Der Strand der Insel «Ile Plate» liegt unweit vor Mauritius. Der Indische Ozean hat dort aktuell um die 34 Grad. Foto: Simone A. Mayer (dpa)

Hamburg (dpa/tmn) - Wer den Winter in Deutschland satt hat und im Meer baden will, muss derzeit lange fliegen: Warme Wassertemperaturen finden sich zu dieser Jahreszeit nur in fernen Ländern, etwa in Thailand mit 29 Grad oder Mexiko mit 27 Grad.

Auch der Indische Ozean ist warm: Sri Lanka kommt ebenfalls auf 27 Grad, Mauritius sogar 34 Grad, so der Deutsche Wetterdienst. Spürbar kühler, aber immer noch durchaus annehmbar ist das Rote Meer in Ägypten - aktuell werden dort 23 Grad gemessen.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 9-13 Algarve-Küste 16 Azoren 17 Kanarische Inseln 17-19 Französische Mittelmeerküste 11-14 Östliches Mittelmeer 14-18 Westliches Mittelmeer 11-16 Adria 9-14 Schwarzes Meer 4-11 Madeira 18 Ägäis 13-17 Zypern 18 Antalya 17 Korfu 15 Tunis 14 Mallorca 14 Valencia 14 Biarritz 13 Rimini 10 Las Palmas 18