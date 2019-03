Gute Pistenbedingungen: In Garmisch-Partenkirchen liegen derzeit noch 250 cm Schnee. Foto: Angelika Warmuth/Archiv (Angelika Warmuth / dpa)

München (dpa/tmn) - Kalendarisch steht der Frühling in den Startlöchern, doch die Bedingungen für Wintersportler sind weiter vielerorts gut. In den Bayerischen Alpen meldet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) frischen Pulverschnee und geöffnete Talabfahrten.

In den Mittelgebirgen herrscht noch Wintersportbetrieb. Am Feldberg im Schwarzwald, in Winterberg im Hochsauerland oder am Fichtelberg im Erzgebirge sind die Pisten geöffnet und dem VDS zufolge in einem guten bis sehr guten Zustand.

Skifahrer und Snowboarder kommen auch in den Alpen-Skigebieten in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien auf ihre Kosten.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhe auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 40 250 0 Zugspitze 60 420 - Sudelfeld 30 210 41 Fellhorn-Kanzelwand 40 175 48 Nebelhornbahn Oberstdorf 50 190 48 Feldberg / Schwarzwald 20 49 47

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 100 120 11 Bad Gastein / Ski amadé 30 170 - Kitzsteinhorn Kaprun 125 325 2 Saalbach Hinterglemm Leogang 90 200 - Kitzbühel - Kirchberg 85 157 68 Planai - Schladming - Ski amadé 100 200 - Ischgl 50 160 40 Mayrhofen - Zillertal 0 130 - Tux - Finkenberg 50 465 14 Sölden 115 415 - Lech Zürs am Arlberg 185 255 30 Silvretta Montafon 130 180 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden-Lenk 36 140 17 Zermatt 40 205 0 Davos Klosters 112 262 71 4 Vallées 20 250 5

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 30 80 3 Ortler Skiarena 30 195 - Kronplatz 50 58 4

Schneehöhen in Frankreich: