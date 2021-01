Daniela Jahn (Marion Vogel)

Bremen. Skifahren ist Mist, sagt Daniela Jahn, zumindest wenn es um Abfahrtski geht. Warum? Erstens: „Das ist brutal unfallträchtig“, sagt die Tourismusbetriebswirtin aus München, die die Empfehlungsplattform Hiersein.de für nachhaltige Hotels betreibt. Aufgrund der Technik der Carving Ski trauen sich immer mehr Menschen immer mehr zu. Die Geschwindigkeit nehme zu und das Gedrängel auf den Pisten ebenfalls. Zweitens: „Es ist verdammt teuer“. Tagespass plus Skiausrüstung machen Abfahrtski zu einem Sport für Besserverdienende. Drittens, und das sei der ausschlaggebende Punkt: Skifahren ist klimaschädlich.

Durch den Temperaturanstieg gibt es immer weniger Schnee. Die meisten Skigebiete in den Alpen greifen auf Kunstschnee zurück. „Es gibt kaum noch Gebiete, die ohne Schneekanone auskommen“, sagt Daniela Jahn. Und genau das ist umweltschädlich. Denn, um Kunstschnee herzustellen, benötigt man Wasser, viel Wasser. „Laut einer Studie wird für die Herstellung von Kunstschnee im Alpenraum pro Saison so viel Wasser genutzt wie eine Großstadt im ganzen Jahr verbraucht“, sagt sie. Der Stromverbrauch, etwa für Skilifte, entspricht dem einer Kleinstadt. Hinzu kommt, dass die enthaltene Chemie die Pflanzen unter der Kunstschneedecke schädigt und zudem die Erosion fördert.

Heißt das also, dass Winterliebhaber auf Sport im Schnee verzichten sollten? „Nein, gar nicht“, sagt Daniela Jahn. „Es geht nicht darum, Abfahrtski zu verteufeln.“ Es ginge vielmehr darum, eine nachhaltige Alternative zu finden, denn die gebe es auch im Alpenraum. So werden in Südtirol etwa 98 Prozent der Lifte mit regenerativem Strom betrieben. Und im Berchtesgadener Land gebe es beispielsweise Skigebiete, die ausschließlich mit Naturschnee betrieben werden. Außerdem gebe es kein Flutlicht und die Pisten würden nur dann präpariert, wenn keine Tiere gestört werden.

Zudem gebe es viele unterschiedliche Arten, sanften Wintertourismus zu betreiben. Langlaufski sei beispielsweise wesentlich weniger invasiv als Abfahrtski, „durchaus anstrengend, ganzheitlich und durch das Gleiten hat es fast einen meditativen Charakter“, sagt Daniela Jahn.

Auch fürs Schneeschuhwandern benötigt man Schnee, „aber sehr viel weniger als für Abfahrtski“, sagt sie. Viele Wintersportler schätzen es, sich beim Schneeschuhwandern in der Stille und Abgeschiedenheit zu bewegen. Daniela Jahn rät allerdings dazu, nicht einfach loszustapfen, sondern gemeinsam auf gekennzeichneten Wegen zu laufen. Ähnliches gilt übrigens auch fürs Winterweitwandern. Ein großes Thema in Sachen sanftem Wintersport sind außerdem Alpakawanderungen, Hundeschlittentouren, Rodeln und Radtouren mit Fatbikes, das sind Mountainbikes mit dicken Rädern. Für all das benötigt man nicht zwangsläufig Schnee. „Grundsätzlich sollte man überlegen, was man machen kann und nicht, was man will, um sich nicht der Natur aufzuzwingen.“