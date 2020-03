Auf ein Bier mit den "locals". (Jakub Gojda/123RF)

Wenn der Garten schon tipp top und auf Vordermann ist, die Wohnung blitzt und blinkt, jeder Schrank und jede Schublade aufgeräumt ist, dem Hund wegen der vielen Spaziergänge schon die Pfötchen wehtun und der Sonnengruß jedem Yogalehrer den Neid ins Gesicht treibt – was bleibt einem dann noch in dieser Zeit des Zuhausebleibens und der Selbstquarantäne? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Das Fernweh mit Büchern stillen, die aber vermutlich noch mehr Fernweh auslösen.

Solch ein Buch ist Lennart Adams „Auf ein Bier bleibe ich noch – Bargeschichten von Teheran bis Havanna“. Es ist im vergangenem Jahr im kleinen und sehr feinen Berliner Verlag Reisedepeschen erschienen.

In Zeiten, in denen man weder Kneipen noch Bars besuchen kann (aber nicht nur dann), nimmt einen der Journalist, der in Flensburg für eine deutsch-dänische Zeitung arbeitet und gebürtig aus Ostfriesland kommt, mit in schummerige Spelunken, in Straßencafé und Klubs. Dort bewegt er sich frei nach Ernest Hemingways Motto „Quäl dich nicht mit Kirchen, Gebäuden oder Plätzen. Wenn du etwas über Kultur lernen möchtest, dann verbringe eine Nacht in einer Bar“.

Herausgekommen ist eine sehr kurzweilige Lektüre, die aber nie oberflächlich wird, sondern vielmehr Vorurteile nimmt und das Leben in anderen, manchmal exotischen Ländern mit einfachen Worten und Erzählungen auf den Punkt bringt. Wie im Iran. In Teheran hat Adam beispielsweise im winzig kleinen Café Shiraz so etwas wie eine zweite Heimat gefunden. Dort sitzt er mit Berufsquerulanten, notorischen Kritikern und Künstlern zusammen und trinkt irgendwann kurz vor dem Rückflug selbst gepanschten Wein. Oh weh.

Es ist eine von vielen Geschichten, die Adam mit liebevollem Blick auf die lokale Bevölkerung aufschreibt. Oder: In Marokko hat er mit dem Ex-Gitarristen von AC/DC Bier getrunken und es in Moskau nicht geschafft, ein Glas Wodka zu kippen.

Neben den vielen humorvollen Geschichten hat Adam außerdem auch Tipps im Gepäck. Etwa diesen hier: „Traue niemandem, der dich am Busbahnhof anspricht. Universalregel, gilt weltweit“. Warum er das weiß: weil er in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam genau das Gegenteil getan hat. Denn er hat sich am Busbahnhof von Minh ansprechen lassen und ist mit ihm zusammen in einem Klub ins Nachtleben der Stadt abgetaucht.

Es sind keine Sauf- und Raufgeschichten, die Adam aufgeschrieben hat, sondern Erzählungen, die man nachvollziehen und in Gedanken nachreisen kann und sollte. Genau richtig für diese Zeiten.

Weitere Informationen

„Auf ein Bier bleibe ich noch – Bargeschichten von Teheran bis Havanna“ von Lennart Adam ist im Verlag Reisedepeschen erschienen. Es hat 320 Seiten und kostet 18 Euro.