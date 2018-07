Regensburg. Wer den Limes mit seinen Resten kennenlernen und verstehen will, der begibt sich am besten auf Wanderschaft entlang dieser gigantischen Grenzlinie, in der Antike Nordrand der Mittelmeerwelt und seit 2005 Welterbe der Unesco. Eine neue Wanderbroschüre zum Deutschen Limes-Wanderweg in Bayern bietet die Möglichkeit, den bayerischen Limes exemplarisch anhand von fünf ausgewählten Routen kennenzulernen. Die Broschüre kann kostenlos unter www.limesstrasse.de heruntergeladen werden.