den Kleinfischern, Einfluss auf den Markt zu bekommen. „Denn sie lebten bisher im Gegensatz zu europäischen Fischern oft in großer Armut“, sagt Kastern. Dank der App können sie ihren Fisch nun besser verkaufen. Den Namen Abalobi haben die Fischer übrigens selbst gewählt. Er bedeutet in der südafrikanischen Sprache Isi-Xhosa Fischer.

Aber was hat das Projekt mit Tourismus zu tun? Gar nicht so wenig. Denn „Abalobi ermöglicht es den Kleinfischern, ihren Fang unkompliziert und direkt an Restaurants oder Hotels in der Region zu verkaufen“, sagt er. Und so landet der Thunfisch des Kleinfischers nun auf dem Teller des Urlaubers. Wenn der mehr über den Fischer erfahren möchte, kann er sogar über Abalobi mit ihm in Kontakt treten. Früher hätten die Fischer nie die Möglichkeiten oder gar das Selbstbewusstsein besessen, in ein gutes Restaurant zu gehen, um dort ihren Fisch anzubieten, sagt Kastern. Mittlerweile hat die App sich aber soweit etabliert, dass sie im Prinzip wie ein ganz normaler Fischmarkt funktioniert. „Die Fischer werden mit den Käufern verbunden, um ihren Fang anzubieten“, erläutert der Fachmann. Spätestens 48 Stunden nach dem Fang ist der Fisch beim Käufer. Der digitale Fischmarkt per App stärke die Absatzchance der Kleinfischer gegenüber den großen Anbietern erheblich und ermögliche ihnen mittlerweile ein gesichertes Einkommen. „Dadurch können sie die Lebensbedingungen ihrer Familien erheblich verbessern“, berichtet der Experte.

Ein Fischer mit einem Thunfisch. (JEAN LUKE PAYET)

Zu Beginn des Projektes haben die Macher von Abalobi mit etwa 270 Fischern und 15 Abnehmern gerechnet, doch die App hat gleich von Beginn an hohe Wellen geschlagen und so werden mittlerweile ständig 1944 Fischer und 409 Abnehmer miteinander verbunden. Auch Touristen können in den Restaurants an der südafrikanischen Küste den Fisch kosten und die Kleinfischer unterstützen. „Es ermöglicht den Fischern ökonomische Freiheit“, sagt Kastern. Unterstützt wird die App mittlerweile auch von der schweizerischen Habbel Foundation, die vor allem dabei geholfen hat, die technische Ausstattung zu verbessern.

Doch Abalobi unterstützt die Kleinfischer nicht nur bei der Vermarktung: Die Seeleute können über die App auch ihre Einnahmen und Ausgaben genau erfassen. Außerdem können sie Informationen rund um die Fischerei austauschen oder sich gegenseitig vor Unwettern warnen. Die Fischer, die bereits seit einigen Jahren mit der App arbeiten, sind begeistert. „Alles ändert sich. Warum sollen wir als Fischer stehenbleiben? Die Technologie schreitet voran. Ich kann nicht mehr so fischen, wie mein Großvater. Davon kann ich nicht leben“, sagt Theunis Newman aus Struisbaai. „Mit Abalobi können wir Veränderungen im Meer feststellen, die unseren Fang beeinflussen“, ergänzt Ernest Titus aus Lambertsbaai.

Eines der ersten Länder, in das Abalobi exportiert wurde, sind die Seychellen. Unterstützt wird das Projekt dort von dem Luxus-Resort Fregate Island Private, in dem Prominente wie Victoria und David Beckham oder Michael Douglas Urlaub machen sollen. Auch rund um die Seychellen tummeln sich große Fischtrawler und machen es den Kleinfischern schwer, ihre Ware zu verkaufen. „Fregate möchte sich für die Kleinfischerei starkmachen und ein Zeichen gegen Überfischung setzen“, sagt Meeresbiologin Anna Zora.

Über das Resort haben nun auch die Kleinfischer der Seychellen die Möglichkeit,

Abalobi zu nutzen und ihren Fang direkt zu vermarkten. Die Fischer haben sogar schon ihren eigenen Namen gefunden: Lansiv – als Erinnerung an eine alte Tradition, bei der Fischer, sobald sie einen Fisch an Land gezogen haben, durch ein Muschelhorn blasen und so ihren Fang bekanntmachen.

Ein eigenes Umweltschutzteam auf Fregate kümmert sich um Flora und Fauna, realisiert internationale Artenschutzprojekte und wirtschaftet im inseleigenen Garten streng biologisch. Weil es auf der Privatinsel ein sensibles Ökosystem mit mehr als 3500 Aldabra-Riesenschildkröten, aber ohne Ratten gibt, können die Kleinfischer ihren Fang nicht einfach so am Steg anlanden. „Die Boote werden vorher von mir kontrolliert“, erzählt Anna Zora. Durch die Gespräche sei auch ein guter Kontakt zu den Fischern entstanden. Hat sie etwa erfahren, dass es kaum noch Grouper in der Region gibt, sagt sie den Fischern, dass sie die Art nicht mehr fangen sollen. „Tun sie es doch, nehmen wir ihnen den nicht mehr ab“, sagt sie. Ein System, das funktioniere und dabei helfe, dass die Natur auf den Seychellen intakt bleibe.

Aus dem Fisch, den die lokalen Kleinfischer auf der Privatinsel Fregate abliefern, wird in der Küche beispielsweise Sushi gemacht. (De Waal Rautenbach)

Die Gäste werden dabei in den Prozess mit einbezogen: Sie können direkt nachvollziehen, woher der Fisch auf dem Teller stammt. Auf dem Menü befindet sich unter dem Fang des Tages ein QR-Code, den Gäste mit ihrem Smartphone scannen können und so erfahren, um welchen Fisch es sich handelt, an welchem Ort, von wem und wann er gefangen wurde. Somit können Urlauber nicht nur den frisch gefangenen Fisch kosten, sondern ihn auch mit gutem Gewissen genießen.

Umgekehrt können sich Kleinfischer, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit

Abalobi haben, per App registrieren und Teil des Netzwerks werden. Die Zusammenarbeit zwischen Abalobi und Fregate auf den Seychellen steht übrigens unter dem Motto „from hook to cook”, frei übersetzt: vom Haken in den Topf.

Fregate Island Private gehe es in der Zusammenarbeit mit Abalobi nicht nur darum, den Fischfang für Gäste möglichst transparent zu gestalten, sondern vor allem darum, noch mehr mit nachhaltigen und fairen Produkten in der Küche zu arbeiten, erläutert Anna Zora. Ziel sei es, ein noch intensiveres Umdenken hin zu Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu bewirken und ein Bewusstsein für das Naturparadies auf den Seychellen zu schaffen.

Neben den Seychellen bereitet Abalobi momentan Projekte in weiteren Ländern vor, um die App zu exportieren: So sollen demnächst Kleinfischer auf Mauritius, in Chile, den irischen Inseln, auf Sizilien und an der Küste Frankreichs von dem System profitieren. Geplant ist außerdem, die Abalobi-App nach Brasilien, Albanien, Kroatien und Griechenland zu exportieren. „Die Mittelmeeranrainer sind sehr an der Zusammenarbeit mit uns interessiert“, sagt Kastern. So können demnächst vielleicht auch deutsche Reisende am Mittelmeer, in Südafrika oder auf den Seychellen per App nachverfolgen, wo der Fisch auf ihrem Teller gefangen wurde, und zudem sicher sein, dass sie damit lokale Fischer unterstützen.

